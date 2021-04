Een indrukwekkende opmars van FC Barcelona, maar Real is nog een brug te ver

Het mocht na afloop gaan over een onthouden strafschop, over een bal op de lat in blessuretijd en over het vele balbezit, maar dat leidde voor FC Barcelona af van de kern in de 246ste Clásico; het elftal van trainer Ronald Koeman had het zaterdagavond af moeten leggen tegen een meer volwassen en vooral slimmer Real Madrid (2-1), dat op de juiste manier was bewapend door coach Zinedine Zidane.

In het kleine Estadio Alfredo Di Stéfano, waarnaar was uitgeweken omdat stadion Bernabéu momenteel verbouwd wordt, kwam daarmee een einde aan de indrukwekkende opmars van FC Barcelona. Na zes overwinningen op rij (en negen opeenvolgende uitzeges) werd de formatie van Koeman in de stromende regen en harde wind terechtgewezen door de grote rivaal. Dat maakt de competitie er niet minder spannend om. Real Madrid (30 wedstrijden, 66 punten) gaat daarin aan kop, gevolgd door Atlético Madrid (29-66) en FC Barcelona (30-65).

Drastische vernieuwing

Dat FC Barcelona in april nog kansrijk voor de titel is, is al een prestatie op zich van Koeman. Bij zijn aanstelling, vorig jaar augustus, kreeg de voormalig bondscoach van Oranje de opdracht mee om het elftal drastisch te vernieuwen. Dat was nodig na de pijnlijke nederlaag in de Champions League tegen Bayern München (8-2). Routiniers als Suárez, Rakitic en Vidal vertrokken, jongelingen als Pedri, Trincão en oud-Ajacied Dest kwamen. Dat kon niet ongestraft.

Daarnaast moest Koeman nog zoeken naar de juiste formatie en het juiste systeem. Ook dat verliep niet schadevrij. Koeman startte zijn droombaan met het klassieke 4-3-3, maar zeker sinds februari - toen FC Barcelona in eigen huis werd gepijnigd door Paris Saint-Germain (1-4) en de achterstand in de competitie was opgelopen tot dertien verliespunten op koploper Atlético Madrid - speelt FC Barcelona meestal 5-3-2, waarbij de twee backs, Dest (rechts) en Jordi Alba (links), mee ten aanval trekken.

Ook allerlei randzaken veroorzaakten dit seizoen ruis bij FC Barcelona. Suárez die boos was omdat hij moest vertrekken, een muitende Messi die zijn kompaan miste, een schuld van ruim één miljard euro (deels opgelopen vanwege de coronapandemie), het uitgelekte contract van Messi en de voorzittersverkiezingen, die ook de toekomst van Koeman bepaalden. Tussendoor moesten de Catalanen nog zien te presteren, wat nog aardig lukte. Zaterdag speelt FC Barcelona de Spaanse bekerfinale tegen Athletic de Bilbao.

Slag op het middenveld

Real Madrid bleek echter nog een brug te ver voor FC Barcelona. Zoals vooraf al verwacht werd, viel de slag op het middenveld. Real heeft daar ervaren krachten als Kroos, Modric en Casemiro rondlopen, die haarfijn aanvoelen wat een wedstrijd nodig heeft. Dat is toch van een ander kaliber dan Frenkie de Jong. Zijn optreden was te vlak, te weinig urgent. Zeker na het eerste half uur, toen Real al twee keer had gescoord via Benzema (fraai hakje) en Kroos (vrije trap). Vooral het opstellen van Valverde, die de voorkeur kreeg boven Asensio, bleek een goede ingreep van Zidane. Hij zorgde voor veel gevaar.

FC Barcelona-verdediger Mingueza deed na een uur nog iets terug, maar daar bleef het bij, al mocht Koeman zich beklagen over een niet gegeven strafschop na een overtreding op invaller Braithwaite. Moriba schoot in blessuretijd nog op de lat.

