Een minuut voor tijd spat de droom van Atalanta Bergamo alsnog uiteen

De mensen van Bergamo wat vreugde brengen na het grote verdriet. Zo had trainer Gian Piero Gasperini van Atalanta het doel van de eerste kwart­finale in de Champions League vooraf geformuleerd. Of, zoals de Nederlander in Italiaanse dienst Hans Hateboer had gezegd: “We willen er voor onze stad iets moois van maken.”

Ze doelden op wat de regio Bergamo in Noord-Italië dit jaar moest doorstaan. In dit deel van Lombardije sloeg het coronavirus in maart ongenadig toe. Verhoudingsgewijs vielen nergens zo veel doden als in de provincie Bergamo: meer dan zeven­duizend op een gebied met ruim één miljoen inwoners. De beelden van overvolle ziekenhuizen, wanhopige hulpverleners, loeiende sirenes in de straten, legertrucks die de doden moesten vervoeren en ontroostbare families blijven op het netvlies.

Lockdown

Ook spelers en trainer Gasperini van Atalanta raakten besmet. De lockdown van de regio betekende dat ook de spelers twee maanden huisarrest hadden. Onder hen de Nederlanders Hans Hateboer en Marten de Roon en de Duitse Nederlander Robin Gosens. Die laatste zei in Tubantia dat de periode hem als mens heeft veranderd. “Vrijheid en gezondheid hebben we altijd voor lief genomen. Dat doen we niet meer en ik hoop dat iedereen dat beseft. Je gaat kleine dingen waarderen. Materiële zaken doen er niet toe als je niet vrij of gezond bent”, sprak Gosens.

De linkermiddenvelder werd door Atalanta opgepikt bij Heracles in Almelo, voor 700.000 euro, terwijl Hateboer voor 340.000 euro overkwam van FC Groningen. Zo scharrelde de club de afgelopen jaren in allerlei uithoeken van Europa koopjes bijeen. Gasperini smeedde van die vrij naamloze spelers een stug collectief. De ­eigenzinnige trainer (62) heeft oog voor detail, gelooft in genadeloos hard trainen en in teamgeest. En in het land waar catenaccio werd uitgevonden, laat hij zijn teams offensief spelen, met een hoge intensiteit, met constant druk op de bal en met slim spel over de flanken.

Zo transformeerde hij Atalanta van een bescheiden Serie A-ploegje tot de nummer drie van de onlangs afgesloten Italiaanse competitie. En in een doelpuntenmachine, die liefst 98 keer scoorde in de Serie A. De marktwaarde van Hateboer ligt inmiddels op 12 miljoen euro en Gosens – ooit op een dood spoor bij FC Dordrecht – heeft een prijskaartje van zo’n 20 miljoen.

Underdog

Maar kon dit Atalanta ook van Paris Saint-Germain winnen? Dat geloofde vooraf eigenlijk niemand. Vedette Neymar kostte in zijn eentje dubbel zo veel als de hele selectie van Gasperini. De eigenzinnige coach liet zijn spelers echter geloven in het voetbalsprookje dat de hele wereld Bergamo en omstreken zo gunde Met de vertrouwde wapens werd het door Qatarese oliedollars gefinancierde sterren­ensemble uit Parijs tegemoet getreden, zo werd snel na de aftrap gisteravond duidelijk. De underdog kwam na 26 minuten op voorsprong. Pasalic passeerde met een fraai schot doelman Navas: 1-0. Het gebrek aan wedstrijdritme leek de Fransen parten te spelen; Neymar grossierde in enorme missers. In de tweede helft kwam Mbappé, eigenlijk geblesseerd, toch maar in de ploeg. In de slotminuten dompelden Marquinhos en Choupo-Moting Atalanta alsnog in rouw. Zo blijft in het topvoetbal uiteindelijk toch het grote geld regeren.

