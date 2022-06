Een nieuwe generatie renners moet het dopingverleden uit het Deense geheugen verdrijven

Jonas Vingegaard en Kasper Asgreen zijn de exponenten van een nieuwe Deense generatie wielrenners. Een generatie die niet wordt gehinderd door het rijke Deense dopingverleden, zo zeggen Vingegaard en Asgreen tenminste zelf.

Het welkom overkwam hem, net als de ontroering. Jonas Vingegaard werd woensdagavond tot tranen geroerd bij de ploegenpresentatie in het Tivoli-park in Kopenhagen toen duizenden fans hem toejuichten. Zo veel mensen, die zijn naam scandeerden. Het overviel hem volkomen.

Vingegaard is een van de populairste renners in de eerste Tourdagen, en zeker in Kopenhagen, de meest noordelijk gelegen start waar de Tour ooit kwam. Op posters door de hele stad hangen de helden van nu: Vingegaard onder meer, en Kasper Asgreen, die in 2021 de Ronde van Vlaanderen won. Het zijn hoogtepunten in een stad die zich verkleedt voor de Tour. Fietspaden zijn geel gekleurd, zij het dat de regen de kleur ietwat heeft vervaagd. Winkels zijn geel, huizen ook en de Franse en Deense vlag zijn groots uitgevouwen op het Søpavillonen aan het water.

Het is een nieuwe generatie die de komende Tour de France voor Deens succes moeten zorgen. Vingegaard (25), Asgreen (27) en bijvoorbeeld ex-wereldkampioen Mads Pedersen (26). “De mensen willen een feest, met renners die succes hebben gehad”, zegt Ask Vest Christiansen, professor op de universiteit van Aarhus en gespecialiseerd in dopingvraagstukken. “Maar er is tevens sprake van cognitieve dissonantie. Mensen weten dat er een donker verleden is, en dat doping ook nu niet weg is, maar willen vieren dat de Tour in het land is.”

Dopingverleden

Want het Deense wielrennen kende nog niet heel lang geleden ook een zeer zwarte periode. In 1996 won Bjarne Riis de Tour, op een manier die niet natuurlijk was, zoals hij later aangaf. In 2007 werd Michael Rasmussen in leidende positie uit de Tour gehaald door de voormalige Rabobank-ploeg. Hij bekende later schuld. Uiteindelijk bleken ook renners als Rolf Sørensen, Brian Holm en Nicki Sørensen verboden middelen te hebben gebruikt.

In 2015 werd de grootste vis nogmaals gegrild. In een document van 85 pagina’s legde de ADD (Anti-Doping Denmark) de structuren bloot van een dopingsysteem, met als spil Bjarne Riis, de Tourwinnaar van 1996 en jarenlang eigenaar van de ploeg die toen CSC heette. Nogmaals kwam de harde waarheid boven: het Deense wielrennen was verre van schoon.

Kasper Asgreen in de Deense kampioenstrui klopt Mathieu van der Poel in de Ronde van Vlaanderen in 2021. Beeld EPA

‘De cultuur is nu anders’

Inmiddels is het anders, en is het verleden niet meer van belang voor de renners van nu, zei Vingegaard zelf, toen hij op de traditionele mediadag voor de start vertelde dat het verleden hem in geen geval hindert. “Wielrennen is veranderd, dus voor mij voelt het niet als iets verkeerds.”

Vingegaard, geboren in het Tourjaar van Riis, 1996, snapt dat mensen kritisch zijn: “Er zal altijd twijfel zijn vanwege hun gedrag toen, en dat is normaal. Zo moet het ook. Als ik een toeschouwer was, zou ik zelf ook wantrouwig zijn. Maar voor mij als renner maakt het niet uit.”

Niet veel later echode Kasper Asgreen de woorden van zijn landgenoot. “De cultuur is anders”, zei de winnaar van de Ronde van Vlaanderen in 2021. “Niet alleen in Denemarken, in de hele fietswereld. Ik ben heel blij dat ik in een wereld leef waarin ik niet word gedwongen iets te nemen om überhaupt mee te kunnen doen.”

In de nieuwe wereld hoeft men zich geen zorgen te maken, aldus Asgreen. “In mijn ervaring kom je het peloton binnen en heb je meteen een kans. Je hoeft niet te kijken naar andere middelen.”

Bjarne Riis in de Tour van 1996.

Ex-Tourwinnaar Riis mocht niet komen

Er zitten in die nieuwe wereld wel mensen met een dopingverleden, en zeker niet alleen Denen. Rasmussen en Rolf Sørensen zijn wel in deze Tour, als respectievelijk columnist en televisiepresentator. Vest Christiansen: “Ze krijgen een tweede kans. Of een derde, of een vierde. Het is toch wel een paradox.”

Riis is deze dagen overigens niet in de Tour aanwezig. Hij kreeg geen uitnodiging, met als officiële reden dat de organisatie voorkeur gaf aan hoogwaardigheidsbekleders. “Ik had op een uitnodiging gehoopt, maar dat is het leven”, zei hij tegen de Deense televisie.

Het bewust wegschuiven van Riis leidde zelfs bij Deense profrenners tot onvrede. Zo liet Movistar-renner Mathias Norsgaard via sociale media weten dat Riis zeker bij de Tour moest zijn, omdat hij net zo bij de wedstrijd past “als Bilka bij Horsens”. Bilka Horsens is de grootste supermarktketen in het land. Vest Christiansen: “Je moet niet vergeten dat voor velen Riis altijd een groot renner is geweest. Pas achteraf kan je vertellen dat het niet klopte.”

Het is met hetzelfde enthousiasme als toen dat de Tour dit jaar wordt gevolgd. Drie dagen lang trekt het peloton door Denemarken. De verwachting is dat er honderdduizenden mensen langs het parcours staan. Het land viert feest, de nieuwe helden komen langs.

