Een sensationeel wereldrecord voor Sifan Hassan. ‘In feite kan niemand haar eraf lopen in Tokio’

Na het wereldrecord van Sifan Hassan, zondag op de 10.000 meter, volgde op het middenterrein van het FBK Stadion in Hengelo een lange omhelzing met atletenmanager Jos Hermens. Het was duidelijk dat daar veel verteld werd zonder woorden. Hun geschiedenis gaat lang terug.

Met een halve jetlag in de benen en na een slapeloze nacht liep Hassan (28) tijdens de Fanny Blankers-Koen Games de 25 rondjes in 29.06,82. Daarmee verbeterde ze de vijf jaar oude toptijd van de Ethiopische Almaz Ayana met ruim tien seconden. Ze straalde na de finish: “Ik wist niet dat ik zo hard zou gaan.”

Volgens Hermens, wiens bedrijf de wedstrijd organiseert, was de race helemaal volgens plan gegaan. Het was al wekenlang de bedoeling om hier het wereldrecord aan te vallen, maar Hassan had daar niet de aandacht op willen vestigen om er niet te veel druk op te leggen. Een eerdere poging, afgelopen oktober ook in Hengelo, was immers mislukt.

Ontroerd haalt Hermens herinneringen op. Zijn eerste contact met Hassan ontstond toen het ROC in Eindhoven contact met hem zocht, omdat ze een vijftienjarige scholiere hadden die hard kon lopen. Toen hij begreep dat ze gevlucht was uit Ethiopië, koppelde hij haar aan een van zijn atleten uit datzelfde land, die ook in Brabant woonde.

Eenzame tijd

Nu is Hassan een wereldster in de atletiek. Op de laatste WK, in 2019, won ze de titels op de 1500 en de 10.000 meter, een nooit eerder vertoonde dubbel. Ze klokte ook al wereldrecords op de uurloop en de Engelse mijl. Hermens: “Sifan is enorm gegroeid als atlete en als mens.”

Nooit heeft Hassan hem verteld wat ze tijdens haar jeugd precies heeft meegemaakt in haar geboorteland. Ze vindt dat te moeilijk om over te praten. Haar moeder stuurde haar naar Europa. Als alleenstaande minderjarige asielzoekster belandde ze uiteindelijk in Nederland, waar een eenzame tijd in een asielzoekerscentrum volgde.

“Sifan kan goed met tegenslagen omgaan”, constateert Hermens. “Misschien wel juist omdat het leven hard is geweest voor haar.” Zo heeft zij ook de afgelopen coronawinter doorstaan, waarin ze volgens Hermens als een halve zwerfster had moeten leven. Haar huis in Portland was lang onbereikbaar en de perfecte trainingslocaties niet altijd beschikbaar. Toch is Hassan nu beter in vorm dan ooit.

In Hengelo ging ze al vanaf de zesde ronde alleen aan kop. De twee hazen voldeden niet. Zo’n solorace is ook mentaal zwaar, zei Hassan naderhand. “Sommige kilometers had ik het echt moeilijk, maar ik slaagde erin me te concentreren op de flikkerende ledlampjes aan de binnenkant van de baan. Die gaven het tempo aan dat ik moest lopen.” Ze liep vrijwel de hele afstand in de pas met de blauwe lichten, om die in de laatste twee rondes met een versnelling achter zich te laten.

Hassan was heel blij met haar eindtijd, zeker ook omdat ze de laatste paar dagen zware benen had gehad als gevolg van een jetlag. Ze arriveerde pas twee dagen voor de wedstrijd uit de VS.

Uit de startblokken geschoten

De andere Nederlandse topatleten stonden zondag in haar schaduw. Femke Bol liep haar eerste 400 meter horden van het jaar en won weliswaar in 54,33, maar de race verliep allesbehalve vlekkeloos. Dafne Schippers werd vierde op de 100 meter in 11,15. Hoewel ze weer naast het podium belandde, was het wel haar snelste seizoenstijd. “Ik ben een echte diesel. Ik moet op gang komen.”

Hassan is dit olympische jaar uit de startblokken geschoten. Zij tekende voor het eerste wereldrecord op de FBK Games sinds 2004, toen Kenenisa Bekele uit Ethiopië de gevierde man was op de 5000 meter. Van een te vroege piek met het oog op de Olympische Spelen wil Hermens niets weten. “Zo doen we het hier altijd al met de Ethiopische atleten. Hier testen we het uithoudingsvermogen. Dat zit dus wel goed bij Sifan. In feite weten we nu dat niemand haar eraf kan lopen in Tokio. Dat is een lekker gevoel voor haar. De komende periode gaat ze meer aan haar snelheid werken, voor een extra sterke eindsprint tijdens de olympische races.” Op de Olympische Spelen wil Hassan op twee afstanden uitkomen, waarschijnlijk de 5000 en de 10.000 meter. Ze heeft zich ook voor de 1500 meter gekwalificeerd.

Zondag zocht ze na de finish even een moment voor zichzelf, achter gesloten oogleden. Hermens noemt het kenmerkend voor haar dat ze zich goed kan terugtrekken in zichzelf. “Als kind stond ze er alleen voor. Die hardheid heeft haar getekend. Na een teleurstellende prestatie is ze een paar dagen niet aanspreekbaar, maar ook voor een wedstrijd kruipt ze in een soort cocon. In topsport werkt dat goed. Als zij straks in de callroom in Tokio zit vlak voor haar race, wetende wat ze allemaal heeft doorstaan, wetende ook dat zij de wereldrecordhoudster is; wie maakt haar dan nog wat?”

