Een kickbokser op de fiets, met de dekking hoog

We moeten het over Lorena Wiebes hebben.

Want over Mathieu van der Poel die na maanden van afwezigheid meteen maar even bijna Milaan-San Remo won zijn we zo uitgepraat. Eigenlijk, dacht ik toen ik hem bezig zag, is hij gewoon die irritante gast van de middelbare school. Die jongen die altijd negens haalde zonder te leren, uitblonk in gymnastiek en fantastisch gitaar kon spelen – en waar je onmogelijk een hekel aan kon hebben omdat hij ook nog eens heel aardig was.

Ik dacht even dat hij er een Amstel Gold Race-sprint uit zou gooien op de Via Roma en Matej Mohoric in extremis zou verschalken – maar godzijdank was dat net iets te veel gevraagd. Kun je je tenminste verbeelden dat er nog iets menselijks in hem zit.

Nee, dan Lorena Wiebes. Zij is sprinter van beroep. Let op haar, de komende weken. In Brugge-De Panne overmorgen, en zondag in Gent-Wevelgem. Met haar 23 jaar heeft ze al veel gewonnen, maar nog nooit stak ze zo ver boven de concurrentie uit.

Let op haar, en kijk eens goed naar hoe ze op de fiets zit. Als een betonblokje, zo stevig. Haar romp beweegt niet. Het hoofd heeft ze diep tussen de schouders getrokken. Die schouders zelf, en ook haar armen: rollend rond onder het lycra, zo sterk.

Blijven stampen

Vorige week in Nokere Koerse viel het me voor het eerst echt op: ze begon haar sprint vroeg, zoals ze bijna altijd doet. Vanuit de bocht, over kasseien, en ook nog eens omhoog sprintte ze bijna driehonderd meter. De meeste sprinters zouden ontploffen en hopeloos stilvallen – zoals de rest ook deed. Lorena niet. Die bleef stampen, powerde met meters voorsprong naar de meet.

Daar sprint geen sprinter, dacht ik, toen ik naar haar keek. Daar zit een kickbokser op de fiets. Die schouders, dat hoofd ertussen. Zelfs op de fiets heeft Lorena haar dekking hoog. Meestal begint ze zelf als eerste te sprinten, veel meer op intuïtie dan veel van haar concurrenten, lijkt het. En dat is best logisch, ook. Als bokser heb je geen tijd om na te denken, train je je reflexen om te reageren nog voor de ander iets heeft gedaan. Haar eerste kick op de pedalen is extreem explosief. Haar piekvermogen lang en intens.

Ruim vijf jaar doet ze nu aan kickboksen – ik heb het haar natuurlijk even zelf gevraagd. Vooral in de winter. Als ze haar gevoel achterna gegaan was, had ze allang wedstrijden gevochten. Maar dat is te blessuregevoelig. Dus blijft ze verstandig, en houdt ze het bij sparren in de gym. Het kickboksen houdt haar gretig, de afwisseling zorgt ervoor dat ze nog veel liever fietst. En dat haar uithoudingsvermogen toeneemt, juist door het intensieve pieken dat ze in de boksschool doet. Na een uurtje sparren is ze meer naar de kloten, zoals ze zelf zegt, dan na een lange training op de fiets.

Het kost me geen enkele moeite haar als kickbokser voor me te zien. Bokshandschoenen aan. Dezelfde geconcentreerde blik. Een blik vol rust, maar ook vastberaden. En een tikje verbeten. Eens een wedstrijd vechten staat hoog op haar bucketlist.

Het is een genot om Lorena te zien sprinten. Hard te zien trappen. Maar persoonlijk zou ik ook dolgraag eens zien hoe hard ze slaat.