Een sensationele triomf voor de Nederlandse handbalsters

Via een sensationele triomf op Noorwegen (30-28) hebben de Nederlandse handbalsters zich pardoes in de rol van medaillekandidaat op het WK in Japan gemanoeuvreerd. De fraaie zege van donderdag op Servië bleek geen eenmalige opleving van Nederland, dat in de Aqua Dome in Kumamoto veerkracht toonde tegen een tegenstander waarvan het twintig jaar lang niet had weten te winnen.

Een verlossing en beloning voor de speelsters die in de laatste vijf titeltoernooien steevast door de Noorse vrouwen op een nederlaag werden getrakteerd. Vorig jaar nog, op het EK in Frankrijk, bedroeg het verschil liefst dertien treffers (29-16). En een opsteker voor bondscoach Emmanuel Mayonnade, die vrijdag in zijn eerste poging voor elkaar kreeg wat zijn drie voorgangers niet was gelukt.

Daar zag het aanvankelijk helemaal niet naar uit. Noorwegen, in het bezit van twee wereld-, twee olympische en zeven Europese titels, nam met het geroemde snelle, dynamische en creatieve handbal snel afstand van Nederland. Met uitblinker Stine Oftedal als aanjager bereikte de formatie van de IJslandse bondscoach Thorir Hergeirsson de rust met een veilig lijkende voorsprong: 14-18.

Wederopstanding

Nederland herpakte zich echter op een formidabele manier. Plots had de dekking wel zicht op de Noorse aanvalspatronen en werden er wel gaten in de Scandinavische verdediging gevonden. Ook bereikten de opbouwspeelsters nu wel Danick Snelder aan de cirkel, met vier treffers tot gevolg. Tien minuten voor tijd kwam Nederland via Lois Abbingh voor het eerst aan de leiding: 26-25.

Symbool voor de wederopstanding van Nederland stond Estavana Polman. In de eerste helft streed de opbouwspeelster van Esbjerg voornamelijk tegen zichzelf. Pas na ruim veertig minuten trof ze voor het eerst doel en daarna ontpopte ze zich weer tot de vechtjas die Nederland zo vaak bij de hand nam. Met vijf treffers, evenveel als Snelder en één minder dan Abbingh, loodste ze Oranje naar de 30-28 eindstand.

Een hoofdrol was er tevens weggelegd voor Tess Wester, de doelvrouw die in de tweede helft van het verloren openingsduel met Slovenië haar plaats nog moest afstaan aan de jonge Rinka Duijndam. In de slotfase tegen Noorwegen benaderde ze de vorm die ze toonde tijdens het WK van 2015 toen ze in het All Star Team werd gekozen. Wester stopte vijftien van de 41 Noorse schoten, een fraai percentage van 37. Goed voor de onderscheiding van beste speelster van de wedstrijd.

4 december 1999

Bijna op de dag af twintig jaar geleden, op 4 december 1999, won Nederland voor de laatste maal van Noorwegen. Nota bene in Stavanger zegevierde de ploeg van de toenmalige bondscoach Bert Bouwer met 18-24. De euforie na die zege verdween echter weer snel, nadat Nederland daarna direct door Roemenië uit het WK werd gegooid. De winst op Noorwegen werd echter nimmer herhaald, tot vrijdag.

Zo groot als de vreugde was in het Nederlandse kamp, zo groot was de domper aan Noorse kant. De drie laatste titeltoernooien leverde geen hoofdprijs op voor de grootmacht. Op de Spelen van 2016 in Rio moest Noorwegen als regerend kampioen genoegen nemen met brons, een jaar later raakte het de wereldtitel kwijt aan Frankrijk en op het EK van 2018 haalde Noorwegen niet eens het podium.

Voor Nederland begon de dag al goed met de zege van Servië op Slovenië. Daardoor was al zeker dat er twee punten werden meegenomen naar de volgendeWK-fase. Door de historische zege op Noorwegen heeft Nederland als enige land in Groep I van de hoofdronde nu vier punten. Duitsland heeft er drie, Noorwegen en Zuid-Korea twee, Denemarken één en Servië nul. Duitsland is morgen de eerste tegenstander, daarna volgen Denemarken (maandag) en Zuid-Korea (woensdag).

Plots lijkt alles mogelijk voor Nederland, dat naar Japan ging met als reële doelstelling een plaats bij de eerst zes in de eindklassering. Een medaille zou even opzienbarend en verrassend zijn als de uitschakeling vrijdag van titelverdediger Frankrijk.

