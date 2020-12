Een remise met perspectief voor AZ tegen Napoli

En opnieuw leverde AZ een volwassen optreden af in Europa. In het Afas-stadion, waar het als vanouds winderig en regenachtig was, speelde het elftal van trainer Arne Slot gisteravond in de groepsfase van de Europa League gelijk tegen Napoli (1-1).

Daarmee mag AZ nog altijd hopen op overwintering in het tweede Europese toernooi. Napoli gaat na vijf groepswedstrijden aan kop in poule F (5-10), gevolgd door AZ (5-8) en Real Sociedad (5-8), dat gisteravond verrassend gelijkspeelde tegen HNK Rijeka (5-1). Donderdag valt de beslissing. Napoli ontvangt dan Real Sociedad, terwijl AZ op bezoek gaat bij het al uitgeschakelde HNK Rijeka in Kroatië.

Frisse benen

Slot had tegen Napoli bewust gekozen voor frisse benen in de voorhoede. Aboukhlal verving Karlsson, terwijl Gudmundsson als spits de voorkeur kreeg boven Boadu, die nog herstellende is van corona. Met die offensieve energie beoogde Slot om vroeg en agressief druk te zetten op de verdediging van Napoli, wat al direct leidde tot kansen van Gudmundsson en De Wit. Maar toen de Italianen eenmaal over de middenlijn verschenen, was het meteen raak. De Belg Mertens, oud-speler van AGOVV, FC Utrecht en PSV, verzilverde na zes minuten een voorzet van de opgekomen back Di Lorenzo.

Dat maakte de opdracht niet bepaald makkelijker voor AZ. De thuisclub kon dan vroeg druk willen zetten, de Napolitanen konden daar meestal onderuit voetballen. Het heeft ook spelers rondlopen die, gevormd door het resultaatvoetbal van de Italiaanse Serie A, haarfijn aanvoelen wat een wedstrijd op zo’n moment vraagt.

Een sterke fase van AZ na rust liet het duel kantelen. Aanvoerder Koopmeiners volleerde een corner van Midtsjø richting de doelmond, waar Martins Indi kon intikken: 1-1. Na een uur kreeg Koopmeiners zelf een uitgelezen mogelijkheid om AZ op voorsprong te brengen. Wijndal bediende Aboukhlal, die in het strafschopgebied werd gevloerd door Bakayoko. Koopmeiners zag zijn penalty echter gekeerd door doelman Ospina.

Progressie bij AZ

Dat AZ opnieuw waardig tegenstand bood tegen Napoli, zegt iets over de progressie van het elftal. Slot bracht een dag voor de wedstrijd nog maar eens in herinnering dat AZ in de zomer van 2018, toen hij nog assistent was van Van den Brom, al in de tweede voorronde van de Europa League strandde tegen het nietige Kairat Almaty uit Kazachstan. Dat is dit seizoen wel anders. De Alkmaarse club laat in poule F van de Europa League zien dat het zich keurig staande kan houden tegen clubs als Napoli, waarvan het in oktober nog wist te winnen in stadion San Paolo (0-1), en de Spaanse koploper Real Sociedad.

Gisteravond volgde opnieuw een volwassen Europees optreden van AZ, dat in de eredivisie - na vijf remises - slechts zevende staat. Tegen Napoli bleef het 1-1, waardoor de Alkmaarders donderdag nog meedoen om een plek in de zestiende finales van de Europa League. Tussendoor wacht voor AZ nog een thuiswedstrijd tegen FC Groningen, aanstaande zondag.

Lees ook:

AZ behaalt in Napels een resultaat om te koesteren

AZ, danig geteisterd door corona, verrast met een 0-1 zege bij Napoli, de nummer vier van Italië.