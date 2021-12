Een schreeuw galmt door het lege Thialf: Kramer ontsnapt aan wat zijn laatste race had kunnen zijn

De schreeuw van Jac Orie galmt door het lege Thialf. “Yes”, komt er uit de mond van de schaatscoach. Hij ziet op het grote scherm hoe Sven Kramer, zijn grote vedette, tijdens zijn 5 kilometer op het olympisch kwalificatietoernooi een forse versnelling plaatst. Dit is wat Orie wil zien, en wat nodig is. Want Orie weet ook dat juist die versnelling o zo belangrijk is, wil Kramer een plek op de Olympische Spelen verdienen.

Iets meer dan 29 seconden later is Kramer binnen, in 6.12,29. Het is zijn beste race van het jaar. En het blijkt een tijd die hem hoogstwaarschijnlijk naar de Spelen brengt. Want hoewel het in de uitslag slechts een derde plaats oplevert, moet er veel gebeuren of Kramer mag niet in Peking uitkomen. Hij geeft zich met zijn race in ieder geval een kans.

Patrick Roest plaatste zich zondag op het olympisch kwalificatietoernooi met winst op de 5 kilometer officieel voor de Spelen. Nummer twee, Jorrit Bergsma, maakt goede kans. Maar de meeste aandacht ging naar Kramer, voor wie zondag zomaar de laatste dag had kunnen zijn van zijn lange loopbaan. Was hij niet bij de top-drie geëindigd, dan was de kans op een toch wel roemloos einde van een zo succesvolle schaatser groot geweest.

Operatie

Gezien het voorseizoen was dat vooraf geen gekke gedachte. Kramer plaatste zich ternauwernood voor de wereldbekers en was daarin een schim van zichzelf. Er moest worden afgeweken van een plan. Hij reed geen wedstrijden, maar marathons in Tilburg en Hoorn en ging naar het Italiaanse bergdorp Collalbo in plaats van de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City.

Daar, uit zicht van de volgers, werd ‘de trend gekeerd’, aldus Orie. De testen die Kramer deed, leidden stuk voor stuk tot betere waarden. Op het ijs, en ook op de fiets. De gaten die waren gevallen in de zomer, het gevolg van een operatie aan zijn rug, werden ‘aardig dichtgetimmerd’, schetste Orie.

Maar alsnog was het zondag aftasten voor Kramer, zeker omdat hij na de slechte wereldbekerwedstrijd in Polen niet meer in actie was geweest. De spanning zat er op, al was daar weinig van te merken toen hij rond 14.30 uur met racefiets en al de eerste verdieping van Thialf binnenstapte, daar waar normaal publiek loopt maar waar deze dagen zonder publiek de opwarmruimte voor de schaatsers is gesitueerd.

Ambitie

Het schema was ambitieus geweest: 6.09,3 minuut. Maar daar gaf Kramer vanaf het begin op toe. Toch was het een race waarin verval en versnelling uitbleven, iets wat hem de laatste jaren vaak overkwam. Dan reed Kramer twee rondjes opeens relatief langzaam, om daarna zo hard te versnellen dat hij zichzelf letterlijk over de kop reed. Zondag was het vooral stabiel. Toen hij in de voorlaatste ronde versnelde naar 28,9, schreeuwde coach Orie het dus uit. “Dan weet je dat je gaat winnen op het schema.”

Omdat Kramer al vroeg in het rittenschema was ingedeeld, was het na zijn race vier ritten lang nagelbijten. Hij wist niet zeker of zijn tijd genoeg was. De finish van de eerste rit keek hij in de catacomben onder het ijs. De laatste drie in de kleedkamer. Op het gemak, zei hij, al was dat toch relatief.

Roest en Bergsma bleken uiteindelijk sneller. Dat was naar verwachting. Roest reed met 6.08,64 een zeer solide tijd en plaatste zich daarmee voor Peking, en ook Bergsma (6.11,14) kon in de laatste ronden verschil maken ten opzichte van Kramer. Maar Marcel Bosker, Marwin Talsma en Beau Snelling konden niet op tegen de tijd die Kramer had neergezet. Derde werd hij, met goede kans op de Spelen. Na afloop was Kramers naam trending op sociale media.

Opluchting

En dus kwam de bravoure terug bij Kramer. Hij maakte grapjes, was uitbundig en besloot als enige om er in het persgesprek bij te gaan zitten, aan een tafel die niet in achter het spatscherm staat waar pers en schaatsers door gescheiden blijven. “Ik ben blij en zeker opgelucht”, vertelde hij. “Ik ben blij dat ik en mensen om mij heen vertrouwen hebben gehouden. Natuurlijk waren er minder leuke momenten, de weg was niet altijd geëffend. Ik weet dat het vergrootglas op mij groter is, nu het vaker niet goed gaat. Dat geeft niet. Ik ben blij dat het nu de goede kant op lijkt te vallen.”

Hoe groot de opluchting ook was, helemaal zeker van de Spelen is hij nog niet. De derde plaats op de 5 kilometer staat in de zogenoemde selectievolgorde van schaatsbond KNSB op de veertiende plaats. Er mogen tien mannelijke schaatsers naar Peking. Dat betekent dat er vier rijders moeten zijn die ‘dubbelen’, ofwel op meerdere afstanden uitkomen. Toch was Kramer er wel van overtuigd dat hij naar de Spelen gaat, ook omdat er nog aanwijsplekken zijn voor schaatsers die in de teamonderdelen een belangrijke rol spelen. “Ik ben ook van waarde voor de ploegenachtervolging.”

Maar is hij goed genoeg om bijvoorbeeld Nils van der Poel te verslaan, of iemand als Patrick Roest? Wie meedoet, heeft kans, zei Orie. “Schrijf topschaatsers als Kramer nooit af.” Kramer zelf vond het gat met Bergsma niet eens zo heel groot. Maar in een ander antwoord lag de sleutel tot zijn programma in Peking: “Ik wil een fantastische 5 kilometer rijden, en goud winnen op de ploegenachtervolging.”

