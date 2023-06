Een stadionverbod voor het leven voor José Mourinho

Eerlijk gezegd fascineerde hij me altijd wel, die José Mourinho. Hij was tenminste anders. Veel liefhebbers vonden hem een hautaine kwal die ons voetbal verpest met zijn cynische betonvoetbal. Laatst verlaagde hij zich al wel tot een schreeuwpartij tegen de beschaafde Arne Slot, na de winst van AS Roma op Feyenoord.

Als woensdagavond mijn telefoon piept, en een vriend zijn ergernis over AS Roma en coach Mourinho kwijt moet, verdedig ik Mourinho nog als de geniale straatvechter, de mindfucker, tacticus en prijzenpakker die hij óók is. Als het voetbal een spiegel van ons allen is, hoort een badguy er nu eenmaal bij.

Maar kijkend naar Roma-Sevilla moet ik toegeven: dit is verschrikkelijk. Het ergste is de commedia dell’arte van de Romeinen, die van Mourinho. De beste schwalbe komt wel van een speler van de Spaanse ploeg, de ­Argentijn Lucas Ocampos. Ik pak Twitter erbij. Bart Frouws wijst erop dat Ocampos de eerste speler ooit in een Europese finale is die in hetzelfde seizoen ook negentig minuten op de bank zat in Volendam, Emmen en Waalwijk. ‘Dat record pakken ze ’m niet snel meer af.’

Lucas Ocampos is de eerste speler ooit die in actie komt in een Europese finale, terwijl hij in hetzelfde seizoen ook 90 minuten op de bank zat tijdens een Eredivisie-duel in het Kras Stadion, De Oude Meerdijk en het Mandemakers Stadion. Dat record pakken ze 'm niet snel af. — Bart Frouws (@bartf) 31 mei 2023

Een slechte B-film

Ik blijf op Twitter. Dat mag een open riool zijn waar we onze drek ongegeneerd laten wegspoelen, het redt bij dit voetbalgedrocht mijn avond. Ik krijg een Eurovisiesongfestivalgevoel. Dankzij de commentaren op Twitter kan ik altijd tóch naar het Songfestival blijven kijken, terwijl de bagger in dikke stromen over mijn scherm gulpt.

‘Waar zitten we naar te kijken?’, wanhoopt Rob de Voogd. Vincent Schildkamp weet het: ‘Een slechte B-film, waarvan je na anderhalf uur voorspelbaar scenario tóch wilt weten hoe het afloopt’. Cyril Rosman pleit voor een wereldwijd stadionverbod voor Mourinho, per direct, ‘en voor zijn komende drie levens’. Ik lees verder. ‘Wedstrijden met Mourinho, je kan er zelfs zonder geluid niet naar kijken.’

In de Twitterkroeg wordt het steeds gezelliger. Willem Vissers zit in een hoekje te mokken. Hij vindt het ‘wanstaltig, met aanstellers en spelbedervers uit het topsegment’. Arjan Schouten is boos: ‘En dan te bedenken dat er straks ook nog een ploeg dit spuuglelijke gevecht gaat winnen. En daar een beker voor krijgt.’ Omsmelten dat ding, vindt Jan Willem Spaans: ‘Iedereen die dit misbaksel van een finale heeft gezien: zorg dat je kijkgeschiedenis ergens staat opgeslagen. Als je ooit euthanasie zou willen, kun je dit zonder twijfel opvoeren als ondraaglijk lijden.’ Iemand klaagt over pijn aan zijn ogen.

Ben blij dat ik niet hele wedstrijd heb gekeken. Wat is dit een vreselijke, wanstaltige wedstrijd met aanstellers en spelbedervers uit het topsegment. Tijd voor actie bij bonden, clubs en spelers. Maken sport kapot. #sevrom — Willem Vissers (@vkwillemvissers) 31 mei 2023

Scheldpartij in de garage

Stiekem ben ik blij dat we gaan verlengen. Daar is Frouws weer: ‘We hebben Ocampos vanavond langer in actie gezien dan de hele periode bij Ajax (113 minuten in alle competities)’. De wedstrijd die nooit eindigt, verzucht een van ons, martelaren. Inderdaad: dit begon in mei, het is juni als de strafschoppen bezig zijn. Sevilla wint. Met een glimlach ga ik naar bed.

De volgende ochtend zie ik op een filmpje hoe Mourinho na de wedstrijd zich ergens bij de auto’s misdraagt naar Anthony Taylor. Agressief bijt hij de arbiter toe dat hij een ‘f** disgrace’ is, een schande. De video gaat de wereld over. De fans van Roma hebben de boodschap begrepen. Op de luchthaven moeten Taylor en zijn vrouw vluchten voor een menigte Roma-fans die hen fysiek belagen en uitschelden.

Mourinho gaf een legitimatie af voor dit gedrag. Mijn Songfestivalgevoel is wel weg. Mijn zwak voor Mourinho ook. Dat stadionverbod voor het leven is zo’n gek idee nog niet.

Jose Mourinho waited for the referees in the car park after the Europa League final:



"Fucking disgrace. Even Rosetti (Uefa designator) said it wasn't a penalty." pic.twitter.com/DgfDMjsl09 — The Upshot (@UpshotTowers) 1 juni 2023