Een miljoenengebouw moet bijdragen aan een nieuw imago van het vrouwenwielrennen

De beschermende folie op het dak wappert in de matige wind als twee bouwvakkers in Jaunay-Marigny een nieuwe plank op zijn plaats hijsen. Het is rond 13.00 uur, voor veel Fransen het teken voor de lunch. Bovendien zorgt de helikopter van de Tour de France voor afleiding. Maar het duo in het kleine dorpje vlakbij Poitiers werkt stug door, ook al is het bijna dertig graden.

In aanbouw is het nieuwe ‘centre d’attractivité’ van de grootste Franse vrouwenploeg, FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, dat de thuisbasis heeft in Poitiers. Het gebouw is niet af, verre van zelfs, maar de structuur staat. Twee grote deuren geven toegang tot de opslag. Grote kans dat daar de teambus in kan worden geparkeerd.

Het nieuwe gebouw, vanwege ecologische redenen van hout gemaakt, kost bijna een miljoen euro. Veel geld in het wielrennen bij de vrouwen, maar het is dan ook een multifunctioneel pand. Het plan is dat de plek niet alleen een service koers is (de plek waar al het materiaal wordt opgeslagen), maar ook een showroom wordt voor de sponsoren, een plek waar samen naar wielrennen wordt gekeken en waar in speciale kamers op hometrainers tegen elkaar kan worden geracet via het digitale platform Zwift.

Investeren in nieuw imago

Stephan Delcourt is de teammanager van de ploeg. Hij probeert al vijftien jaar naar het hoogste niveau te groeien. Met het nieuwe gebouw ziet hij daar kansen voor. “Het vrouwenwielrennen heeft een nieuw imago nodig in Frankrijk”, zegt hij telefonisch. “Daarom moeten we investeren, laten zien dat het vrouwenwielrennen hier groots kan zijn.”

In Frankrijk krijgt het vrouwenwielrennen langzaamaan de ruimte. Mede door FDJ heeft ook de Arkea-ploeg sinds dit jaar een vrouwentak in de top van de sport. Dit jaar is er voor het eerst een Parijs-Roubaix voor vrouwen. In 2022 komt er een Tour de France, zo kondigde de wielerunie UCI afgelopen week aan.

Toch heeft het Franse wielrennen al jaren geen echte vedette meer. Pauline Ferrand-Prevot was zo iemand, maar die is aan het mountainbiken. Audrey Cordon, rijdend bij Trek, is de Franse kampioen en grootste naam in het huidige peloton.

FDJ zorgde er 2017 voor dat de eerste ploeg voor vrouwen op het hoogste niveau er kon komen. Mede door die samenwerking met het mannenteam is er voor zijn team de ruimte gekomen om te investeren in iets groots als een nieuw teamgebouw, zegt Delcourt. Want voor de inmenging van FDJ was de ploeg veel minder professioneel en een lokaal team slechts, uit de buurt van Poitiers, daar waar de Tour de France woensdag finishte.

Geen eten

Roxane Knetemann reed dat jaar voor de Franse ploeg. Ze herinnert zich nog hoe ze in sommige koersen geen zak met eten kreeg, omdat de verzorger niet durfde te vragen waar de bevoorradingszone was. Of dat ze op het vliegveld stond om terug te vliegen na een wedstrijd en dat niemand een ticket voor haar had geboekt. “Het was in het begin nog heel erg wennen voor de ploeg. Al heb ik er wel altijd financieel heel goede afspraken gemaakt. Ik heb nooit hoeven wachten op mijn salaris.”

Knetemann vertelt nog over die keer dat ze bij de plaatselijke patisserie chocola gingen maken. Dat kon, omdat het een sponsor was. “Ze proberen daadwerkelijk de lokale sponsor te betrekken. Uiteindelijk was het voor mij toen niet professioneel genoeg. Ik kwam van Rabobank, waar alles tiptop was. Maar in Frankrijk was het de lokale masseur. Dat moest echt beter, en dat is het volgens mij nu.”

Hoewel nog steeds de link met de lokale gemeenschap wordt gelegd (Delcourt: een lokaal bedrijf bouwt onze service koers), is er ruimte om ook op het hoogste niveau mee te doen. Alleen komen de huidige toprenners, met Cecille Uttrup Ludwig als bekendste naam, niet uit Frankrijk. Delcourt wil uiteindelijk naar 50 procent Franse rensters, en 50 procent buitenlandse. De bedoeling is dat er uiteindelijk een Franse generatie komt die tot de absolute top behoort, en zo eindelijk de Nederlandse dominantie kan doorbreken. Delcourt: “Wij willen niet de namen van nu. Dat is al het verleden. Het grote doel is 2022, als de Tour de France voor vrouwen wordt gereden.”

Eind november is de nieuwe service koers hoogstwaarschijnlijk af. Vanaf dat moment wordt op de woensdagen het parkeerterrein gebruikt voor trainingen aan de jeugd in de omgeving. Voor hen komt 2022 net te vroeg, waarschijnlijk.

Lees ook:

Marianne Vos vindt La Course, de vrouwen-Tour, een ‘groots evenement, maar wel leeg groots’

La Course voelde wederom als een voorproefje voor de Tour de France. Ook omdat de wedstrijd in alles minder professioneel is opgezet, tot de coronamaatregelen aan toe. Voor 2022 is een Tour voor vrouwen beloofd. Marianne Vos, die tweede werd: ‘Dat is een mooie ontwikkeling’.