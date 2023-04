Een nieuwe generatie wielrenners? Die is er niet

Midden jaren negentig mocht ik als jonge verslaggever naar de Waalse Pijl, mijn eerste wielerklassieker. Met de sticker ‘Presse’ op de voorruit reed ik over de Muur van Hoei naar de top. In de steilste bocht viel mijn gammele Fiatje stil. Met een loeiende motor kwam mijn roestige Ritmo weer op gang. Sindsdien weet ik dat wielrenners soms over wegen moeten met de kortste weg naar de hemel.

Later die middag zag ik Steven Rooks stikkapot tegen een hek vallen. Hij was op zijn retour. Tiende was hij geworden in deze Waalse Pijl, de beste Nederlander. Onze wielersport zat diep in de put. Fransen, Italianen en Russen reden ‘ons’ aan alle kanten voorbij. Later vonden we een geldig excuus: zij zaten aan de epo en wij (nog) niet.

Woensdag keek ik tv. Bauke Mollema hijgde uit voor een camera, boven op de Waalse Muur. Hij, de veteraan (36), had moeten werken voor een jonge Deen en een Italiaan: tweede en vijfde. Zelf was hij als 62ste binnengekomen. En de andere Nederlanders? Na enig speuren vond ik ze: Wout Poels was de beste (47ste), daarna Sam Oomen (59ste).

Zondag eindigt het klassieke fietsvoorjaar in Luik. De oude Mollema gaat strijden voor een ereplekje. Achter hem gaapt een niemandsland. Waar waren ze sowieso, de mannen van de polder, de afgelopen weken? Ik duik in de uitslagen en constateer dat Mathieu van der Poel een sluipende crisis in het Nederlandse wielrennen camoufleert.

Hij won twee monumenten, maar welke landgenoten waren de beste na hem? In Sanremo: Rick Pluimers (49ste). In Vlaanderen: Tim van Dijke (42ste). In Roubaix: Sjoerd Bax (13ste). In de Amstel Gold Race: Pascal Eenkhoorn (18de). En: niemand bij de beste twintig in Parijs-Nice of de Tirreno-Adriatico. Oh ja, Dylan van Baarle won de Omloop Het Nieuwsblad. En sprinten kunnen we ook nog wel, áls de weg maar niet naar de hemel helt.

Tot knechten gedoemd

De voorjaarsoogst is veel te mager. De oorzaken? Generaties komen en gaan in golven, zeker. Terpstra, Dumoulin, Mollema, Kruijswijk, Kelderman, Poels, Gesink zijn afgehaakt of (dik) in de dertig en tot knechten gedoemd. Thymen Arensman is jong en talentvol maar hij kwakkelt en moet zich in de Giro straks opofferen voor Geraint Thomas. We zijn een volkje van waterdragers geworden. Onze eigen ploegen hebben buitenlandse kopmannen: Bardet (DSM), Roglic, Vingegaard en Van Aert (Jumbo-Visma).

Nog zorgelijker: in de uitslagen zien we de gevolgen van het afbrokkelen van de basis terug. Wielerverenigingen kunnen al jaren amper het hoofd boven water houden door een gebrek aan vrijwilligers en aan sponsors. Om die redenen en de bureaucratische rompslomp zijn heel veel koersen en criteriums al verdwenen. Ondertussen zetten we onze kinderen massaal op elektrische fietsen, nu weer op van die hippe dingen met dikke banden, de zogenaamde fatbikes (de naam zegt het al). Over een paar jaar weet geen kind dat een fiets ooit bedoeld was om zelf op pedalen te duwen. Een aanvalsplan van onze wielerunie? Die komt geld tekort en moet bezuinigen.

Van der Poel is de toevalstreffer die we moeten koesteren. Maar er mogen achter al het gehalleluja best iets meer alarmbellen rinkelen over de staat van de rest. Indicaties dat er weer verboden vruchten in omloop zijn die wij nog niet kennen, zijn er nu niet, zoals dat wel het geval was in die naïeve dagen dat ik in een rammelende Ritmo donkere benzinewalmen achterliet op een kuitenbijter in Hoei.