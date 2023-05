Een nieuwe raceklasse voor vrouwen is nergens te zien

Wie graag wil zien hoe het ’t afgelopen weekend ging bij de eerste races van de F1 Academy, de nieuwe raceklasse voor jonge vrouwelijke coureurs, doet er goed aan deze maandag het YouTube-kanaal van Formula 1 in de gaten te houden. Daar zullen hoogtepunten verschijnen van de wedstrijden.

Terwijl Max Verstappen zaterdag in Bakoe bezig was met de eerste sprintrace van het seizoen, werden in de Red Bull Ring in Oostenrijk zonder livebeelden namelijk de eerste wedstrijden van de F1 Academy verreden. Vijftien vrouwelijke coureurs, onder wie de Nederlandse Emely de Heus, stonden afgelopen weekend aan de start. De F1 Academy, opgericht door de Formule 1, heeft als doel vrouwen meer kans te geven op een carrière in de koningsklasse van de autosport.

Het is een flinke tijd geleden dat er een vrouwelijke coureur meedeed aan een race in de Formule 1. De laatste keer was met Lella Lombardi in 1976. Met het doel daar verandering in te brengen, kondigde Formule 1 vorig jaar de komst van de F1 Academy aan.

Kans om de overstap te maken

Vijftien vrouwelijke coureurs, verdeeld over vijf teams, doen mee aan de serie. In totaal worden er over zeven raceweekenden 21 wedstrijden gereden, waaronder drie op het circuit van Zandvoort eind juni. Elk weekend kent twee kwalificatiesessies en drie wedstrijden. Het seizoen eindigt in oktober in Austin (Texas), waar op die dag ook de Grand Prix van de Verenigde Staten wordt verreden. Dat is meteen ook de enige keer dat de Academy de Formule 1 tegenkomt.

De Formule 1 financiert het project met ruim twee miljoen euro. Vorig jaar moest de W Series - de klasse die werd opgezet om vrouwen de kans te geven om de overstap te maken naar de Formule 1 - vanwege geldgebrek abrupt tijdens het derde seizoen stoppen en werden zelfs de laatste drie races geschrapt.

Nu wordt er met de F1 Academy opnieuw een poging gedaan om vrouwelijke talenten een kans te geven. Toch lijkt een vrouwelijke coureur in de Formule 1 een traject van de lange adem. “Het zal denk ik nog wel tien jaar duren voordat we weer een vrouw zien op de startgrid”, zei Susie Wolff, oud-coureur en directeur van de F1 Academy, tegen The Guardian.



Het probleem is nu nog de aanwas

“Ik moet de verwachtingen temperen, want er komt niet zomaar een vrouw in de Formule 1”, meent Wolff, de echtgenote van Mercedes-teambaas Toto Wolff. “Het probleem is nu nog de aanwas van vrouwen in de autosport. Er zijn ook geen rolmodellen, want een vrouw die de Formule 1 leuk vindt en de tv aanzet, ziet alleen mannen.”

Niet dat dit probleem met de komst van de F1 Academy wordt opgelost. De wedstrijden zijn nergens te zien, terwijl een groot probleem van de W Series een gebrek aan zichtbaarheid en publiciteit was. Fans zullen op wedstrijddagen alleen via berichten op Twitter en Instagram resultaten zien.

In de video’s die later verschijnen, zal ook de Nederlandse Emely de Heus te zien zijn, die voor het Nederlandse team MP Motorsport in de F1 Academy rijdt. De twintigjarige deed afgelopen jaar ook mee aan de W Series. Tijdens het openingsweekend in Oostenrijk maakte ze een bescheiden start. Alleen in de tweede van de drie races wist ze punten te pakken, waar ze als zesde eindigde.

