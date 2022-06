Een kunstrijdster van 15 jaar? Dat is straks verleden tijd

Het voorstel van het bestuur van de internationale schaatsunie ISU is met grote meerderheid aangenomen op het congres van de federatie in de Thaise hoofdstad Phuket. “Dit is een heel belangrijke beslissing, een historische beslissing zelfs”, zei Jan Dijkema, de vertrekkende voorzitter van de ISU.

De minimumleeftijd wordt de komende jaren stap voor stap verhoogd. In het seizoen 2022-2023 blijft dat 15 jaar, in 2023-2024 wordt het 16 jaar en met ingang van 2024-2025 moet een schaatser minimaal 17 jaar zijn om onder meer aan de Spelen te kunnen meedoen. De ISU wil zo “de fysieke en mentale gezondheid van de schaatsers beschermen”.

Ook in andere sporten woedt, soms al jaren, een discussie over het verhogen van de leeftijdsgrens. De Nederlandse gymnastiekunie KNGU pleit al jaren vergeefs voor het verschuiven van die eis van 16 naar 18 jaar voor deelname aan seniorenwedstrijden.

Verboden middel

De verhoging van de minimumleeftijd in het schaatsen komt enkele maanden na de geruchtmakende dopingzaak rond de Russische kunstrijdster Kamila Valieva. Zij was 15 jaar toen ze in februari meedeed aan de Olympische Spelen. Valieva leidde Rusland in Peking naar het goud in de landenwedstrijd, maar een dag later kwam naar buiten dat ze eind vorig jaar positief had getest op een verboden middel. Het leidde tot een dagenlange rel op de Winterspelen.

Sporttribunaal CAS bepaalde in een spoedzitting dat Valieva ondanks haar dopingzaak toch mocht meedoen aan het individuele toernooi. Dat kwam vooral omdat ze jonger dan 16 jaar is. Sporters tot die leeftijd hebben een ‘beschermde status’ bij het mondiale antidopingbureau WADA.

De jonge Russin stond na de korte kür aan de leiding, maar tijdens de vrije kür ging het helemaal mis. Valieva greep naast de medailles en dat leverde de huilende kunstrijdster bij het verlaten van het ijs een publiekelijke uitbrander van haar omstreden coach op.

‘Belasting is mentaal en fysiek onverantwoord’

Volgens de ISU stond de verhoging al langer op het programma, nog voor de rel rond Valieva. Uit onderzoek van de atletencommissie bleek al dat een grote meerderheid van de schaatsers en coaches voor een hogere minimumleeftijd is.

Het voorstel werd in Phuket met 100 stemmen voor en 16 tegen aangenomen. De Nederlandse schaatsbond KNSB stemde ook voor. “Met name bij het kunstrijden zien we dat de druk om op mondiaal niveau te presteren al op zeer jonge leeftijd te hoog is”, zei KNSB-directeur Herman de Haan onlangs op schaatsen.nl. “Wetenschappers stellen ook dat deze belasting, zowel mentaal als fysiek, onverantwoord is voor een kind in ontwikkeling. Er zijn voorbeelden uit het verleden van meisjes die zeer jong al olympisch kampioen werden, maar daarvoor achteraf wel de prijs hebben betaald.”

