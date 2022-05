Een oud-student geschiedenis is nu de beste Nederlander in de Giro

Als oud-geschiedenisstudent is Italië een intrigerend land voor Thymen Arensman. Vanwege de Romeinen onder meer, hun cultuur en alles wat er nu nog zichtbaar is. De wielergeschiedenis is daarentegen niet zo heel erg aan hem besteed. Maar mogelijk schrijft hij die zelf, deze Ronde van Italië.

De jonge renner van Team DSM, 22 jaar is hij, is op dit moment de beste Nederlander in het klassement van de Giro. Hij is op dit moment twaalfde, op ongeveer anderhalve minuut van leider Lopez. Opvallend, zeker omdat op die plek Tom Dumoulin en Wilco Kelderman waren verwacht. Maar het is de meesterknecht van Team DSM die er het beste voorstaat. Terwijl dat voor hem het belangrijkste doel helemaal niet is.

Alles draait om Romain Bardet

Eigen kansen zijn voor Arensman niet bestaand deze Giro. Het draait om één persoon: kopman Romain Bardet, momenteel de nummer drie van het klassement. Arensman staat hem bij, en staat op die manier hoog in het klassement. Zelf het jongerenklassement winnen? Niet van belang. Zelf een hoge plaats in het klassement? Maakt allemaal niet uit. “Wij hebben een plan met het team, en dat is winnen met Romain.”

De verhouding met Bardet is innig. Samen gingen ze twee keer op hoogtestage en reden ze drie rittenkoersen. Daarbij ook de Tour of the Alps, waarin Bardet eerste werd en Arensman derde. “We kunnen het goed met elkaar vinden. Na de training hebben we ook regelmatig kaartspelletjes gespeeld. Dat schept een band.”

Arensmans eigen carrière verloopt in stapjes. Hij kwam op in de coronatijd, waardoor hij lang onder de radar bleef, precies zoals hij wil en wat naar eigen zeggen bij hem past. De tweede plaats in de belangrijke talentenmeerdaagse Tour de l’Avenir van 2018, achter ene Tadej Pogacar, werd langzaam vergeten.

Twee keer al reed hij de Ronde van Spanje. Zowel in 2020 als vorig jaar toonde hij zich een paar keer in zware bergetappes. Tot grote, sprekende uitslagen leidde dat niet. Behalve dan de derde plaats in de laatste tijdrit, op de laatste dag, naar Santiago de Compostela.

Opbouwen naar een groots einddoel

De Giro van dit jaar is in zijn ontwikkeling een nieuwe stap. Het is opbouwen naar een groots einddoel. Want uiteindelijk ligt zijn kracht in het rondewerk, zegt hij zelf. Maar ook wil hij eendagswedstrijden leren rijden. En over kasseien fietsen. “Ik wil Parijs-Roubaix ook weleens doen. Dat is goed voor mij. De komende Tour de France komen ze er ook overheen, bijvoorbeeld.”

Arensman kan het gezicht worden van een nieuwe Nederlandse generatie, die na de Gesink-Mollema-Ten Dam-Kruijswijk-era het klassement in een grote ronde kan betwisten, deze jaren samen met Kelderman (31) en Dumoulin (31). Als jongste telg, en voorlopig ook de enige in zijn leeftijdscategorie. Echt Nederlands rondetalent is niet opgekomen in de jaren dat de Rabobank-ploeg uiteen viel, halverwege de jaren tien. Arensman reed voorheen bij opleidingsploeg SEG, waar ook bijvoorbeeld Fabio Jakobsen voor uitkwam.

Dit jaar staat Arensman Bardet bij, in de hoop op een goed resultaat. Volgend jaar verlaat hij Team DSM en trekt hij volgens de hardnekkige geruchten naar Team Ineos, de Britse ploeg met het meeste budget in het hele wielrennen. Opnieuw een stap in zijn ontwikkeling.

Zijn studie geschiedenis aan de Universiteit Utrecht zette hij stop voor zijn wielercarrière. Toch is de interesse nooit ver weg. Maandag bij een persgesprek moest hij wel erkennen dat hij niet had gezocht naar waar de naam Blockhaus vandaan kwam, de niet zo Italiaans klinkende naam van de klim die hij een dag eerder was opgereden. Hij pakte meteen zijn telefoon om het op internet op te zoeken. “Nu ben ik toch wel nieuwsgierig.”

