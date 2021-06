Een kort protest voor veiliger wegen in de Tour - daarna werd er weer keihard gesprint

Een kleine minuut, meer was het niet. Zo lang stonden de renners in de Tour dinsdag op de D837 bij Redon stil, uit protest tegen de gevaarlijke wegen waarover de renners moeten koersen, die al leidden tot diverse valpartijen. Een staking? Zo mocht het niet heten. Ook geen keihard statement richting bijvoorbeeld de internationale wielerunie UCI. Het was een compromis, waar niemand tevreden mee was. Een voetnoot, uiteindelijk.

Mike Teunissen vertelde dat het moeilijk was geweest om eenheid te vinden in het peloton. In diverse whatsappgroepen was fel gediscussieerd, de hele avond door. Teunissen vond het uiteindelijk genomen protest te simpel. “We hadden liever langer rustig gereden om dan halverwege de rit nog een keer stil te staan. Anders komt het protest niet eens op televisie. Maar om de eenheid te behouden, hebben we ons aangesloten.”

Niet meteen op te lossen

Het weifelende statement gaf nogmaals aan hoe verdeeld het wielrennen is over veiligheid. De kwestie is bovendien niet nu meteen op te lossen, impliceerde onder meer ploegleider Merijn Zeeman van Jumbo-Visma. Hij sprak over veiligheid voor een ‘nieuwe generatie wielrenners’, vooral ook omdat het veranderen van een cultuur ‘altijd langzaam’ gaat.

Thierry Gouvenou, de parcoursbouwer van de Tour, zei maandagavond in Franse media dat het steeds moeilijker is om goede wegen te vinden, omdat er geen stad meer te vinden is ‘zonder rotondes, verkeerseilanden en wegversmallingen’. Omgerekend moet het peloton deze Tour nu elke 1,5 kilometer om zo’n verkeersremmer heen.

André Bancala, in de Tour aanspreekpunt voor de Franse departementen, zei dinsdag in het Village Départ in een reactie dat er grenzen zitten aan wat er op de weg kan worden beveiligd. “Dan is er de mankracht niet om alle gevaarlijke plekken in de Tour - en dat zijn er dit jaar meer dan ooit - te beschermen. Dat moment is, zo ziet het ernaar uit, dit jaar.”

‘Ik zou niet weten wat we meer kunnen doen’

Die mening wordt overigens niet helemaal gedeeld door Tourbaas Christian Prudhomme. Hij gaf in een reactie bij Ouest France niet toe aan de kritiek op het parcours. Sterker nog: dat was goed beveiligd, vindt Prudhomme, ook op de plek waar werd gevallen. “Het was een krappe bocht, maar de renners wisten dat allemaal. Zij hadden dat in het routeboek kunnen zien. Wij beveiligen het parcours zo goed we kunnen, ik zou niet weten wat we meer kunnen doen.”

Zo werden loopgraven wederom betrokken, en was de rennersactie slechts een voetnoot in de etappe, waar Teunissen al voor vreesde. In finishplaats Fougères werd ‘gewoon’ weer gesprint. Want zoals Team DSM-renners Cees Bol en Nils Eekhoff zeiden: wie sprint, rijdt in racemodus. Eekhoff: “Dan denk je aan helemaal niets meer. En dinsdag was het een heel mooie, technische sprint. Daar werd ik blij van.”

