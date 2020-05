Een minister van sport? Nee, één van bewegen

Wát een mooi rijtje namen, dacht ik, toen ik dit weekend het pamflet ‘Bewegen. Het nieuwe normaal’ onder ogen kreeg. Epke Zonderland, Sarina Wiegman, Bas van der Goor, Louis van Gaal, Joop Alberda, Guus Hiddink en Erik Scherder; zelden zoveel olympisch goud, voetbalbekers en wereldtitels neuropsychologie bij elkaar gezien. Gaaf dat die zich verenigen. Verwachtingsvol begon ik te lezen.

Maar zoals vaker bij goedbedoelde statements waar niemand zich een buil aan wil vallen, bleef het bij algemeenheden. De zeven grootheden beperkten zich tot de constatering dat Covid-19 eens te meer laat zien hoe belangrijk het is om fit te zijn. En dat daarom de krachten gebundeld moeten worden om zoveel mogelijk Nederlanders aan het sporten te krijgen en te houden.

Een beetje dezelfde oproep deden zestienhonderd zorgprofessionals vorige week: wacht niet op een vaccin, maar werk aan een gezonde leefstijl, zeiden ze. Want gezonde mensen worden doorgaans minder ernstig ziek als ze corona krijgen dan mensen met overgewicht, diabetes of hart- en vaatziekten.

Zo makkelijk is fit zijn niet

Niemand kan wat op deze oproepen tegen hebben, lijkt mij. In principe wil iedereen best fit zijn – gezond zijn veraangenaamt het leven immers behoorlijk. Maar zo makkelijk is fit zijn niet, anders was iedereen het wel. Dus wat ik mis, is het hóe. Nu heb ik olympische medailles noch wereldtitels. Ik ben geen hoogleraar of arts. Maar ik heb wel dit plekje in de krant. Dus misschien mag ik wel een beetje meedenken. En zo niet: jammer dan, ik doe het toch.

Ja, we moeten ons verenigen. Radicaal zelfs. En we moeten investeren. Veel. Want als je een gezondere, fittere samenleving wilt, zul je daar de voorwaarden voor moeten creëren. Mensen helpen en stimuleren. Wat mij betreft komt er een minister van bewegen die dat doet.

Zes weken geleden schreef ik al op deze plek: maak alle sport gratis. Net als diëtisten en personal coaches. Maak ongezonde voeding duur en gezonde voeding goedkoop. En begin bij kinderen. Geef ze gratis gezonde schoolmaaltijden. Geef meer sport op school, door vakdocenten. Laat kinderen meer buiten bewegen tussen lessen door. En geef les over hoe je op een makkelijke manier gezond leeft.

Sport kan voor bijna iedereen wél leuk zijn

Na die column dacht ik nog eens verder. Niet iedereen vindt sporten leuk. Het is voor fanatiekelingen misschien niet makkelijk te begrijpen, maar sport klinkt voor velen als iets stomvervelends. Zweten. Pijn. Hijgen. Afzien. Terwijl – daar ben ik van overtuigd – sport voor bijna iedereen wél leuk kan zijn. Misschien moeten we het daarom niet per se ‘sporten’ willen noemen, maar ‘bewegen’. Dat doet het pamflet wel heel erg goed.

Iets doen met je lichaam wat je nooit eerder deed, dat geeft zo’n kick. En dat hoeft geen hardcore honderdvijftig kilometer fietsen te zijn. Een koprol leren maken. Twee kilometer wandelen. Vijf baantjes zwemmen. Dat is al genoeg. Fit worden zit niet alleen in je lijf, maar ook in je hoofd. Bewegen is fantastisch voor je zelfvertrouwen. Heb je dat eenmaal geproefd, dan wil je meer.

Dus, dacht ik, aan de minister van sport kleeft te veel dat strakke topsportlijverige. Die drempel is te hoog. De minister van bewegen moet niet alleen degene zijn die alle voorwaarden creëert, het moet ook iemand zijn die aan een wereldtitel net zoveel belang hecht als aan een stukje wandelen. Mensen aanmoedigt, in plaats van ontmoedigt. Want dat is wat fanatieke sporters onbedoeld vaak doen. Ze schrikken af: zó sporten, dat kan ik nooit. Terwijl bijna iedereen bewegen kan.

Journalist en voormalig profwielrenner Marijn de Vries fietst u elke maandag door het sportweekend. Lees hier eerdere columns terug.