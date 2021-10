Een onuitgesproken uitnodiging van de scooterman: kom in mijn wiel

Er zijn mannen die elke dag gaan vissen na hun pensionering. Gedachteloos over het ­water staren, één met de zon, de regen en de rimpeling. Zo stel ik me dat voor. Er zijn mannen die gaan golfen. In een pastelkleurige broek over een mooie grasmat drentelen, zo vaak als het kan. Er zijn mannen die gaan tuinieren. Een van de beste vormen van bewegen, schijnt. Rondscharrelen, met hier en daar een kleine krachtinspanning door ­onkruid te trekken, te schoffelen of te spitten: je blijft er superfit bij.

En er zijn mannen die gaan scooterrijden. Dagenlang tuffen ze rondjes, door de buurt, de streek, het land. Telkens weer zien ze hetzelfde, maar elke dag is anders. En daarom verveelt hetzelfde rondje nooit. Eigenlijk zou ik als sportadept deze vorm van bezig zijn met een milde vorm van afkeuring moeten aanschouwen, want op een scooter zit je stil. Dan kun je beter tuinieren. Of golfen, voor de gezondheid. Zelfs vissen vergt ­conditioneel meer dan rondjes tuffen.

Toch zijn de oudere scootermannen mijn lievelings. En dan specifiek een heel kleine selectie van deze groep. Een niche, zullen we maar zeggen. Dat zijn de scootermannen die stiekem alleen maar rondjes rijden om wielrenners op te pikken. Ja echt, die mannen ­bestaan.

Hij vertrok geen spier

Aan hun gedrag kun je nauwelijks zien dat ze iets ­anders in hun schild voeren dan enkel doelloos rondjes rijden, maar de ervaren wielrenner herkent zo’n scooterman meteen. Vrijdag ontmoette ik er weer een. Volkomen argeloos reed hij zo op het eerste gezicht zijn tochtje. Ik hoorde hem al aankomen, van achterop.

Bij het inhalen minderde hij héél even vaart. Hij keek me niet aan. ­Vertrok geen spier. Maar hij haalde een fractie van een seconde het gas eraf. En hij kwam dicht langs, zodat ik zijn zog direct zou voelen. Een uitnodiging, onuit­gesproken. Ram op die trappers, renner, zet aan en kom maar in mijn wiel!

Ik zette aan en met een paar pedaalslagen zat ik in zijn wiel. Dat betekent: mijn voorwiel op luttele centimeters van het achterwiel van de scooterman. Dit is, moet u wellicht weten, hoe wedstrijdrenners geregeld trainen: in het wiel van een scooter, met een gangetje van 45 of 50 – of soms zelfs harder. ‘Op wedstrijdsnelheid’ noemen ze dat dan.

De scooterman reed met mij in zijn wiel door alsof er niks aan de hand was. We wisten beiden beter, want natuurlijk hadden we heel even oogcontact. Verstandhouding. Snelheid goed zo? Ja. Zit je fijn uit de wind? ­Jazeker. Scootermannen uit deze niche houden daar ­namelijk rekening mee. Precies genoeg asfalt houden ze voor je open om altijd uit de wind te rijden. Met ­minieme knikjes en gebaren laten ze weten waar ze heen gaan. Of er een hobbel komt, of een tegenligger.

Heel soms, als onze route lang dezelfde weg blijkt, trek ik een sprintje uit het scooterwiel. Dan kom ik naast de berijder en knik ik even kort naar hem. Want ik denk inmiddels te weten waar deze scootermannen zo van genieten. Zoals een gewone man of vrouw op een racefiets zich soms een echte prof waant, zo waant de scooterman zich – denk ik – de begeleider van zo’n prof. Van Dylan Groenewegen, die harder leert sprinten door uit het wiel van een scooter te poefen. Van Tom Dumoulin, die op hoge snelheid zijn tijdritcapaciteiten bijslijpt.

Maar dat zullen deze scootermannen nooit hardop zeggen. Ze kijken je niet eens aan. Ze genieten, stilletjes voor zich uit.