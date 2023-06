Een wereldtitel went nooit, ook niet voor de rolstoelbasketbalsters: ‘Deze is wel heel vet’

“Geweldig”, vindt Bo Kramer haar wereldtitel met de Nederlandse rolstoelbasketbalsters. Dinsdag werd ze met haar ploeggenoten in Dubai winnaar van het WK 2022 door in de finale China te verslaan: 57-34. Van 2022 ja, want het wereldkampioenschap was met zeven maanden uitgesteld omdat in het naburige Qatar in november en december het WK voetbal werd gehouden.

Het was niet de eerste hoofdprijs voor Kramer (24), een van de toonaangevende speelsters van het Nederlands team. Na de Paralympische Spelen van 2021 en het vorige WK, vijf jaar geleden in Hamburg, won ze opnieuw een gouden medaille. “Maar deze is wel heel vet. Aan de top blijven vind ik iets voor echte toppers”, zegt ze telefonisch vanuit Dubai. “Dat zijn wij nu.”

Het uitstel van het toernooi kon eind vorig jaar rekenen op veel onbegrip. De speelsters van het Nederlands team kregen het pas twee maanden van tevoren te horen, terwijl het toernooi al drie jaar eerder was aangekondigd. Maar omdat het opeens ‘conflicterend’ zou zijn met het WK voetbal in Qatar, werd het toernooi opgeschoven naar dit jaar. Het leidde tot een kostenpost bij de bond, en speelsters die hun hele schema moesten omgooien. Kramer: “Het was schakelen, maar we waren vooral blij dat het nog doorging. En het was echt heel goed georganiseerd.”

Homoseksualiteit verboden

Vooraf werd binnen de ploeg gesproken over de regels in Dubai, waar homoseksualiteit verboden is. Kramers vriendin ging dan ook niet mee als supporter. “Ze vroeg of ik dat wilde. Maar ik had liever dat ze in Nederland vanachter haar laptop keek. Ik had haar toch niet durven omhelzen. Nu neem je geen risico. Maar het is jammer dat we het in 2023 hier nog over moeten hebben.”

Kramer kreeg de steun van haar teamgenoten. “Het was de eerste keer dat ik er zelf over moest nadenken. Ik ben vrij opgevoed, dat is hier echt anders. Het team heeft ook echt gezegd dat ik het moest laten weten als ik er mee zou zitten. Maar uiteindelijk waren de mensen hier heel vriendelijk en aardig naar ons toe. Ik heb er niks van gemerkt.”

Op het WK, waar de Nederlandse mannenploeg vierde werd, was de vrouwenploeg oppermachtig. Ook Duitsland en de VS, traditioneel moeilijke tegenstanders van Oranje, hadden geen kans. De ruime zege op China in de finale was mede een gevolg van een goed tactisch plan, vertelt Kramer. “China kan echt wel basketballen. Maar wij hadden een muur opgebouwd.”

Dat Nederland zo goed is, heeft vooral te maken met de manier waarop er wordt getraind. De speelsters hebben de A-status van NOC-NSF, waardoor inkomen gegarandeerd is. Veelal is de ploeg samen op trainingscentrum Papendal, waar de faciliteiten zijn gecreëerd om dag in, dag uit met elkaar te werken. Meestal wordt rond de twintig uur per week met elkaar getraind. Daar komen voor de speelsters dan nog wedstrijden in nationale competities bij.

Dieper de bank in

Die constructie leidt ertoe dat de ploeg van trainer Gertjan van der Linden toonaangevend is in de wereld, met spelers als Mariska Beijer en Bo Kramer als topspeelsters. Na Tokio werd de selectie breder, waardoor meer speelsters kunnen rouleren. In de woorden van Kramer: “We kunnen dieper de bank in.”

Het gevolg van het uitgestelde WK is dat het volgende grote toernooi alweer bijna voor de deur staat. In augustus is het EK, in eigen land. Dan spelen de vrouwen in Ahoy. Kramer, lachend: “Wat dat betreft was dit wel een mooi trainingskamp.”

