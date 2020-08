Een middag bij noodlijdend Top Oss. Is dit nog wel betaald voetbal?

Als voetballer Mateo Aramburu (22) één ding geleerd heeft in het leven, dan is het wel dit: “Volg je hart en doe datgene wat je gelukkig maakt”. Aramburu kreeg de levensles mee van zijn ouders, beiden werkzaam zijn voor de Verenigde Naties. Zijn moeder werkt momenteel in de Centraal-Afrikaanse Republiek, vader opereert vanuit Montevideo in Uruguay. Aramburu zelf, een afgetrainde jongen met heldere ogen, streek afgelopen week neer in Oss, waar hij zijn droom levend hoopt te houden bij eerstedivisionist TOP Oss: hij wil beroepsvoetballer worden.

En dat vraagt offers. TOP Oss, dat zaterdagavond de competitie opende tegen Helmond Sport, heeft met 1,8 miljoen euro de laagste begroting in het betaalde voetbal. De coronacrisis heeft er ook bij deze clubs ingehakt. Op dit niveau zijn profvoetballers allang geen ‘zakkenvullers’ meer; gemiddeld verdienen ze 2200 euro bruto per maand. In de selectie zitten ook voetballers die genoegen moeten nemen met een vrijwilligersvergoeding, zo’n 1750 euro per jaar. Bij Helmond Sport, werkend met een begroting van 2,1 miljoen euro, is de situatie niet veel beter. De club denkt dat een nieuw stadion, ter vervanging van het huidige krakkemikkige onderkomen, de club zal redden, maar het plan leed vooralsnog schipbreuk. Na elk seizoen moet de voorzitter Philippe van Esch, ondernemer en al vele jaren tevens de hoofdsponsor, de tekorten uit eigen middelen aanvullen.

TOP Oss en Helmond Sport vertoeven al jaren in de marge van het betaald voetbal. Vorig seizoen eindigden ze respectievelijk als zestiende en twintigste in de eerste divisie. Het zijn ook deze zaterdag bepaald geen publiekstrekkers, hoewel het een heuse Brabantse derby is. Er komen nog geen duizend toeschouwers naar het Frans Heesen-stadion. Het uitvak moet leeg blijven.

‘Ik zie dit als een investering in mijzelf’

Wat nou betaald voetbal? “Dat is te kort door de bocht”, vindt Peter Bijvelds, directeur van TOP Oss. “Wij geven spelers de kans zich te ontwikkelen, in zichzelf te investeren, zodat ze uiteindelijk hogerop kunnen.” Bijvelds heeft daarbij een lijstje paraat van spelers die TOP Oss met succes als springplank hebben gebruikt. Kevin van Veen (Scunthorpe United), Huseyin Dogan (NAC Breda), Bryan Smeets (Sparta) en Tom Boere (Türkgücü München) verdienen nu elders een rianter salaris.

“Als het goed gaat, dan komt het geld vanzelf wel”, weet Aramburu, die zaterdag nog niet speelgerechtigd was. “Ik zie dit een als een investering in mezelf. Ik kan me dat gelukkig ook veroorloven. Ik tekende op mijn zestiende m’n eerste profcontract, heb altijd zuinig geleefd en probeer nu mijn droom levend te houden in Nederland, waar ik als voetballer goed pas, denk ik.”

Matthijs van Nispen (22), student commerciële economie en profvoetballer van Top Oss, een club zonder grote shirtsponsor. Beeld Patrick Post

Iets over half zeven galmt de stem van de speaker door het vrijwel lege stadion in Oss. Bo Geens heet de keeper, maar die is pas een dag voor de competitie-opening vastgelegd. Linksback is Niels Fleuren, die zijn kantoorbaan bij TOP Oss combineert met het voetballen. En op het middenveld loopt een student commerciële economie, Matthijs van Nispen (22), die zijn officiële debuut maakt in het betaalde voetbal.

Van Nispen, geboren en getogen in Doetinchem, speelde dertien jaar bij De Graafschap, waar zijn contract deze zomer niet verlengd werd. Na afloop van de wedstrijd vertelt hij, nog dampend van de inspanningen, zijn verhaal. Ondanks de teleurstellende nederlaag (1-2) is de middenvelder ook een beetje trots, bekent hij langs de rand van het veld. “Ik ben blij dat ik mijn debuut in het betaalde voetbal heb gemaakt, iets wat me door De Graafschap is ontnomen”, zegt hij eerlijk. “TOP Oss heeft me die kans gegeven. Daar ben ik ze dankbaar voor.”

‘Geduld. Inventiviteit. Aanpassingsvermogen’

Twee dagen nadat zijn contract bij De Graafschap werd ontbonden, kreeg Van Nispen al een telefoontje uit Oss. “Ik had ook naar tweededivisieclubs gekund, waar ik meer had kunnen verdienen, maar ik dacht: naar de amateurs kan ik altijd nog. Ik zou er spijt van krijgen om niet alsnog voor mijn kans te gaan in het betaalde voetbal.” En dus rijdt Van Nispen voor een minimale vergoeding vrijwel dagelijks vijftig minuten op en neer vanuit Doetinchem.

Wat dit alles vraagt van een trainer die van al die sober betaalde semi-profs een team moet zien te smeden? “Geduld. Inventiviteit. Aanpassingsvermogen”, zegt Klaas Wels, sinds 2017 werkzaam voor TOP Oss, na afloop van de competitie-ouverture. “En tegelijkertijd hebben we een enorme ambitie om te presteren.” Of hij bewondering heeft voor spelers die voor een minimale vergoeding bij TOP Oss spelen? “Nee”, zegt hij nadrukkelijk, “want dat zou betekenen dat ik naar hen minder veeleisend ben. En dat ben ik niet. We moeten er gewoon het beste van maken met deze mooie club.”

Voor de wedstrijd tegen Helmond Sport kwamen nog geen duizend toeschouwers naar het Frans Heesen-stadion in Oss. Beeld Patrick Post