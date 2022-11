Een schot op het hoofd van de keeper wordt voortaan bestraft op het EK handbal. ‘Hersenschuddingen kunnen carrières ruïneren’

De bal kwam recht in haar gezicht. Oranje-keepster Yara ten Holte had er tijdens en na de oefenwedstrijd tegen Noorwegen, op donderdag 27 oktober, goed last van. Want in plaats van dat ze de pijn van zich af schudde, zoals ze normaal gesproken doet bij een bal op de neus, overheerste nadien toch wat hoofdpijn.

De medische staf nam kort voor het EK, dat vrijdag begint, geen risico met de eerste doelvrouw van Oranje. Ten Holte speelde niet meer en werd gevraagd de laatste oefenwedstrijd niet in een luidruchtige zaal, maar in de rustige hotelkamer te bekijken. Er waren immers tekenen van een hersenschudding.

Op het EK krijgen keepers zoals Ten Holte extra steun tegen schoten richting het hoofd. Wie uit open spel de bal direct tegen het hoofd van een keepster gooit, krijgt een tijdstraf van twee minuten. Het is een nieuwe officiële regel die sinds 1 juli geldt, bedoeld om de gezondheid van keepsters te beschermen.

Snelheden van zo’n 100 kilometer per uur

Oranje-bondscoach Per Johansson is blij dat de regel er is. Ook hij zag in zijn loopbaan hoe soms ballen met snelheden richting de 100 kilometer per uur van dichtbij op een hoofd belanden. “Hersenschuddingen kunnen carrières ruïneren. Ik vind vaak dat de internationale federatie te laat is met dit soort regels, maar als de keeper en de spelers dit verbod eerlijk gebruiken, is het een goede toevoeging.”

Hoewel de hersenschudding volgens Johansson niet het grootste medische probleem is in het handbal, hebben twee van de drie keepsters die in de Nederlandse voorselectie zaten ermee te maken gehad. Ten Holte merkte het afgelopen week dan minimaal, maar de niet voor het EK gekozen Claudia Rompen lag in 2020 tien maanden uit de roulatie na een bal op haar hoofd.

Volgens Rompen wordt het schotgebied rond het hoofd van de keepster steeds meer gezocht door aanvalsters, ook al is het een ongeschreven regel dat niet te doen. Johansson kan dat begrijpen. “Het niveau neemt toe, keepers worden beter. Het is zoeken naar steeds kleinere ruimtes. Ik hoop dat nu bij speelsters het idee komt dat als je niet zeker bent van je keuze, je dan ergens anders schiet.”

Spel met de keeper

Maar kan dat, in een situatie waarin in een milliseconde moet worden besloten? Volgens hoekspeelster Bo van Wetering is dat lastig. Ze benadrukt allereerst dat het een goede regel is en dat het voor haar nooit de bedoeling is om iemand te raken. Ze wil immers scoren. “Maar schieten doe je in een wedstrijd automatisch. Het is gevoel.”

Wel zijn er bepaalde plekken op de goal waar het goed op mikken is. Van Wetering: “Eigenlijk schiet je nooit echt halfhoog. Daar is altijd wel een been of een arm van de keeper. Schieten is een spel met de keeper. Wie neemt de leiding? Jij of de keeper? Daar is veel van afhankelijk.”

Echt richting een hoofd gooien, gebeurt in haar geval niet vaak. Van Wetering noemt alleen de ‘kort-hoog’-optie, het als de keepster lang blijft wachten op het laatste moment hoog in de korte hoek te gooien. Ze denkt dat ze, als ze zelf een keer tegen een tijdstraf oploopt, misschien onbewust wel gaat nadenken.

Ten Holte is ondertussen volledig hersteld van de klap in haar gezicht. Woensdag trainde ze, na enkele dagen alleen op de fiets oefenen zonder beperking, weer mee met de selectie. Ze is de medische staf dankbaar. Bondscoach Johansson: “De eerste dagen na zo’n klap zijn cruciaal. De medische staf heeft zeer goed gehandeld.”

Nederland op EK met ‘minder kwaliteit’, maar ‘geen underdog’ Het EK handbal vindt plaats in Slovenië, Montenegro en Noord-Macedonië. Nederland begint zaterdag in Skopje tegen Roemenië, met een team waarin enkele grote namen ontbreken. Tess Wester is zwanger, Lois Abbingh is net bevallen en Danick Snelder is geblesseerd. Nederland mist flink wat kwaliteit, zegt handballer Angela Malestein. Maar de rol van underdog heeft de ploeg niet meer, zegt ze. Nederland won in een serie oefenwedstrijden twee keer van grootmacht Denemarken. “Dat is geen toeval. Dan doe je iets goed.” Bondscoach Per Johansson kon donderdag niet samen met zijn ploeg naar Noord-Macedonië reizen, vanwege de geldigheid van zijn paspoort. “Ik reis zo snel mogelijk af.”

