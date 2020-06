Een nieuwe trend op de fiets: monsterritten van 400 kilometer. Is dat wel verstandig?

Trainen en uitdagingen aangaan, voor wielrenster Annemiek van Vleuten is er weinig mooier in het leven. Dus toen haar buurman, baanrenner Jan-Willem van Schip, begin deze maand voorstelde om van Wageningen naar Assen te fietsen en weer terug, was de wereldkampioene daar meteen voor te porren.

De 37-jarige renster van Mitchelton-Scott postte na afloop de gegevens op de prestatie-app Strava. Voor de 400,1 kilometer had ze elf uur en dertien minuten nodig. Bij een gemiddelde snelheid van 35,7 km/u trapte ze gemiddeld 191 watt. De indrukwekkende cijfers gingen meteen viraal op internet en een trend leek geboren. Wielrenners van welk niveau dan ook doen er bijna niet meer toe zonder monsterrit achter de naam.

Vorige week diende concurrent Ellen van Dijk haar van repliek. Onder de veelzeggende noemer ‘Mee in de gekte’ toonde ze een rit van 414,8 kilometer. Beweegtijd: elf uur en 33 minuten, moyenne: 35,9 km/u. “Humor”, noemt Van Vleuten dat.

Wie kan het verst plassen?

Het ver, verder, verst is vooral een rage onder liefhebbers, zo signaleert ze. “Wielertoeristen denken in kilometers, professionals rekenen in trainingsuren.” De wereldkampioene heeft dan ook geen flauw benul welke totaalafstand er momenteel op haar teller staat. “Het interesseert me geen klap.”

Van Vleuten had die training van boven de 400 kilometer ook niet per se nodig. Het leek haar gewoon leuk. Ze reed ooit samen Simon Yates, haar Engelse ploeggenoot van Mitchelton-Scott, een rit van 250 kilometer. Verder was ze nooit gekomen. “Al zaten daar wel vier- of vijfduizend hoogtemeters in.”

Nu ging ze daar bewust ruimschoots overheen. “Ik had gewoon even die mentale boost nodig om mezelf een doel te stellen. Dat is namelijk wat ik het meeste mis in deze periode zonder wedstrijden. Het heeft me uiteindelijk meer energie opgeleverd dan gekost.”

Het fietsen van extreme afstanden is typisch zo’n trend in coronatijd, zegt topsportfysioloog Jos Geijsel. “Nu er geen wedstrijden zijn, heeft de koers zich verplaatst van de weg naar Strava. Renners proberen elkaar daar te imponeren met hun trainingen. Het lijkt op een wedstrijdje wie het verst kan plassen.”

Volume in de training

Haantjesgedrag wil Mathieu Heijboer, head of performance van Jumbo-Visma, het niet noemen. Het is in zijn optiek voor renners noodzakelijk om af en toe uit de band te springen. Hij gaf de Belg Wout van Aert uit zijn ploeg bewust toestemming om te starten in een gravelrace over 324 kilometer. “Je kunt je afvragen of een renner daar fysiek beter van wordt. Het gaat mij echter om de mentale component. Je kunt je niet voorstellen hoezeer wielrenners de wedstrijden missen. In zo’n ultralange rit kunnen ze eindelijk weer hun ei kwijt. Zoiets is heel belangrijk voor de moraal.”

“Je moet niet te vaak zulke stunts doen, omdat er een grens zit aan wat een mens lichamelijk aankan’’, waarschuwt Louis Delahaije, de trainer van Van Vleuten. Normaliter schrijft hij zijn pupil duurtrainingen van zes à zeven uur voor, waarbij 200 kilometer de limiet is. Toch is hij geen tegenstander van het rijden van de dubbele afstand. “Bij elke spiersamentrekking komt er, op moleculair niveau, calcium vrij. Dat is voor het lichaam een signaal om mitochondriën aan te maken, energiefabrieken in de cel, die nodig zijn om goed te functioneren. Dat is de reden waarom ik voorstander ben van volume in de training. Al moet daar te allen tijde kwaliteit bij.”

Staat er in de aanloop naar de herstart van het wielerseizoen, begin september, voor Van Vleuten nog zo’n extreme trainingstocht op het programma? Aan de renster zal het niet liggen. “Dit smaakt naar meer. Bij de gedachte aan een rit van 500 kilometer alleen al, begint het meteen te kriebelen.”

Annemiek van Vleuten won haar eerste race als wereldkampioen gelijk. Ze was de sterkste in een natte en winderige Omloop het Nieuwsblad.