Een primeur voor Nederland: de voetbalvrouwen zijn door naar de halve finale

Het bereiken van de laatste vier vormde niet de enige primeur voor Nederland. Als een van de drie beste Europese landen in de halve eindstrijd incasseerde de ploeg van Sarina Wiegman tevens een olympisch ticket voor de Spelen van volgend jaar in Japan.

In een tegenvallende wedstrijd tegen Italië was het wederom Vivianne Miedema die haar waarde voor de ploeg bewees. Met een rake kopbal uit een vrije trap van Sherida Spitse forceerde de spits van Arsenal twintig minuten voor tijd de beslissing. Spitse stond ook aan de basis van doelpunt nummer twee. Nu vond zij het hoofd van Stefanie van der Gragt, die de Italiaanse keepster Laura Giuliani kansloos liet.

Met haar rake kopbal werd Miedema de eerste Nederlandse speelster die op een WK driemaal wist te scoren. Kirsten van der Ven maakte er vier jaar geleden in Canada twee en Lieke Martens staat dit WK eveneens op twee. Door haar derde treffer – ze scoorde twee weken geleden in hetzelfde stadion twee keer tegen Kameroen – blijft Miedema in de race voor een hoge positie op de topscorerslijst, die nu door vier speelsters met vijf doelpunten wordt aangevoerd.

Complex

De Italiaanse keepster Giuliani moet zo langzamerhand een complex krijgen van Miedema. In de twee play-offwedstrijden in 2014 voor het WK van Canada werd ze driemaal gepasseerd door de Drentse, die nu 61 interlanddoelpunten achter haar naam heeft staan. En aan het begin van vorig seizoen was Miedema in een oefenwedstrijd tussen Arsenal en Juventus, de werkgever van Giuliani, viermaal trefzeker.

In de hitte van Valenciennes slaagden beide ploegen er niet tot een acceptabel niveau te komen. Het vinden van ploeggenoten vormde voor alle speelsters een te grote opgave, de bal ging van oranje naar blauw en vice versa. Na de kraker van een dag eerder tussen gastland Frankrijk en titelhouder de Verenigde Staten toonden Nederland en Italië ondubbelzinnig aan dat de verschillen in de top van het vrouwenvoetbal nog ver uit elkaar liggen.

Zoals altijd vertrouwde Wiegman op haar vaste basisformatie, dus met Shanice van de Sanden aan de rechterkant. De speelster van Olympique Lyon, gevreesd door haar snelheid maar niet gezegend met een goede techniek, dwaalde weer als een verloren dochter over het veld van het Stade du Hainaut. Met een aantal mislukte acties en legio onzuivere voorzetten stond zij model voor het ondermaatse voetbal in de eerste helft van deze kwartfinale van een WK.

Slordigheden

Van de zo bewierookte aanvalslinie van Nederland liet de fit bevonden Lieke Martens zich in de beginfase nog het meeste zien. In de punt van de aanval wist Miedema zich nog niet te onderscheiden. Vlak na rust kreeg ze pas de eerste mogelijkheid, al was de voorzet van Van de Sanden iets te hoog om een goede kopbal te kunnen afleveren. Het was de laatste actie van Van de Sanden die haar plaats voor de derde keer dit WK moest afstaan aan Lineth Beerensteyn.

Ook Italië, geroemd vanwege het frisse aanvallende voetbal deze titelstrijd, maakte er niet veel van. De ploeg reeg de slordigheden aan elkaar, maar kreeg in de saaie eerste helft wel de enige kans. Barbara Bonensea kopte door en Valentina Bergamaschi wist in vrije positie voor Sari van Veenendaal niet meer dan een half mislukt lobje te produceren.

Na rust gooide Italië de aanvallende aspiraties overboord. Bonensea, dit WK al goed voor twee doelpunten, werd naar de kant gehaald. Nederland pakte het initiatief en werd een paar maal gevaarlijk voor het Italiaanse doel. Danielle van de Donk raakte de lat en een vrije trap van Spitse ging rakelings naast. Later vond de middenvelder de hoofden van Miedema en Van der Gragt, die Nederland naar de halve finales van het WK kopten.

Woensdag spelen de vrouwen in Lyon de halve finale tegen Zweden of Duitsland.