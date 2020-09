Een gezapige Tourdag; de renners sparen hun krachten voor de ‘col van de 21ste eeuw’

Af en toe zit er in de Tour de France een etappe waarin het peloton een ongeschreven wapenstilstand overeen komt. Dinsdag was zo’n dag, richting Villard-de-Lans, waarin een late prik van Tadej Pogacar tussen de favorieten niet tot verschillen leidde. Lennard Kämna vierde zijn eerste etappezege in een grote ronde. Meer dan een kwartier achter hem behield Primoz Roglic zijn gele trui. De Col de la Loze, volgens de kaart 167 nog fietskilometer oostelijk, wierp alvast een schaduw vooruit.

Onbekende en steile klim

Een volledig negatief getest peloton, plus een van corona herstelde Tourbaas Christian Prudhomme, betwist woensdag namelijk in de koninginnenrit een berg die ‘het prototype is van de 21ste eeuw’, zoals diezelfde Tourbaas de Col de la Loze aankondigde bij de presentatie van de Tour. Het is de onbekende en steile klim die het Tourklassement gaat bepalen, zo is de verwachting. Met een smalle asfaltstrook van vier tot vijf meter breed en met een stijgingspercentage dat varieert in stijgingspercentage tussen de 0 en 20 procent is het een van de zwaarste klimmen deze Tour. Iemand met slechte benen kan er volgens Tadej Pogacar ‘een half uur’ verliezen.

In tegenstelling tot de Col de la Madeleine, de Col de Galibier of de Col de l’Iseran is de Col de la Loze juist gloednieuw. Het zwarte asfalt slingert zich vanuit het dorp Méribel in zeven kilometer naar de top op ruim 2300 meter hoogte. Toen de weg vorig jaar mei nog in de sneeuw werd geopend met een tijdrit bergop, was de pas gelijk de op zes na hoogste pas van Frankrijk. Het gemoderniseerde geitenpad is alleen toegestaan voor fietsers en dus niet voor gemotoriseerd verkeer. De bedoeling is namelijk dat het fietspad een onderdeel wordt van de ‘Via voie verte’ die de skidorpen Courchevel, Méribel en Val Thorens met elkaar moet verbinden. Bij de opening zei de burgemeester van Méribel, Thierry Monin, te hopen op veel toerisme. “En dan voornamelijk op mensen op elektrische fietsen.”

Niet alleen maar lovende woorden

De renners in het peloton moeten het op eigen kracht doen. Tadej Pogacar probeerde dinsdag in de laatste twee kilometer nog seconden te sprokkelen, maar Roglic zat strak in zijn wiel. Woensdag volgt waarschijnlijk een langer duel tussen die twee. Beide Slovenen hebben de klim meerdere keren verkend, en komen dus niet net zoals de meeste toeschouwers voor een verrassing te staan. Het is ‘crazy hard', aldus Roglic.

Er zijn niet alleen maar lovende woorden voor de nieuwe bergpas. Er is ook kritiek. Waarom moet er nu een nieuwe bergpas komen, die bovendien aan de oostkant wel begaanbaar is met auto’s om naar het skigebied te komen. Niet heel milieuvriendelijk, zo lijkt het, zeker omdat het gebied nu ook in de zomer toeristen trekt. Bij de Association 3 vallees, die het plan voor een fietspad organisatorisch begeleidde, zijn ze niet bezorgd. Een woordvoerder: “De weg loopt toch over een skipiste.”

Uitslag etappe 16 1 KämnaBor/Dui4.12.52

2 CarapazIns/Ecu1.27

3 ReichenbachGrp/Zwi1.56

4 SivakovIns/Rus2.34

5 GeschkeCCC/Dui2.35

6 BarguilArk/Fra2.37

7 BenootSun/Bel2.41

8 RocheSun/Ier2.47

9 PacherB&B/Fra2.51

10AlaphilippeDec/Fra2.54

Algemeen klassement 1 RoglicJum/Slo70.06.47

2 PogacarEmi-Slo0.40

3 UránEdu/Co1.34

4 Ángel LópezAs/Col1.45

5 YatesMit/GB2.03

6 PorteTrk/Aus2.13

7 LandaBhr/Spa2.16

8 MasMov-Spa3.15

9 DumoulinJum/Nl5.19

10 QuintanaArk/Col5.43

