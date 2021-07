Een roemloze finish na een kansloze race: de Holland Acht kan zich opmaken voor de Spelen van 2024

Na een indrukwekkende heat, waarin grootmachten als Nieuw-Zeeland en Groot-Brittannië werden verslagen, zag de bemanning van de Holland Acht zich als een serieuze kandidaat voor een medaille, misschien wel voor goud – exact een kwart eeuw na de historische triomf in Atlanta. In de finale konden die verwachtingen niet worden waargemaakt. Zoals vaker in de afgelopen jaren werd een goede race afgewisseld door een volledig mislukte race.

Bondscoach Mark Emke zag langs de kant van de Sea Forest Waterway de Holland Acht een kansloze race varen. Hij vroeg zich af hoe het in vredesnaam mogelijk was dat het oude euvel weer de kop opstak. Zo’n enorm verschil tussen de heat en de finale zou niet mogelijk moeten zijn. “Ik dacht dat we die wisselvalligheid achter ons hadden gelaten, maar nu duikt-ie opeens weer op”, zei Emke. Na een slechte start bleek het achttal niet bij machte zich te herpakken. Nederland werd roemloos vijfde, achter Nieuw-Zeeland, Duitsland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.

Jonkies worden ervaren

Na het WK van 2019 in Linz leek alles op zijn plaats te vallen in het project dat in Tokio tot succes moest leiden. Op korte afstand van Duitsland pakte de Nederlandse boot op een zijtak van de Donau het zilver. Op het EK van dit jaar in Varese werd aartsrivaal Duitsland eindelijk verslagen, maar moest Nederland Groot-Brittannië en Roemenië voor laten gaan. Emke: “Het is moeilijk om te winnen. Het niveau bij de achten is altijd bijzonder hoog. Af en toe kunnen wij aan het hoge niveau tippen, en af en toe ook niet.”

Het lijkt nog ver weg, maar over 1091 dagen beginnen de Olympische Spelen van Parijs. Emke is ervan overtuigd dat er in de Franse hoofdstad weer een Holland Acht aan de start verschijnt, want in de breedte staat Nederland er volgens hem goed voor. “Er zijn voldoende mensen die staan te popelen om in dat team te komen. We hebben nu met een mix van ouderen en jonkies gevaren. Die jonkies worden inmiddels ook ervaren en we hebben veel fysiek sterke mensen. Die moeten we nog leren roeien en dan kijken we weer verder.”

Emke wil eerst kijken welke mensen er over blijven en hoe de invulling van de boten gaan worden. Van de huidige acht stoppen Mechiel Versluis (34) en Robert Lücken (35), de enige twee roeiers die er vijf jaar geleden tijdens de bronzen finale in Rio al bij waren. De mensen zijn er volgens hem voldoende, maar er moet wel een goede afstemming zijn tussen technische en fysieke roeiers. “Het is soms ook een zoekplaatje waar ze in moeten zitten”, aldus Emke, “En dat krijgen we in drie jaar tijd echt wel voor elkaar.

Roeiers nemen na een olympische cyclus vaak gas terug om dingen die ze een tijdje hebben weggezet weer op te pakken, zoals familie, werk of studie. Omdat de komende Spelen al in 2024 zijn, is daar nu minder tijd voor. Hoe dat uitpakt weet Emke niet, dat is voor hem koffiedik kijken. “De jongens weten natuurlijk ook dat het over drie jaar al is”, aldus Emke, die na een afwezigheid van vijf jaar sinds 2013 weer hoofdcoach van de mannen is. “Maar ze moeten wel blijven trainen, want ze moeten wel zorgen dat ze beter worden.”

Twee uurtjes roeien op een winderige ochtend in Tokio leverde de Nederlandse ploeg liefst vier medailles op: goud, twee keer zilver en een bronzen plak.