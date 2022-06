Eenkhoorn verrassend kampioen, Mollema zoekt nog vernieuwing in zijn fietsleven

Eigenlijk kwam het Bauke Mollema wel goed uit dat zondag de TT in Assen wordt gereden. Niet omdat hij zoveel van motoren houdt, maar omdat het NK wielrennen werd verplaatst naar de vrijdag ervoor. Zo kon hij toch voor het eerst sinds 2013 weer eens meedoen met het Nederlands kampioenschap op de weg, een wedstrijd die normaal gesproken niet in zijn voorbereiding past.

Vrijdag zag hij af én amuseerde hij zich op het NK, al zat hij gevangen in de koerstactiek en kwam hij in de finale nooit vooraan. Maar de grootste prijs was al binnen. Woensdag won hij bij zijn eerste deelname gelijk het rood-wit-blauw als Nederlands kampioen tijdrijden.

Als een kind zo blij

Mollema (35) ging nog net niet met het kleinood slapen, maar hij was er als een kind zo blij mee. Niet voor niets moest ploegleider Steven de Jongh de ceremonie toch even filmen. Een dag later plaatste hij nog steeds foto’s op zijn sociale media met hemzelf en de kampioenstrui. “Ik reed zo lekker. Het was mijn allereerste kampioenstrui ooit. Dat gaf wel een kick.”

Het tekent Mollema dat hij in deze fase van zijn carrière nog vernieuwing zoekt in zijn fietsleven. De reden is simpel: “Het ging de laatste jaren wel goed met tijdritten. En toen dacht ik: laat ik het eens proberen.”

Er komen bovendien nog genoeg kansen voor de Groninger. De 35-jarige Mollema is hard op weg een van de profs te worden met het meeste aantal ‘dienstjaren’. Onlangs verlengde hij zijn contract bij Trek-Segafredo met liefst vier jaar. In zijn laatste seizoen wordt hij dan veertig jaar.

Het voelt bij de ploeg als familie, vertelt Mollema. “Net als ik zitten de meeste ploegleiders, artsen en andere personeelsleden er ook al acht jaar. Ik ben niet anders gewend, inmiddels. Dat geeft een heel fijn gevoel. Ik kan me niet voorstellen dat ik ergens anders rijd.”

Twaalfde Tour op rij

De ploeg geeft hem vrijheid. Mollema kan veelal zelf bepalen hoe hij traint. De ploeg weet toch wel dat hij in vorm aan de start komt. Volgende week begint hij aan zijn twaalfde Tour de France op rij.

Opvallend genoeg leidt dat er ook toe dat hij soms op eigen houtje naar wedstrijden gaat. Zoals afgelopen week, toen hij zelf een vlucht van Monaco naar Nederland had geregeld, en een hotel in de buurt van Emmen had geboekt. Wist hij veel dat er een heel contingent aan begeleiding mee was gekomen, met onder meer een Spaanse trainer. Gelukkig kon hij zijn eigen hotelreservering nog intrekken, zonder kosten.

Een goed klassement zit er niet meer in

Wat Mollema nu doet, vindt hij het leukst, vertelt hij. Een goede klassering, zoals zijn zesde plek in de Tour van 2013 of de vijfde in de Giro van 2019, dat zit er niet meer in. “Ik heb het herstelvermogen niet meer om voor een klassement te rijden. Maar op één dag kan dat wel. Daar ben ik goed in.”

Aan de andere kant wordt hem ook gevraagd om met zijn ervaring ploeggenoten bij te staan. Zo begeleidde hij in de afgelopen Ronde van Italië de jonge rozetruidrager Juan Pedro Lopez in de koers. Hij vertelde Lopez waar hij moest rijden, hoe hij energie kon sparen en hij gaf andere wedstrijdtips.

Bovenal is Mollema zelf nog in staat wedstrijden te winnen. Op het NK was dat onmogelijk. Maar de Tour staat alweer voor de deur. Genoeg extra kansen. En eerst gaat hij nog een paar dagen naar huis in Groningen. Naar zijn andere, echte familie.

Pascal Eenkhoorn verrassend kampioen Toch wel opvallend werd vrijdag Pascal Eenkhoorn Nederlands kampioen op de weg. Na een zware wedstrijd op en rond de VAM-berg in Drenthe won hij in de eindsprint van medevluchter Daan Hoole. Taco van der Hoorn werd na een laatste eindsprint derde. Eenkhoorn zorgde er zo voor dat de overmacht van Jumbo-Visma leidde tot een rood-wit-blauwe kampioenstrui. De 25-jarige winnaar vond het ‘een eer’ dat hij in de lijst kwam met alle winnaars die voor hem in de trui reden. Zelf bekroont hij een goed seizoen, waarin hij al een goede Giro reed. Daarin viel hij ook op door de lol die hij maakte met Mathieu van der Poel. Die liefhebber pakte vrijdag zijn mooiste zege ooit.

Lees ook:

Slingeren, duwen, trekken, stoempen, harken: Mollema blijft het proberen en als het lukt, is winnen groots

Bauke Mollema won vorig jaar zijn tweede Touretappe in zijn carrière. Zijn stijl is verre van perfect, ouderwets bijna, maar als zijn plannetje lukt, is hij onverslaanbaar. Een verslag van die dag.