Een spectaculair Tourslot verzekerd

Niets mooier dan een Tour die in de laatste of een-na-laatste etappe wordt beslist. Denk aan Jan Janssen die in 1968 op de laatste Tourdag in Parijs de tijdrit won en de Belg Herman Van Springel en de Spanjaard Gregorio San Miguel in het algemeen klassement passeerde.

Denk aan Greg Lemond die in 1989 in de slottijdrit, uitgerust met een ossenkopstuur en een speciale helm, zijn achterstand van 50 seconden op Laurent Fignon goedmaakte en de Tour met een voorsprong van 8 tellen op de Fransman won.

Denk aan Tadej Pogacar, die in 2020 in de voorlaatste rit tot (bijna) ieders verbazing Primoz Roglic op de flanken van La Planche des Belles Filles uit de gele trui reed.

Is zoiets weer mogelijk? Jawel. Dan zal Pogacar in de komende twee Pyreneeënritten moeten aanvallen – dat gaat hij doen – en zal hij Jonas Vingegaard moeten lossen, wat tot nu toe niet gelukt is, ook gisteren niet. Pakt Pogacar in die twee bergritten anderhalve minuut op de Deen, dan moet hij in de tijdrit minstens 52 seconden goedmaken. Pakt hij 2 minuten winst dan zijn dat 22 tellen. Hoogspanning is dan verzekerd.

Een vingerwijzing. In de eerste tijdrit in Kopenhagen was Pogacar 8 seconden sneller dan Vingegaard. De tijdrit van zaterdag telt 40,7 kilometer en is daarmee 3,08 keer zo lang . Op die basis zou Pogacar zaterdag 24,67 seconden sneller moeten kunnen zijn dan Vingegaard.

Een Lemond-Fignon-achtig scenario is nog mogelijk. Wel jammer dat de tijdrit niet op de laatste dag van de Tour wordt verreden, zoals in 1989. Hoewel? Zouden Pogacar en Vingegaard in de slotrit naar Parijs gaan lummelen als het onderlinge tijdverschil maar enkele secondes bedraagt?

Redacteuren Koos Schwartz, Joris Belgers, Johan van Heerde en Lukas van der Storm schrijven deze weken een wisselcolumn ter gelegenheid van de Tour de France.