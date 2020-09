Een zware klap voor de sportverenigingen: ‘De nieuwe maatregelen kosten algauw een halve ton’

Wat de nieuwe maatregelen tegen corona voor een sportvereniging betekenen? Dat wil Rob Kluyt, voorzitter van hockeyclub Tilburg, best vertellen. “Dit betekent heel veel.” Los van de financiële klap betreurt hij vooral de sociale gevolgen. “We waren heel blij dat we het verenigingsleven weer zagen opbloeien. Er stonden weer ouders langs de lijn, keurig op anderhalve meter, onze commissies draaiden weer. Dat ligt nu allemaal op zijn gat. Het is fijn dat we kunnen blijven sporten maar het doet pijn dat onze hockeyers, ouders en al die vrijwilligers niet meer elkaar gewoon kunnen ontmoeten.”

‘We hebben veel kosten moeten maken’

HC Tilburg is met 2500 leden een van de grote sportverenigingen van Nederland. Het clubhuis is in eigen beheer. Dat het vorige seizoen in maart stilviel was sociaal, sportief maar ook financieel al een enorme domper. Het leverde ‘stevig verlies’ op, zegt Kluyt. Het nieuwe seizoen mochten er bij de wedstrijden van de eerste mannen- en vrouwenteams nog maar 250 toeschouwers komen, waar dat er normaal minimaal 1000 zijn. “We hebben veel kosten moeten maken. Voor een ticketing-systeem en we hebben stewards van Willem II moeten in huren. Maar nu moeten we weer terug naar het protocol van juni.”

Dat betekent een gesloten clubhuis. Dat kost zo’n 10.000 euro per week, zegt Kluyt. Bovendien zijn er wel extra kosten, voor toegangscontrole, hekken die om de velden moeten worden gezet en de inrichting van de parkeerplaats als kiss & ride-zone. “En dan hadden we ook nog net een nieuwe tank van 1000 liter bier aangesloten die we kunnen weggooien. Als dit een maand gaat duren, kost ons dit al gauw een halve ton. Dat is heftig. Maar ik vrees dat het nog langer duurt. Dat betekent dat we onze reserveringen voor onderhoud van velden moeten gaan gebruiken.”

De competitie gaat gewoon door, maar dan zonder bitterballen na afloop

Stilleggen van de competitie is geen optie, liet de hockeybond dinsdag weten. Dat besloten ook de andere sportbonden. “De competitie gaat gewoon door, alleen dan zonder bitterballen na afloop”, aldus Erik Poel, directeur van tennisbond KNLTB. Diverse clubs in het amateurvoetbal hadden uitstel van wedstrijden geopperd omdat ze alle entreegelden en baromzet niet kunnen missen.

De KNVB liet echter weten dat de competitie gewoon doorloopt. “Het is namelijk veilig en verantwoord om te voetballen”, stelt de voetbalbond. “Dat vindt niet alleen de KNVB, dat vinden NOCNSF en alle sportbonden in Nederland. Bewegen is gezond en belangrijk in deze tijd. Alle competities, veld- en zaalvoetbal, blijven dan ook de komende drie weken doorgaan volgens het huidige speelschema.”

‘Een zware klap’

Niettemin noemde Jan Dirk van der Zee het kabinetsbesluit ‘een zware klap voor alle verenigingen en de vrijwilligers die keihard werken om een veilige situatie voor haar leden te creëren’. Zo reageerden ook veel profclubs. FC Groningen, dat vanwege de coronacrisis in mei al personeel moest ontslaan, moet nu juist de komende weken twee mooie thuiswedstrijden zonder publiek spelen: tegen Ajax en FC Utrecht. “Natuurlijk begrijpen wij heel goed dat de nationale volksgezondheid voorop staat, maar daarom is de klap voor ons niet minder hard”, zegt algemeen directeur Wouter Gudde.

De KNVB hoopt op extra financiële steun voor de clubs van de overheid. Eerder ving de bond in Den Haag bot bij de vraag voor een vangnet van zo'n 140 miljoen euro voor de profsector. Sportkoepel NOC-NSF is dinsdag meteen in overleg met het ministerie van VWS gegaan om de noodzaak van extra steun voor sportverenigingen te bepleiten.

Lees ook:

Thuiswerken, minder reizen en tribunes dicht. Dit zijn de nieuwe coronamaatregelen

Het kabinet neemt strenge maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De nieuwe regels gaan dinsdag om 18.00 in en gelden in eerste instantie voor drie weken. Dit verandert er.