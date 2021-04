Een tikkende bom onder het internationale voetbal: een nieuwe Super League naast de Champions League

Moet de voetballiefhebber straks op een doordeweeks avondje zappen tussen Liverpool - Real Madrid in de Super League op het ene net en Bayern München tegen Paris Saint-Germain in de Champions League op een andere zender?

Het zou zomaar realiteit kunnen worden als de plannen van twaalf grote clubs uit Engeland, Spanje en Italië doorgang vinden. En het zijn klinkende namen: Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, Juventus, AC Milan, Internationale, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal en Tottenham Hotspur. Zij willen een Super League met twintig topploegen die naast de nationale competitie doordeweeks tegen elkaar spelen. Promotie en degradatie zijn beperkt, om langdurig zeker te zijn van inkomsten.

Een tikkende bom

De plannen, zondagnacht bekrachtigd, tikken nu als een bom onder het internationale voetbal. De timing was saillant: de Europese voetbalbond Uefa zou maandag komen met de nieuwe opzet van de Champions League. Die hervorming zou grofweg luiden: het aantal deelnemers gaat van 32 naar 36 en in de plaats van een poulesysteem komt er straks een ranglijst opgemaakt op basis van tien wedstrijden. Het systeem is zo opgezet dat het meer en langer spanning met zich mee moet brengen en – vooral – het aantal wedstrijden fors laat stijgen: van 125 naar 217. Dat is lucratief: de pot met geld voor de Champions League zou jaarlijks van 3 naar 5 miljard gaan.

De Uefa hoopte zo de muitende topclubs binnenboord te houden. Die zijn al lange tijd ontevreden over de verdeling van de tv- en marketinginkomsten uit de Champions League omdat die ook naar de deelnemers uit kleinere voetbalnaties vloeien. Bovendien willen die topclubs meer te zeggen hebben over alle marketingrechten en het commerciële beleid van de Europese competitie.

Voetbalnetflix

De twaalf claimen nu jaarlijkse omzet van 10 miljard uit de Super League te kunnen halen. Achter het model, dat lijkt op dat van de Amerikaanse profcompetities als NBA (basketbal) en NFL (honkbal), staan grote investeerders. Zakenbank JP Morgan begeleidt het traject. De initiatiefnemers zien grote mogelijkheden met het wereldwijd online vermarkten van voetbal, bijvoorbeeld via eigen streamingsdiensten: een Netflix voor het voetbal.

“Dit draait om geld, geld, geld. En om invloed en zeggenschap”, zegt Chris Woerts die als sportmarketeer de voetbalwereld op de voet volgt. “Die grote clubs proberen nu gewoon een doorbraak te forceren voor een andere verdeling van het geld. Ze lopen nu elk jaar financiële risico’s met de Champions League die hun geen zekerheid biedt over inkomsten. Straks hebben ze die wel.”

Het Emirates Stadion van Arsenal in Londen. De club wil zich bij de elite van de Super League scharen, maar staat zelf momenteel negende in de Premier League. Beeld EPA

Internionale afkeuring en hypocrisie

De Uefa reageerde meteen fel tegen het ‘cynische’ concept en de dreigende afscheiding. Clubs die eraan meedoen, zullen van alle andere competities worden uitgesloten en spelers mogen niet meedoen met hun nationale teams, is het dreigement. De KNVB en andere nationale bonden schaarden zich achter de Uefa. Ook Bayern München, Borussia Dortmund en FC Porto hebben zich tegen de Super League uitgesproken. Ajax wilde nog geen reactie geven.

Vanuit de hele voetbalwereld kwamen afkeurende geluiden. “Maar, Louis van Gaal noemde de destijds nieuwe Champions League in 1992 ook een gedrocht”, zegt Woerts. “Ik moet wel een beetje lachen om de Uefa en de bonden; die hebben wel een kilootje boter op hun hoofd. Ze proberen uit eigenbelang gewoon hun eigen competities te beschermen. Zelfs Emmanuel Macron en Boris Johnson vonden het nodig zich ertegen uit te spreken. Dat is zo hypocriet. Toen het over Qatar ging, hoorde je ze niet.”

Elitair

De Super League zou ‘zo snel mogelijk’ moeten beginnen, zeggen de clubs. Dat zal niet zomaar gaan, zegt Woerts. De tv-contracten in de grote landen zijn net tot 2024 verlengd, voor rond de 4 miljard euro. En zien supporters een Super League wel zitten? Woerts: “Het is heel lastig om je daarmee te identificeren. Het wordt een heel elitair klein gezelschap zonder veel verversing. Het sportieve aspect is ondergeschikt. Dat druist in tegen de sportcultuur in Europa. Ik zie het als een drukmiddel richting Uefa. Het is powerplay dat uiteindelijk in een nieuw model evolueert. Maar voorlopig onder de vlag van de Uefa hoor.”

