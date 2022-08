Een historische Europese titel in de skiff voor Karolien Florijn

De voor Nederland bijzondere Europese titel in de skiff van Karolien Florijn mag gezien worden als een ode aan de overgave. Na een wedstrijd - overwinning of niet - ligt ze het liefst op haar kamer met de benen omhoog. Tijd voor een feestje gunt ze zichzelf niet. Het fysieke herstel is belangrijker. “Er is niets waar ik niet over nadenk”, zegt de roeister. “Ik ben daar best wel extreem in.” Ze eet meer dan zeventig bananen per week en als ze op reis is, gaat er standaard zes kilo havermout mee.

Florijn (24) heeft geen statistieken nodig voor motivatie. Geschiedenis schrijven? Ze wil gewoon iedere race waaraan ze deelneemt winnen. “Ik hou me niet echt bezig met getallen. Eigenlijk helemaal niet.” Dan lachend: “Ik onthou mijn eigen wedstrijden niet eens.”

Ze had het wel gehoord hoor, vertelt ze op de kade van de olympische regatta van München, dat ze de eerste Nederlandse skiffeuse in vijftig jaar kon worden die deze titel pakt. “Dat vind ik leuk natuurlijk.” Ingrid Munneke-Dusseldorp was in 1972 de laatste.

In de schaduw van het botenhuis - liever niet onnodig lang in de zon - neemt ze alle tijd voor een gesprek. Het is zaterdagmiddag, de dag voor de finale. Ze verhaalt van haar zenuwen, die ook zij kent. “Ik slaap altijd goed, maar op de baan ben ik wel zenuwachtig. Anderen merken dat niet aan mij, maar ik voel het. Ach, dat houdt me scherp.”

Ook informeert ze vriendelijk naar haar gesprekspartner, welke andere sporten die op het multi-EK al heeft gezien. “Wij krijgen hier weinig mee van de andere wedstrijden.” Aan niets is te merken dat Florijn de vrouw is op wie vele ogen gericht zijn dit roeikampioenschap.

Koerswijziging van de roeibond

Met overmacht heeft zij dit jaar, haar eerste in de skiff, al haar wedstrijden gewonnen. De EK-finale is niet anders. Met een eindtijd van 8.01,43 deklasseert ze de rest van het veld. De nummer twee finisht bijna zeven seconden later. Het is haar vierde Europese titel; de vorige won ze in de vier-zonder.

Haar triomf illustreert de koerswijziging van de roeibond, die meer dan voorheen inzet op de kleine boten. Onder leiding van een nieuwe bondscoach wordt er bovendien anders getraind: meer op omvang en minder op intensiteit. Florijn merkt dat dat voor haar ‘heel fijn’ is.

Na de wedstrijd kan ze dit keer alleen niet meteen met de benen omhoog. Het vervoer naar Oostenrijk wacht. De ploeg gaat, in de voorbereiding op de WK van volgende maand, op hoogtestage en moet de laatste skilift halen. Gelukkig zal een banaan onderweg wel voorhanden zijn.

