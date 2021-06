Een statement tegen de Hongaarse antihomowet? ‘We zijn met voetballen bezig,’ zegt bondscoach De Boer

Frank de Boer gaf zondag te kennen dat het nog geen thema is geweest bij Oranje. “We hebben het er nog niet over gehad. We zijn alleen maar bezig met voetballen hier”, zei de bondscoach desgevraagd. Nederland speelt op 27 juni in het land van premier Viktor Orbán tegen de nummer drie van poule D, E of F maar wil zich volgens een KNVB-woordvoerder eerst focussen op de wedstrijd tegen Noord-Macedonië.

In Hongarije is de vrijheid van de lhbti-gemeenschap en het promoten van homoseksualiteit en geslachtsverandering onder jongeren wettelijk verder ingeperkt. Homo-organisaties in het land hebben opgeroepen het EK aan te grijpen voor protest hiertegen. De gemeenteraad van München wil dat de Allianz Arena waar Duitsland woensdag tegen Hongarije speelt aan de buitenkant wordt verlicht in regenboogkleuren. Het is niet duidelijk of de Uefa daar toestemming voor geeft. De Duitse doelman Manuel Neuer droeg al twee keer op het EK een regenboogaanvoerdersband.

De daad bij het woord voegen

De KNVB lanceerde vorig jaar de campagne #OneLove, die is bedoeld ter promotie van diversiteit als het gaat om ras, geloof of seksuele geaardheid in het voetbal. Voor de oefeninterland tegen Spanje droeg Oranje shirts met #OneLove. COC Nederland, die de belangen van de lhbti-gemeenschap behartigt, hoopt dat de spelers de bijbehorende polsbandjes komende zondag dragen in Boedapest.

“Onze collega-organisaties in Hongarije hopen dat bedrijven en organisaties die naar Hongarije komen van zich laten horen. Dat ze de daad bij het woord voegen”, zegt een woordvoerder van COC Nederland. “De KNVB heeft zich al uitgesproken tegen discriminatie. Het zou ontzettend mooi zijn als ze dat ook in Hongarije doen, met #OneLove-bandjes. We hopen ook dat er regenboogvlaggen wapperen als er nog een Nederlands fanvillage wordt ingericht in Boedapest.”

