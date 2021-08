Een gokje, als gunst voor het Nederlandse voetbal

Nee, Louis van Gaal had het zelf ook niet meer verwacht, bekende hij dinsdagmiddag, maar toch schoof hij aan voor de presentatie van zijn derde termijn als bondscoach van het Nederlands elftal.

Dat deed hij in vertrouwde sferen. Van Gaal (70) doceerde, kundig en wijs, waarbij hij soms als vanouds bakkeleide met journalisten, die in groten getale waren afgereisd naar Zeist. Van Gaal repte over een eer. En tegelijkertijd voelde hij de noodzaak na de lokroep van voetbalbond KNVB. “Wie zou het anders moeten doen?” hield een trotse Van Gaal zijn toehoorders voor.

Van Gaal is ontegenzeggelijk de beste optie voor het Nederlands elftal, dat in juni strandde in de achtste finale van het EK en daarna afscheid nam van Frank de Boer. De beschikbare kandidaten waren dun gezaaid. Daarnaast zocht de KNVB een ervaren trainer, iemand met bewezen kwaliteiten, voor wie het bondscoachschap geen geheimen kent.

Slechts anderhalve dag bij elkaar voor de eerste interland

Van Gaal, die eerder in 2000 en 2012 als bondscoach werd gepresenteerd, wilde zowaar. Het smeden van een team, zoals hij deed op het WK van 2014 (waar Oranje derde werd), is hem toevertrouwd. Nederland had ook toen niet de beste spelers, en nu is er nog een andere nadelige factor bij gekomen: gebrek aan tijd. Dat laat zich eind deze maand al voelen, als Oranje slechts anderhalve dag bij elkaar is voordat het de WK-kwalificatiereeks vervolgt met een uitwedstrijd tegen Noorwegen (1 september). Drie dagen later wacht Montenegro (thuis), gevolgd door Turkije (thuis, op 7 september).

Daarin schuilt een risico voor Van Gaal, die in 2016 werd ontslagen als trainer van Manchester United. “Het is een grote gok”, onderschreef hij. “Ik ben een procestrainer. Als je mijn carrière bekijkt, zie je dat de eerste drie maanden nooit zo geweldig gaan, omdat spelers moeten wennen aan het regime van Van Gaal.”

Zijn de spelers nog ontvankelijk voor het scherpe oog van de schoolmeester?

Daarbij geldt nog een andere vraag die zweeft boven de hernieuwde kennismaking met Van Gaal: past zijn werkwijze nog bij de huidige tijdgeest? Is deze generatie internationals, veelal jonge spelers die dagelijks bedolven worden onder de duimpjes en hartjes op sociale media, nog ontvankelijk voor het scherpe oog van de schoolmeester Van Gaal? De voortekenen zijn niet gunstig. Toen Ronald Koeman vorig jaar augustus naar Barcelona vertrok, legde de KNVB zijn oor te luister bij de spelersraad van Oranje (toen bestaande uit de spelers Virgil van Dijk, Kevin Strootman, Ryan Babel, Matthijs de Ligt en Daley Blind) en kwam uit bij De Boer.

Van Gaal zei echter geen weerstand te voelen bij de vijf internationals met wie hij al sprak. “Ze waren meer dan enthousiast”, vertelde hij. “Zeker drie spelers hebben gezegd dat ze behoefte hebben aan duidelijkheid.” Het spelsysteem is daarbij niet vastomlijnd. “Ik kijk naar de tegenstander en de kwaliteiten van mijn eigen selectie en pas daar een systeem bij”, stelde hij. “Dat doe ik al mijn hele loopbaan. En dat heeft wel wat succes opgeleverd.”

Ruime ervaring in de technische staf

Jonge spelers, onder wie Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong, zullen veel op kunnen steken van Van Gaal, maar om volgend jaar eventueel om de prijzen mee te kunnen doen op het WK in Qatar zal ook een meer ervaren kracht als Memphis Depay in de pas moeten lopen. “Ik zou willen dat spelers zichzelf niet altijd op de voorgrond stellen, maar juist denken in het teambelang”, sprak Van Gaal in algemene zin. “Dat is een van de bouwstenen van mijn visie.”

Met de ruime ervaring in zijn technische staf, bestaande uit de assistenten Danny Blind, Henk Fraser (tevens hoofdtrainer van Sparta) en keeperstrainer Frans Hoek, hoopt Van Gaal volgende maand een eerste, belangrijke stap te zetten in de WK-kwalificatiereeks, waarin Oranje zich nog maar weinig kan permitteren. “Ik doe dit niet omdat ik het graag wil, maar omdat ik het Nederlandse voetbal graag wil helpen.”

Een welkome gunst, hoe riskant de onderneming ook is.

