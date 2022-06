Een pijnlijk afscheid voor Alexander Zverev op Roland Garros, op de drempel van zijn eerste mogelijke finale

Op een pijnlijke manier is Alexander Zverev over de drempel van mogelijk zijn eerste finale op Roland Garros gestruikeld. De eerste drie uur van zijn partij tegen Rafael Nadal zat de Duitser in de drivers seat, maar uiteindelijk verliet hij Court Philippe Chatrier in een rolstoel. Dat betekende een triest einde van het streven om eindelijk zijn eerste grandslamtitel binnen te halen.

In de twaalfde game van de tweede set sloeg het noodlot toe voor de 25-jarige nummer drie van de wereld. Na een geslagen forehand knakte Zverev door zijn rechterenkel en rolde hij kermend van de pijn over het rode gravel. Hij greep direct naar het pijnlijke gewricht en werd door aangesnelde officials overeind geholpen. Het ongeloof straalde uit zijn opengesperde ogen en bij zijn volgers in de box sloeg de paniek toe, onder meer bij vader Alexander en zijn Spaanse coach Sergi Bruguera.

Ook Nadal kwam onmiddellijk kijken hoe het Zverev verging, bezorgd over de aard van de kwetsuur bij zijn opponent, tegen wie hij drie uur lang een intense en zenuwslopende slijtageslag had geleverd. De Spanjaard trok nog een droog shirt aan, maar de partij kreeg geen vervolg. Zverev kwam op krukken terug op de baan, gaf de umpire een hand en en verliet na een omhelzing met Nadal gedesillusioneerd het center court. De 15.000 toeschouwers, die de hele partij op de hand van Nadal waren geweest, gaven Zverev een staande ovatie.

‘In dit stadium móet ik grandslamtitels winnen’

Na zijn overwinning op Carlos Alcaraz, de Spaanse tennisser met een fraaie toekomst, had Zverev zich ook kansen toegedicht tegen Nadal, de Spaanse tennisser met een fantastisch verleden. “Ik ben nu in een stadium van mijn carrière dat ik grandslamtitels wil winnen”, zei de 25 jaar terug in Hamburg geboren sportman. Om zichzelf meteen te verbeteren. “Niet wíl winnen, maar móet winnen.”

Na een moeizaam begin in Parijs - in de tweede ronde tegen Sebastian Baez kreeg hij matchpoints tegen - steeg de vorm en het vertrouwen bij Zverev. Het geloof in zichzelf groeide na zijn triomf op Alcaraz, de eerste keer dat hij op een grandslamtoernooi won van een speler uit de toptien. Aan het eind van het toernooi gloorde er voor hem een aantrekkelijke bonus. Bij winst zondag in de finale had Zverev zich mogen kronen tot de nieuwe nummer een van de wereld, als de eerste Duitser sinds Boris Becker in 1991.

Beeld AFP

‘Een van de sterkste spelers’

Het gaat er niet van komen na zijn pijnlijke aftocht in de halve eindstrijd. Nadal sprak mooie woorden over zijn opponent. “Dit is heel treurig voor hem. Hij speelde geweldig dit hele toernooi”, zei Nadal, die zondag voor de veertiende keer in de finale op Roland Garros staat. “Ik weet hoe hard hij werkt om een grand slam te winnen, dus het is erg ongelukkig wat er hier gebeurde. Ik weet zeker dat hij nog grandslams gaat winnen, meerdere zelfs.”

Nadal keek terug op een zware wedstrijd. “We waren al meer dan drie uur aan het tennissen en hadden nog niet eens de tweede set afgerond. Hij is een van de sterkste spelers op de Tour en speelde hier op een heel hoog niveau.” Op het moment dat Zverev niet verder kon, leidde Nadal met 7-6 (8) en 6-6. Na de laatste forehand van de Duitser kwam er een einde aan een partij waarin beide spelers tot het uiterste gingen en elkaar op het scherpst van de snede bestreden.

De eerste set was al een wedstrijd op zich. Nadal leverde zijn eerste servicegame in, waarna Zverev uitliep naar 4-2. Na een onrustige game, waarin het racket zelfs een keer uit zijn handen vloog, gaf de Duitser de voorsprong weer weg. Nadal pakte het initiatief en kreeg bij de stand 5-4 op de service van Zverev drie setpoints. Het ‘Rafa, Rafa’ rolde van de volgepakte tribunes, maar de dertienvoudig kampioen slaagde er niet in de set te pakken.

Zverev grijpt naar zijn enkel. Beeld ANP / EPA

In de tiebreak was het Zverev die het spel bepaalde. Hij kreeg bij 6-2 maar liefst vier setpoints, maar Nadal toonde de veerkracht die hem vaak zo onderscheidt van andere spelers. De manier waarop hij de stand op 6-6 bracht was van een ongekende schoonheid. Zverev dirigeerde hem van hoek naar hoek, maar Nadal passeerde hem in een uiterste poging met een fantastische forehand. Bij 9-8 verzilverde hij zijn zesde setpoint.

De set duurde 98 minuten, langer dan beide halve finales bij de vrouwen van donderdag. En de strijd ging daarna onverminderd voort. Ook in de tweede set gaven zij elkaar geen duimbreed toe, al was het opvallend dat ze allebei moeite hadden hun servicegames te verzilveren. Alleen Zverev behield een keer zijn opslagbeurt, kwam op 5-3, maar mede door drie dubbele fouten (!) kon hij de set niet uitserveren. Nadal kwam langszij en na ruim drie uur diende zich opnieuw tiebreak aan. Maar toen sloeg het noodlot toe voor Zverev.

