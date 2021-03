Een ongewoon Nederlands koppel schrijft sportgeschiedenis op het ijs

Op de WK kunstrijden, komende week in Stockholm, wordt Nederlandse sportgeschiedenis geschreven door een Russischsprekend paar. Nooit eerder deed er op het mondiale podium bij het paarrijden een koppel mee dat schaatst onder de rood-wit-blauwe vlag. Michel Tsiba (23) en Daria Danilova (18) hebben de primeur.

Makkelijk is het niet geweest, om daar te komen. Voor pioniers liggen er per definitie geen gebaande paden. Daarbij kleurden tegenslagen hun dagen. Een knieoperatie voor hem, visumproblemen voor haar en de coronapandemie gooide hun kalender overhoop. Maar ze staan er nog. Samen. Daar is Tsiba trots op. “Voor ons was het goed houden van de teamspirit het afgelopen jaar de belangrijkste opdracht.”

Nederlandse vrouwen te groot

Zij is een Russische, hij heeft een Russische vader en Oekraïense moeder, maar is geboren en getogen in Nederland. Volgens de regels van de internationale schaatsunie ISU hoeft maar een van beiden de nationaliteit te hebben van het land dat vertegenwoordigd wordt. Sinds mei 2018 vormen ze een paar.

In zijn zoektocht naar een geschikte partner heeft Tsiba ook even in Nederland rondgekeken. “Maar er is een reden waarom Nederland nooit eerder heeft meegedaan aan een wereldkampioenschap. Over het algemeen zijn Nederlandse vrouwen te groot en er zijn te weinig specialisten.”

Als breedtesport bestaat het paarrijden eigenlijk niet, verklaart Jeroen Prins, waarnemend disciplinemanager kunstrijden van de schaatsbond. Omdat het zo’n moeilijke sport is en zo lastig om de juiste partner te vinden. Midden jaren negentig mochten broer en zus Schulten namens Nederland op een EK meedoen. Daarna volgde de tweeling Epstein, die bij de junioren de WK haalden. Prins: “Maar toen begon het meisje in de puberteit behoorlijk uit te dijen en was ze niet geschikt meer voor paarrijden”.

Een reus op het ijs

De fysieke bouw is heel bepalend in het kunstrijden. Ook Tsiba heeft vooral daarom besloten om van het solorijden over te stappen naar het paarrijden. Op zijn zevende begon hij met kunstrijden bij de vereniging van zijn zus, toen de ijshockeyclub waar hij zich meldde hem adviseerde om eerst schaatservaring op te doen. Nadat hij als solorijder in februari 2018 Nederlands kampioen bij de senioren was geworden, koos hij voor het paarrijden.

“Als solorijder zou het voor mij lastiger zijn om internationaal mee te doen. Ik ben met mijn 1.85 meter een reus op het ijs. Ook ben ik breder dan de meeste individuele rijders aan de top. Qua lichaamsbouw was paarrijden veel voor de hand liggender.”

Beiden explosief

Hij werd gescout door een Russische coach, die hem wilde koppelen aan een meisje in Moskou. Tsiba vloog voor een try-out naar Rusland en ‘alles paste super met Daria’. “Qua vormgeving zagen we er samen goed uit. Dat is het eerste waar trainers naar kijken. Onze lengtes pasten, net als onze haarkleur en gezichten. Daarbij lijkt onze schaatsstijl op elkaar. We zijn beiden explosief in onze sprongen. Daardoor ziet het er als een eenheid uit.”

Danilova had al eerder met een andere partner geschaatst. Dat zorgde voor een vliegende start. Paarrijden is echt een andere tak van sport dan solorijden, met andere trainingsvormen en uitdagingen. Dan helpt het als een van beiden daar al ervaring mee heeft. Hun eerste internationale toernooi, nog bij de junioren waar de leeftijdsgrens voor mannen op 20 ligt, wonnen ze meteen. Tsiba: “Ik ben door Daria zo snel op dit niveau gekomen”.

‘Helemaal naar de klote’

Dit is hun derde seizoen samen. Dagelijks trainen ze tussen de vijf en zes uur. Het mooie aan hun discipline vindt Tsiba de veelzijdigheid. “In het solorijden heb je eigenlijk twee elementen: sprongen en pirouettes. In het paarrijden laten we niet alleen solosprongen naast elkaar zien, maar ook worpen waarbij ik haar gooi en zij op het ijs landt, de lift waarbij zij boven mijn hoofd draait en de triple twist, waarbij ik haar in de lucht gooi en haar na een driedubbele draai weer moet opvangen. Het is echt een combinatie van coördinatie en kracht.”

Na een lange kür als solorijder was Tsiba moe, na een kür bij het paarrijden is hij kapot. In zijn woorden: dan is hij helemaal naar de klote, zijn benen en armen compleet verzuurd. Het voelt als een killer intervaltraining van vier minuten.

Verblijfsvergunning

Vorig jaar kwalificeerden ze zich al voor de WK, maar toen werd het toernooi vijf uur voordat hun vlucht zou vertrekken afgelast. Een grote domper. Door corona konden ze zes maanden niet samen trainen. Om het teamgevoel vast te houden, deden ze iedere dag via Facetime samen een work-out. Ondertussen moest Tsiba ook revalideren van een knieoperatie en liet de verblijfsvergunning van Danilova op zich wachten. Ze pendelden tussen Berlijn en Moskou, daarbij soms gehinderd door visumproblemen. Als haar dagen voor Duitsland op waren en de zijne voor Moskou, dan konden ze niet samen zijn. “Het was in alle opzichten een pittige tijd. Vooral ook om de motivatie vast te houden. Maar we hebben doorgezet en zijn er als team sterker uitgekomen.”

Een eerste test volgt deze week op de WK. Het zou volgens Tsiba een mooie prestatie zijn als ze zich weten te plaatsen voor de finale, waaraan twintig paren mogen meedoen. Het ultieme doel is deelname aan de Olympische Spelen. Inmiddels volgt Danilova twee keer per week Nederlandse les, want voor de Winterspelen is het wel verplicht om allebei uit hetzelfde land te komen.

Deelname op drie verschillende disciplines is ongekend Vijf deelnemers nemen namens Nederland deel aan de WK kunstrijden in Stockholm, van 22 tot 28 maart: Lindsay van Zundert bij de vrouwen, Daria Danilova en Michel Tsiba bij het paarrijden en Chelsea Verhaegh en Sherim van Geffen bij het ijsdansen. “Deze uitzending is om twee redenen historisch te noemen”, meldt Jeroen Prins van de KNSB. “Voor het eerst in de geschiedenis mag een paarrijpaar meedoen. Ook is het nooit eerder voorgekomen dat Nederland in drie verschillende disciplines start.”

