Een fitte ploeg zonder frictie: Nederlandse shorttracksters behalen unicum met één-twee-drietje op WK

Voor ze zag ze een oranje pak, nog een oranje pak en zelf had Selma Poutsma ook een oranje pakje aan. De Nederlandse shorttrackster sloeg zaterdag in de Zuid-Koreaanse namiddag haar hand in ongeloof voor haar mond, nadat ze beseft had wat zij samen met Xandra Velzeboer en Suzanne Schulting had gedaan: ze werden op de WK shorttrack één, twee en drie op de 500 meter. Dat was een unicum voor Nederland in het shorttrack, een zeldzaamheid in de sport.

Nederland was zo bij de vrouwen de grootmacht op de eerste dag van de WK shorttrack, helemaal omdat Schulting eerder op de dag ook al de 1500 meter had gewonnen door de Zuid-Koreaanse thuisfavoriet Choi ‘met mooie lijnen’ achter zich te laten.

Het was verwacht en onverwacht succes tegelijk. De vrouwenploeg van bondscoach Niels Kerstholt won dit jaar al vele wedstrijden. Niet alleen Schulting, maar ook Yara van Kerkhof en Velzeboer wonnen in de wereldbeker. Velzeboer schaatste bovendien een wereldrecord op de 500 meter.

Zou ze wel fit genoeg zijn?

Tegelijkertijd waren er ook tegenslagen geweest, met een dip enkele weken geleden in Dordrecht. Vooral Schulting had zich uitgesproken en had gezegd dat ze toch wel twijfelde over de aanpak van de staf. Zou ze wel fit genoeg zijn?

In Zuid-Korea kwam het antwoord. Eenmaal bij aankomst keerde de rust helemaal terug. Vooral vanwege het lekkere weer, aldus Schulting. Het waren lenteachtige omstandigheden. “Het was een heerlijke week. Slapen, opwarmen in de zon, schaatsen”, aldus Schulting. En het allerbelangrijkst? “Er was geen frictie.”

Bondscoach Kerstholt, een beetje schor ‘van het luid zingen van het volkslied’ vond het zaterdag fijn te weten dat zijn groep fit was, en de sfeer uiteindelijk goed bleek. Helemaal omdat het ook voor hemzelf in zijn eerste jaar als verantwoordelijke zoeken was naar de juiste balans. Na de dip van Dordrecht was het belangrijk om te blijven praten, aldus Kerstholt via een zoomgesprek vanuit Korea. “Ik heb wel leuke dingen met de groep gedaan. We moesten al snel in het anti-infectieprotocol, dus we konden niet in een restaurant zitten. Maar het belangrijkste was aandacht geven. Luisteren. Dat is voor iedere renner persoonlijk. We hebben vooral korte lijntjes gehouden.”

‘Je hebt scherpte, fitheid en geluk nodig’

Bovendien bleken de rensters fit. Bewijst dat het gelijk van de bondscoach? Kerstholt wilde er niet aan. “Als we hier allemaal vierde waren geworden, waren we niet fit genoeg geweest. Je hebt scherpte, fitheid en geluk nodig. Ook die kleine factor geluk telt, ja. Ik denk dat we heel mooi op zeg zijn. Een lekkere trend. Het WK bewijst dat wederom, na de EK en de wereldbekers.”

Velzeboer benutte haar snelheid op de 500 meter en reed ver voor de anderen uit. Zelfs voor Schulting, die alleen maar kon erkennen dat het een terechte winnares was. Velzeboer sprak van de ‘perfecte race’. Ze vertelde dat het winnen van Schulting, iets wat ze voor het eerst deed, toch wel in haar hoofd rondging. “Het maakt het heel bijzonder.”

Schulting zelf won door de tegenstand van kop af vakkundig uit te knijpen, iets wat in goede vorm haar kracht is. Na afloop brak ze even toen ze besefte dat ze toch weer was geslaagd in wat ze wilde. “Ik wilde een keer wereldkampioen worden. Ik wil niet teleurgesteld zijn. Nu kan ik met het gevoel dat ik toch iets geweldigs heb gedaan dit jaar het vliegtuig in stappen.”

Er volgt nog wel een dag. Zondag volgt nog de 1000 meter en de aflossing. De kans op nieuwe medailles is groot.

