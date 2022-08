Een kwalificatie-wedstrijd met grote belangen voor PSV

In Monaco, het Franse vorstendom, begint voor PSV dinsdag een avontuur, dat verdere kleuring zal geven aan de nabije toekomst van de club. In Stade Louis II wacht AS Monaco in de derde voorronde van de Champions League, waarna volgende week de return volgt.

Mocht PSV deze horde overleven, dan speelt het eind augustus nog een play-off, waarmee de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij zich voor het eerst in vier jaar hoopt te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League.

Ajax loopt financieel steeds verder uit

Kwalificatie voor het hoofdtoernooi is zowel sportief als financieel van groot belang voor PSV. Zeker nu Ajax, de laatste vier seizoenen actief op het hoogste Europese podium, financieel steeds verder uitloopt.

Ter illustratie de cijfers van het afgelopen seizoen. Ajax, werkend met een begroting van 160 miljoen euro, bereikte de achtste finales van de Champions League, waarin het strandde tegen het Portugese Benfica. De Europese campagne leverde de club 71,5 miljoen euro op. Heel wat meer dan PSV (85 miljoen euro begroting), dat in de play-offs om een ticket voor de Champions League verloor van Benfica, vervolgens afdaalde naar de Europa League en het seizoen afsloot in de Conference League. De inkomsten stokten op een totaal van zo’n 25 miljoen euro.

De verschillen in budget zijn ook zichtbaar in de huidige transferwindow. Terwijl Ajax al ruim tachtig miljoen euro aan nieuwe spelers spendeerde, gaf PSV nog maar zes miljoen euro uit: drie miljoen euro aan oude bekende Luuk de Jong (Sevilla) en net zoveel aan Guus Til (Spartak Moskou). Verder haalde PSV vooral transfervrije spelers, onder wie doelman Walter Benítez en Xavi Simons, en huurlingen als Ki-Jana Hoever (Wolverhampton Wanderers) en Jarrad Branthwaite (Everton).

Geen eenvoudige opdracht

Mocht PSV zich plaatsen voor de groepsfase van de Champions League, dan levert dat gegarandeerd 35 miljoen euro aan inkomsten op. Maar een eenvoudige opdracht is het niet. De laatste keer dat een Nederlandse club via de voorrondes wist door te dringen tot de groepsfase van de Champions League, was Ajax in het seizoen 2018/2019, een opmars die uiteindelijk strandde in de halve finales. Ook PSV slaagde er dat jaar in, al hoefde het als regerend landskampioen toen alleen de play-offs te spelen. Daarvoor lukte het Ajax het voor het laatst in 2010.

PSV treft bovendien de op papier zwaarste tegenstander in de derde voorronde. AS Monaco, waar voormalig AZ-spits Myron Boadu onder contract staat, eindigde het afgelopen seizoen als nummer drie in Frankrijk – ruim achter landskampioen Paris Saint-Germain en op twee punten van Olympique Marseille. De club werkt met een begroting van 215 miljoen euro, bijna drie keer zoveel als PSV.

AS Monaco heeft deze zomer, net als PSV, een flinke transformatie doorgemaakt. De club verkocht Aurélien Tchouameni, een groot Frans talent, voor tachtig miljoen euro aan Real Madrid. Tegen zo’n club, met zo’n budget, moet PSV zich zien te weren in Monaco, waarna het een week later gastheer is in Eindhoven. Van Nistelrooij zegt voorlopig geen druk te ervaren, want: “Ik heb heel veel vertrouwen in deze spelersgroep.” Hij hoopt dat zijn elftal lering trekt uit het duel om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax (3-5). “Drie goals tegen is te veel”, concludeerde hij. “Daarin moeten we ons verbeteren.”

Lees ook: Ajax-PSV (3-5), een waar spektakel dat nieuwsgierigheid wekt

PSV klopte Ajax in de strijd om de Johan Cruijff Schaal (3-5). Een uitkomst die het verlangen naar het nieuwe voetbalseizoen verder doet aanwakkeren.