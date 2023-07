Een Gucci-tas breekt een eeuwenoude Wimbledon-traditie

Tennisser Jannik Sinner vindt zichzelf een doodgewone jongen. Hij groeide op in Zuid-Tirol, als kind van ouders die werkten bij een osteria, zijn vader was chef, zijn moeder serveerster. Zoals ieder kind uit Tirol kon hij eerder skiën dan lopen en sprak hij een mengeling van Duits en Italiaans.

Anders dan de rest kon hij ook weergaloos tennissen, waardoor hij als vroege tiener de bergen verliet en neerstreek bij een academie in een kustdorpje nabij San Remo. Inmiddels is hij 21 jaar en wereldwijd nummer acht; wonderkinderen vinden zichzelf altijd normaal.

De openingsweek van Wimbledon ging meer over kleding dan over tennis. Vrouwen mogen eindelijk donker ondergoed dragen en Jannik Sinner verscheen op de baan met een speciaal voor hem ontworpen Gucci-weekendtas, formaat handbagage. Nu denkt u wellicht: wat maakt die tas uit? Het oppervlakkige antwoord: niet.

Maar als u, net als ik, hebt geleerd dat Wimbledon dezelfde statuur heeft als een avond naar het Concertgebouw, dan verandert dat de zaak. Wimbledons onbevlekte wit is als een tuxedo of galajurk op een bal, maar Sinners tas was beige met GG-monogram en rood-groene hengsels. En dus niet wit.

Breken met een eeuwenoude tennistraditie

Het was overigens niet voor het eerst dat een tennisser afwijkende kleding droeg op Wimbledon, maar wel de eerste keer dat de toernooiorganisatie daarvoor toestemming gaf. Gucci was daar vanzelfsprekend trots op, een pr-stunt uit het boekje.

Nu ben ik gewoonlijk absoluut vóór het breken van sommige regels, vóór het uitdagen van bestaande structuren, maar ik vond het onbegrijpelijk dat een klassiek modehuis verheugd was over het breken met een eeuwenoude tennistraditie. Nog onbegrijpelijker vond ik dat het toernooi zich daarvoor leende.

Misschien kwam mijn ergernis voort uit een ongemakkelijk zelfinzicht; dat ik wat betreft kleding conservatiever ben dan ik eigenlijk zou willen. Ik wil geen Jesse Klaver in eikeltjespyjama, geen Wopke Hoekstra in Superdry-shirt, geen Caroline van der Plas in limoengroen boerenzakdoekmotief, geen Jannik Sinner met een Gucci-tas. Ik pleit niet voor saaiheid, maar om enigszins te manoeuvreren binnen de professionele verwachtingspatronen.

Bretonse trui, een weloverwogen keuze

Tegelijkertijd is kleding natuurlijk meer dan een geplooide lap stof, het is onderdeel van onze identiteit, een manier om te communiceren zonder iets te zeggen. Op de foto boven deze column draag ik bijvoorbeeld een Bretonse trui, een weloverwogen keuze, omdat ik van deze truien houd en hoop dat u denkt: deze sportcolumnist draagt in elk geval geen hemd, een ander denkt wellicht ‘kakker’ (of dacht u dat toch al vanwege mijn hockeyverleden). De trui is voor mij als de tas van Sinner, een uiting waarmee ik impliciet prijsgeef wie ik ben.

Terug naar Wimbledon, waar een stijlbreuk onvermijdelijk lijkt, het einde van een tijdperk. Eén niet-witte Gucci-tas betekent volgend jaar waarschijnlijk een bonte tassenshow, een grovere schending van het heilige gras – de tennissers Carlos Alcaraz en Naomi Osaka sloten immers een deal met Louis Vuitton, dus dat dessin ligt ongetwijfeld klaar.

Maar het markeert ook het einde van Jannik Sinner als zelfbenoemde boy next door. Welke gewone jongen draagt er nou een Gucci-tas op Wimbledon?