Een schone race bij 300 km per uur

Over twee of drie jaar gaat het circus van de Formule E, de elektrische variant van de Formule 1, neerstrijken in ‘lichtstad’ Eindhoven.

Dat moet zo’n E-Prix worden in de avonduren over een verlicht stratenparcours. Het plan daarvoor is gisteren gelanceerd door een nieuwe stichting. De Formule E bestaat zes jaar als een reeks van vijftien wedstrijden dwars door grote wereldsteden als Rome, New York, Londen en Parijs. Eindhoven wil in dat rijtje komen.

“Als het ergens thuis hoort, dan is het in deze kennisregio”, zei initiatiefnemer Peter-Paul Laumans bij de presentatie in Eindhoven. Komend jaar gaat zijn stichting met steun van bedrijven en overheden in Brabant een concreet bidbook uitwerken. Naar verwachting zal de internationale autosportfederatie Fia in juni 2021 een besluit nemen. De Fia wil de kalender gaan uitbreiden.

“Formule E is de toekomst van het autoracen, dat kan niet anders”, zei Maarten Steinbuch, hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij fungeert als een ambassadeur van het elektrisch rijden.

“De auto van de toekomst is een ipad op wielen. Zelfs een bedrijf als General Motors heeft nu ook gezegd: Het tijdperk van de verbrandingsmotor op fossiele brandstof is voorbij. Het bestaansrecht van de Formule I was altijd dat het voor autoproducenten een platform voor nieuwe technologie was. Die technologie van de toekomst is elektrisch. Dan is het logisch dat de Formule E over vijf jaar hét platform is.”

Groeiende budgetten

Automerken beconcurreren elkaar nu al vooral op het duurzame, elektrische rijden. Het is dan ook logisch dat de grote firma’s als Volkswagen, Mercedes, Porsche, Audi en Nissan ook in de Formule-E-racerij zijn gestapt. De budgetten van die teams zijn de afgelopen jaren snel gegroeid, zegt Robin Frijns, de Max Verstappen van de Formule E.

De Limburger (28) rijdt al vijf jaar rond in deze racewereld. Dit seizoen kwam er een tweede Nederlandse coureur bij: Nyck de Vries. Frijns: “Onze races zijn heel onvoorspelbaar. In de Formule 1 kunnen er hooguit zes winnen, in de Formule E zijn dat er wel 20 van de 24. In de Formule E rijden de auto’s met een gelijk maximaal vermogen, namelijk een batterij van 250 kilowatt. Dit jaar wordt dat trouwens verhoogd naar 350 kilowatt, dus 476 pk, wat een topsnelheid van zo’n 300 kilometer oplevert.

“Dat maakt het interessant en voor mij ook heel moeilijk. Een foutje en je bent weg. En alles gebeurt onder de motorkap, want eigenlijk alles wordt door de software bepaald.” Met die software is volgens Steinbuch nog heel veel innovatie mogelijk. Hij geeft een aparte elektrische aandrijving per wiel als voorbeeld. “Zo kun je de échte ideale auto bouwen.”

Frijns zag de afgelopen jaren de technische ontwikkelingen hard gaan. Ook de interesse van het publiek, langs de kant en via uitzendingen op internet en tv-kanalen, groeit, al is die nog altijd marginaal in vergelijking met Formule 1.

“Maar je ziet bij Formule 1 dat het wereldwijd wat terugloopt. In Nederland niet, maar dat komt vooral door Max en nu door Zandvoort. De Formule E is nu de enige autosportdiscipline waar groei in zit.”

Steinbuch: “Het zou mij niets verbazen als over vijf jaar de maatschappelijke steun voor Formule 1 veel minder is, zoals je dat nu al ziet bij gewone auto’s. Je merkt het als er een dieselauto voorbij rijdt. Die stinkt, de uitstoot is kankerverwekkend en het maakt herrie. Autorijden met een verbrandingsmotor is over tien jaar het nieuwe roken.”

Graag een thuisrace

Frijns hoopt dat hij net als Verstappen een ‘thuisrace’ krijgt. Het initiatief wordt gesteund door de gemeentebesturen van Eindhoven en Helmond die Formule E als een mogelijk nieuw uithangbord voor hun Brainportregio zien. Steinbuch wijst erop dat de Eindhovense elektronicagigant NXP (voortgekomen uit Philips) de ‘nummer één leverancier in de wereld van elektrische automotive-industrie’ is. Laumans: “Dit is de regio van technologie, design en innovatie. Formule E hoort hier.”

Brabanders die grote evenementen scoren Brabant Sport is een organisatie van de provincie die sinds 2017 bestaat om vooral grote sportevenementen naar Brabant te halen. Dat lukte deze week nog met de Champions League-finale voor vrouwenvoetbal die in 2025 in Eindhoven wordt gespeeld. Eerder bemiddelde Brabant Sport succesvol met het naar Breda en Den Bosch halen van de Vuelta deze zomer. Brabant Sport ondersteunt nu het initiatief om de Formule E naar Eindhoven te halen en liet het Pim Mulier Instituut een onderzoek naar de haalbaarheid. Conclusie: het evenement kan zomaar 20 miljoen euro in het laatje brengen van horeca en andere bedrijven maar dan dienen er wel andere activiteiten omheen georganiseerd te worden. De totale kosten van de Formule E schat de organisatie nu ook op 15 tot 20 miljoen euro. Dat geld moet nog wel bij elkaar komen.

