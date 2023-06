Eén pas minder is voor Femke Bol een totale herijking van haar topsportbestaan

De schoonheid van sport zit besloten in minutieuze technische aanpassingen die niemand zomaar waarneemt. Een tennisser die zijn racket net iets verder opendraait, een golfer die zijn swing perfectioneert, een bokser die meer op zijn voorvoeten danst. Veranderingen op een schaal waar elke gewone sterveling zich nooit mee zal bezighouden, maar die in de sport het verschil kunnen maken tussen triomf of nederlaag. Van mijn bureau naar de wc is het vijftien stappen, maar ik heb nooit overwogen er veertien van te maken. Het zou de moeite niet zijn.

Atlete Femke Bol experimenteert dit jaar met zo’n aanpassing: ze neemt veertien in plaats van vijftien passen tussen de horden. Sinds een half jaar traint ze op dat nieuwe ritme. In tegenstelling tot de onbenullige aanpassing van het aantal stappen naar mijn wc, betekent datzelfde aantal passen voor Bol dus een totale herijking van haar topsportbestaan. Alsof een drummer de maat versnelt, de bassist en gitarist volgen, en het hele nummer nog wel lijkt op wat het eerder was, maar toch anders voelt. Het is op een bepaalde manier ook een ander nummer geworden.

Vrijdagavond liep Bol in die nieuwe paswerkelijkheid de 400 meter horden tijdens de Diamond League-wedstrijd in Florence de snelste tijd van het prille seizoen. Als ik niet had geweten dat ze veertien passen nam, had ik het niet waargenomen. En zelfs nu ik me er wel bewust van was, kon ik niet precies vaststellen tot welke horde ze het volhield voordat ze, vanwege vermoeidheid, weer overschakelde naar haar vertrouwde vijftien stappen. Vlak na haar overwinning constateerde Femke Bol dat ‘die veertienpas goed werkt’, maar dat het nog wennen was. Haar automatische piloot probeert telkens op haar oude ritme aan te sturen.

Ritme is voor een hordeloopster net zo cruciaal als voor een dichter of muzikant, denk ik. Zonder cadans geen toptijd of geestelijke resonantie, maar zwoegen van obstakel naar obstakel, strofe na strofe, om uiteindelijk achter te blijven in desillusie. Als we eenmaal aan een ritme gewend zijn, willen we ons daar het liefst aan vastklampen, ervoor zorgen dat het oneindig voortduurt, de baslijn doorloopt. En toch, net als het leven zelf, wordt het pas écht interessant als we dat ritme vernuftig verstoren, afwijken van voorspelbare patronen, besluiten anders te doen. Het vergt moed om een pas minder te nemen, om te breken met het bekende en te streven naar het buitengewone: 400 meter horden onder 51 seconden.

Inmiddels heb ik de herhaling van de Diamond League een keer of twintig teruggezien, maar het verschil met haar eerdere techniek blijft, voor een atletiekleek als ik, nauwelijks zichtbaar, oninvoelbaar zelfs. Dus loop ik tussen het schrijven door eens in veertien stappen naar de wc, en merk weinig verschil – al probeer ik voor even in haar wereld te stappen, haar te begrijpen, dan nog lijkt haar belevingswereld onbereikbaar, zoals dichters en muzikanten ook ongrijpbaar kunnen zijn, op een andere frequentie lijken afgesteld. En toch, terwijl ik mij vergaap aan de beelden, beklijft voornamelijk de verwondering dat een doodgewone sterveling als ik het eigenlijk niet kan bevatten.