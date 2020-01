Een knagende vraag, nu het voetbal weer begint - over Daley Blind

Altijd als het voetbal weer begint, zijn er vragen. Kan AZ Ajax nog uitdagen, is er nu zo één. In hoeverre kan PSV zich nog herstellen? Plaatst Feyenoord zich toch voor Europees voetbal? Ach, van dat soort vragen. De volgende keer als het voetbal weer begint, zijn de vragen dezelfde, de namen kunnen andere zijn.

Er is nu nog een vraag, een onvergelijkbare. Een vraag waaraan je niet wilt denken, die je misschien niet kan en mag stellen, die je toch niet uit je hoofd krijgt.

Ik had het programma ‘Evenblij maakt vrienden’ gezien. Ik viel in de herhaling, één of twee dagen later, ik wist wat zou komen en ik bleef toch kijken – de vraag weer knagend in het hoofd.

Ik heb altijd veel met Danny Blind gehad - ik wel

Frank Evenblij was op bezoek bij Danny en Daley Blind. Danny en ik schelen een paar weken. Ik heb altijd, op de afstand die ik met iedereen wilde bewaren, veel met hem gehad – ik wel. Als speler deed hij wat je je kinderen wilde meegeven: benut je mogelijkheden. Ik keek later door zijn falen heen, probeerde dat – geïndoctrineerde Van Gaal-adept die hij was – te begrijpen, uit te leggen. Ik kon dat, denk ik, ook wel.

Het zal je gegeven zijn, een zoon die voetbalt als jij. Misschien, ja misschien in sommige opzichten beter. Niet in alle, nee. Ik had het daar vorig jaar – Daley had uitgeblonken tegen Real Madrid en Juventus – met Danny over in een gesprekje dat ik hier beschreef. Danny, de hardere, won ook de Champions League, en nee (zei ik toen, niet Danny), die zal Daley niet winnen.

Dat zegt Danny, aan de keukentafel met Daley en Frank Evenblij, in de dollende sferen die bij zo’n programma passen: hij blijft op die schamele 42 interlands staan, Daley gaat al naar de 70, maar die Champions League, ja, die staat nog, het laatste onderhand in zijn voordeel.

Daley is een voetballer bij wie je in het tegenwoordige kracht- en snelheidsvoetbal kanttekeningen kunt en moet plaatsen. Maar altijd dacht je óók bij hem: wat is het toch een goeie gozer. Laatst nog: de jonge Ajax-verdediger Dest maakte een doelpunt, leuk voor die jongen. Ik zag Daley, gearriveerde bijna-dertiger, naar hem toe lopen met een volle lach, de lach van het altruïsme. Dát, zo oprecht, het teamgevoel dat je erin zag, het jezelf niet en nooit groter willen voelen dan wie ook – een anachronisme, een voetballer nog met een oude geest.

In die wedstrijd zakte Daley even ineen

‘Evenblij maakt vrienden’ was duidelijk opgenomen vóór Ajax-Valencia. In die wedstrijd zakte Daley even ineen. Nico Dijkshoorn schreef in zijn column in Voetbal International over zijn vader, die dat op de tribune zag. Meer nog dacht ik op dat moment aan zijn moeder, die ernaast zat.

Zo zaten ze elf jaar geleden ook naast elkaar op de tribune, Danny en Yvonne. Daley debuteerde in Ajax 1. De beelden zijn in het programma te zien.

Daley praat in het programma over de periode waarin hij bij Ajax (net als later zijn vader, ja) werd beschimpt. Dat hij toen meer aan zijn moeder had. Zijn vader zei: ‘Trek je er niets van aan’, maar zo makkelijk was dat niet. Elk woord begrijp je ervan.

Maar hij zegt ook nog eens dat hij het gevoel had dat hij zijn vader, de bondscoach, in de steek liet, dat ook hij fouten maakte, dat het hem pijn deed, en ja, dat hij zag hoe zijn vader, die dat nooit zal toegeven, eronder leed.

Wat ik zei: een goeie gozer.

Frank Evenblij komt na de opname van zijn programma, na Ajax-Valencia, bij Daley terug. Hij had een ontstoken hartspier. Daley zegt dat hij, natuurlijk, wil en zal blijven voetballen.

De eredivisie begint weer, zonder Daley Blind. De vraag knaagt. Kan, mag, zal hij er, wanneer dan ook, nog bij zijn?

