Een hoofd vol twijfels, maar Ellen van Dijk is opnieuw wereldkampioen tijdrijden

Het was een mooi jaar geweest en ze had genoten. In haar hoofd had Ellen van Dijk al de pijn verzacht voor het geval dat ze de tijdrit op het WK wielrennen niet zou winnen. Maar al haar twijfels werden zondag door haarzelf aan de kant geschoven. Van Dijk werd zondag midden in de nacht Nederlandse tijd in Australië wereldkampioen, voor de derde keer in haar carrière en voor het tweede jaar op rij.

Natuurlijk had Van Dijk (35), een notoire twijfelaar, voorafgaand aan het WK lang gedubd. Zou ze wel goed genoeg zijn? Ze had al vrede gesloten met het verlies van haar trui. Ze had toch een mooi jaar gehad? En eigenlijk was het ook wel logisch dat ze niet eerste zou worden, want het parcours lag haar niet echt en in het vliegtuig richting Australië had ze wat last van haar rug gekregen. Donderdag moest ze een training nog halverwege afblazen vanwege pijn.

Zondag was Van Dijk alleen weer veruit de beste op de brede, glooiende en ook bochtige wegen van Wollongong. Iets meer dan 44 minuten lang reed ze 46.1 kilometer per uur gemiddeld. Pas aan de finish wist ze dat ze had gewonnen, omdat ze nooit tussentijden wil weten. Ze hoorde de speaker zeggen dat het ‘twee op rij’ was. Ze geloofde het eerst niet, totdat ze door de verzorgers echt werd gefeliciteerd.

Na 34 kilometer tijdrit (twee rondjes van zeventien kilometer) bleef Van Dijk thuisrijdster Grace Brown twaalf seconden voor. Marlen Reusser, die Van Dijk op het Europees kampioenschap versloeg, werd op 41 seconden derde. Annemiek van Vleuten werd slechts zevende, na zoals ze noemde ‘duidelijk geen goede dag’. Shirin van Anrooij werd dertiende.

Liefde voor de tijdrit

Met haar titel blijft de regenboogtrui bij de persoon die de tijdrit haar echte fietsliefde vindt. Van Dijk is liefhebber van de rit tegen de klok en het gevecht met zichzelf. Ze krijgt er bovendien alle steun voor. Bij haar ploeg, Trek-Segafredo, wordt veel tijd en aandacht gestopt in het materiaal en bijvoorbeeld de beste houding. Speciaal voor Van Dijk werd dit jaar een programma opgezet waardoor ze in juni in het Zwitserse Grenchen het werelduurrecord kon verbeteren. Ze reed 49,254 kilometer in zestig minuten. Geen vrouw was ooit sneller.

Tegelijkertijd is Van Dijk protagonist van de discipline in het vrouwenwielrennen. Van Dijk uit zich regelmatig over het gebrek aan tijdritten in verschillende wedstrijden, zoals de Tour de France. Het leidde ertoe dat Tourdirecteur Marion Rousse vragen over het ontbreken van de tijdrit in de Tour moest beantwoorden. Rousse verklaarde dat het ging om publiciteitsredenen. Een tijdrit is minder goed te verkopen aan het publiek dan een rit in lijn.

De laatst mogelijke kans op een individuele tijdrit was in de Simac Ladies Tour, vorige maand in Nederland. Van Dijk, die op de startlijst stond, reed daar alleen niet, tot lichte teleurstelling van de organisatie waar juist op basis van Van Dijks woorden een tijdrit was toegevoegd. Maar er was een reden voor. Van Dijk voelde zich op het EK in München niet goed en wilde bewust mentaal een stap terug doen, vertelde ze zondag na afloop van haar gouden race tegen de NOS.

De meest exclusieve trui

Samen met onder meer haar mannelijke ploeggenoten Bauke Mollema en Daan Hoole was ze al vroeg afgereisd naar Australië, om te wennen aan het tijdsverschil en om te trainen (aan de linkerkant van de weg) op de wegen van de wedstrijd, niet ver van Sydney. Bovendien regelde ze zelf een huis aan het parcours, overigens samen met Van Vleuten, omdat ze op die manier op het parcours kon trainen.

Het was die voorbereiding waardoor ze nog een jaar langer in de meest exclusieve trui in het wielrennen mag rijden, nadat ze vorig jaar in Brussel had herontdekt dat ze echt de beste kon zijn. Sindsdien ging het voor haar eigenlijk steeds beter. Tot haar eigen verrassing, dat wel weer. Op sociale media reageerde ze slechts kort bij een filmpje van haar finish. “Is dit echt gebeurd?”

