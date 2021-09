Een smalle selectie, weinig geld en een nieuwe manier van spelen: kan Feyenoord er zondag een topper van maken tegen PSV?

Ook Slot had donderdagavond gekeken naar het meeslepende voetbalgevecht van PSV, dat de groepsfase van de Europa League in eigen huis opende met een remise tegen Real Sociedad (2-2). “Ik ben erg onder de indruk van dit PSV”, bekende Slot. “Ze jagen de tegenstander over het hele veld, zetten hoog druk en hebben over het algemeen veel de bal. Er was dit seizoen alleen één uitzondering: de uitwedstrijd bij AZ (0-3, red.), vorig weekend. Maar daar zag je dat het team, ondanks minder balbezit, bijna geen kans weggeeft. Dat vind ik een vorm van volwassenheid.” Feyenoord is zo ver nog niet, getuige ook de recente nederlaag bij FC Utrecht (3-1).

Trainer Roger Schmidt zet PSV steeds meer naar zijn hand in zijn tweede seizoen, iets wat Slot ook probeert in zijn eerste maanden in Rotterdam-Zuid. Rond beide trainers klinken dezelfde termen: hoog druk zetten, aanvallen en zo snel mogelijk de bal heroveren. Clichés, vindt Slot. “Tegen Atlético Madrid (een oefenwedstrijd, red.) hebben we met enige regelmaat wat compacter bij elkaar gestaan. We zijn niet eendimensionaal en kunnen wedstrijden op verschillende manieren aanvliegen. We zijn niet naïef. Je hebt ook te maken met de kracht van de tegenstander. Daar zullen we op de juiste manier op in proberen te spelen. Alleen, het moet wel enigszins passen binnen de manier waarop wij naar voetbal kijken.”

Het verschil in budget compenseren we door ongelofelijk hard te trainen

Slot put vertrouwen uit de statistieken: in de tien officiële wedstrijden die Feyenoord dit seizoen speelde, hield de ploeg zeven keer de nul. Dat deed het met dank aan doelman Justin Bijlow, die is uitgegroeid tot eerste keeper bij het Nederlands elftal. De keeper is op de hoogte van de budgettaire verschillen in Nederland. Feyenoord werkt met een begroting van 65 miljoen euro, terwijl PSV 85 miljoen euro te besteden heeft. Ajax begroot 160 miljoen euro. “We proberen dat te compenseren door ongelofelijk hard te trainen”, vertelt Bijlow. “In dat proces draait het om alle facetten, ook om rust en herstel. Tot nu toe gaat dat prima.”

Feyenoord, dat dinsdag al in actie kwam tegen Maccabi Haifa (0-0) in de groepsfase van de Conference League, heeft twee dagen langer rust gehad dan PSV. Een zwaarwegend verschil? Slot vindt van niet. “Als ik mag kiezen, dan heb ik het liever zo dan andersom, hoor, maar het is geen beslissende factor voor het resultaat, denk ik. Dit soort wedstrijden wordt op andere onderdelen beslist.”

Toch kan de omvang van een selectie zich nu al laten voelen. Schmidt rouleert veel, terwijl Slot juist een beperkte selectie tot zijn beschikking heeft. Door PSV zijn in het kalenderjaar 2021 liefst dertien doelpunten gemaakt door wissels. Dat zijn er minstens vijf meer dan elke andere eredivisieclub. “Volgens mij kunnen we op dit moment niet ontkennen dat PSV meer mogelijkheden heeft”, stelde Slot. “Vooraf probeer je in te schatten wat de coach van de tegenpartij gaat doen, maar van alle trainers in de eredivisie is dat bij Roger Schmidt wel het lastigste, ja.”

