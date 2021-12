Een intens verlangen naar de geur van een vreemde, zelfs als die stinkt

Ik ben gaan boksen. Slaan. Alle machteloosheid en boosheid moet er maar eens uit. Het helpt. En de bijvangst, die ik zelf had kunnen bedenken maar me toch nog overviel: iets nieuws doen, iets nieuws leren met mijn lichaam, is opwindend. Het is onbekend terrein. Eindelijk eens uit mijn hoofd, en in mijn handen, armen, schouders en mijn buik. Voelen, in plaats van denken.

Het heeft iets primitiefs, de behoefte te willen slaan. Maar juist dat primitieve mis ik, realiseer ik me meer en meer. Met trillende neusvleugels de geur van een vreemde opsnuiven. Met een snelle oogopslag een onbekende gadeslaan. Het gebeurt in sport, maar ook tijdens concerten, festivals en theatervoorstellingen: samen zingen, samen dansen. Samen zweten, samen stinken, samen rennen.

Ontdaan van het laagje sociaal vernis, maar met een rode kop opgaand in wat ze doen vind ik mensen op hun mooist. Want het is puur. Niet denken, maar voelen. Je hoeft elkaar maar aan te kijken om te weten: wat wij hier samen beleven is gaaf. Het schept een onuitgesproken band, zelfs met een vreemde. Een onbekende die in het dagelijks leven rustig een tegenpool kan zijn. Samen zijn, en samen doen, veel meer is er niet nodig om als samenleving samen te zijn.

Toevallige ontmoetingen

Iedereen beleeft deze jaren anders. Voor introverten is het wellicht een fijne tijd. Maar voor mij geldt: ik floreer bij onderdeel zijn van groepen mensen. Omgaan met vreemden. Toevallige ontmoetingen met onbekenden, om geen andere reden dan dat ons pad toevallig kruist. Andere mensen, hoe ze doen en hoe ze denken. Waarom ze een andere visie op dingen hebben dan ik. Hoe ze kijken, hoe ze bewegen. Wat hun diepste drijfveren zijn. Er is niets interessanter in het leven dan omgaan met andere mensen, vind ik, en van daaruit proberen betekenisvol te zijn. Het is niet alleen waar ik van hou, het is ook mijn werk.

Er is zo weinig van over, nu al bijna twee jaar lang. Het valt me steeds zwaarder. Zonder de energie die ik krijg van groepen mensen, voel ik me verre van compleet. Er is geen surrogaat. Niet het Teams-scherm, niet het samenkomen in kleine clubjes, niet de sociale media kunnen het echte samenzijn vervangen. Samenzijn gaat om voelen. Gaat om chemie, gaat om verbinding.

Mijn bokscoach kwam met een zeldzaam goede metafoor, die voor mij – maar misschien wel voor de hele samenleving geldt: als je je vuur niet kan richten, gaat het fikken. Om je heen, en van binnen. Waar vuur warmte geeft, maakt brand kapot.

Begaan zijn met een onbekende

Het klopt. Het fikt, in de samenleving. Er gaat van alles stuk. De ziel, het vuur, het fijne buikgevoel van samen, die is eruit. We leven vooral nog in ons hoofd. De sociale smeerolie is na bijna twee jaar zo goed als volledig opgelost. En daardoor kalft misschien ook het verstand wel langzaam af. Als je anderen niet aan kunt kijken, dan is het moeilijk begrip te hebben. Dan lukt begaan zijn met een onbekende zelfs op rationeel niveau bijna niet meer.

Boksen is mijn lapmiddel. Met slaan op zo’n kussen gaan de scherpe kantjes van de boosheid en de machteloosheid er vanaf. Maar ik blijf intens verlangen naar vreemden ruiken, voelen, proeven. In de ogen kunnen kijken. Zelfs als ze stinken, hun gezicht verwringen van het zingen, of de inspanning. Als ze schreeuwen, dansen, zweten.

Ik blijf boksen. Om me af te reageren. Maar vooral ook om iets nieuws leren. Niet te denken, maar te voelen. Omdat ik daar toch nog wel onverwacht nieuwe energie van krijg.