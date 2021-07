Een finale op Wembley, dé plek om rekeningen te vereffenen

Gianluca Vialli

Hij droeg extra dikke kleding, probeerde onverminderd optimistisch te zijn en z’n dochters tekenden met potlood wenkbrauwen op zijn gezicht. Gianluca Vialli (56), nu de rechterhand van bondscoach Roberto Mancini bij de Italiaanse ploeg, deed er na de diagnose alvleesklierkanker in 2017 alles aan om niemand te laten zien hoe ziek hij was. Na een zware chemotherapie en 15 kilo gewichtsverlies werd hij vorig jaar april genezen verklaard. Morgen keert Vialli terug op Wembley, de plek waar hij in 1992 – als toenmalig ploeggenoot van zijn boezemvriend Mancini – met Sampdoria de Europa Cup I-finale met 1-0 verloor van het FC Barcelona van Johan Cruijff. Doelpunt: Ronald Koeman.

Raheem Sterling Beeld EPA

Raheem Sterling

Op niemand is Football’s Coming Home, hét feestnummer van de Engelse fans, beter van toepassing dan op Raheem Sterling (26). Tussen Neeld Crescent, de straat waar de Engelse aanvaller opgroeide, en stadion Wembley zitten precies 523 yards, zo’n 478 meter. Als jongen droomde hij ervan ooit in dat mythische stadion in zijn wijk te spelen. Tot nu toe maakte de rappe aanvaller van Manchester City – geboren in Jamaica en op zijn vijfde naar Londen geëmigreerd – dit toernooi drie doelpunten, alle op Wembley. Een winnende treffer in de finale zou zijn jongensdroom compleet maken

Gareth Southgate Beeld EPA

Gareth Southgate

Inmiddels kan hij er redelijk over praten, maar er was een tijd dat de Engelse bondscoach Gareth Southgate hevig worstelde met een traumatische ervaring. Hij miste zijn (beslissende) penalty in de strafschoppenserie tegen Duitsland, in de halve finale van het EK’96 in eigen land. Plek des onheils: Wembley. Southgate zocht hulp bij een psycholoog, verwerkte zijn teleurstelling en richtte zich op als bondscoach, een taak die hij als een gentleman vervult. Een litteken op de ziel verdwijnt nooit, maar sportieve revanche kan het leed verkleinen. En ja, Engeland is goed voorbereid op strafschoppen, liet Southgate al weten.

Jorginho Beeld AP

Jorginho

Wat een seizoen, wat een toernooi voor hem. Jorginho is een van de eerste namen op het wedstrijdformulier van Mancini. Zelfs in het laatste groepsduel, een niemendalletje tegen Wales, deed hij 75 minuten mee. Jorginho (29), in Brazilië geboren als Jorge Luiz Frello Filho, vertrok als 15-jarige naar Italië om zijn voetbaldroom waar te maken. En die is uitgekomen. In Italië omarmen ze hem als il Professore, omdat Jorginho er intussen wordt beschouwd als een van de beste middenvelders. Morgen kan hij zijn seizoen vervolmaken, in de stad waar hij woont en speelt, bij Chelsea, waarmee hij in mei ook al de Champions League won.

Engelse fans na het behalen van de EK-finale. Beeld AP

De fans

Zestigduizend toeschouwers mogen aanwezig zijn bij de EK-finale. Onder hen zijn 6500 Italianen die in het Verenigd Koninkrijk of Ierland wonen. Ook reizen er duizend supporters af vanuit Italië, onder wie de Italiaanse president Sergio Mattarella. Zij mogen na een negatieve coronatest twaalf uur in Londen blijven en moeten bij terugkomst vijf dagen in quarantaine. Wordt Engeland, na de WK-titel van 1966, voor het eerst Europees kampioen of volgt viervoudig wereldkampioen Italië het eenmalige Europese succes uit 1968 op? Het antwoord komt morgen op Wembley, de plek waar hoe dan ook openstaande rekeningen zullen worden vereffend.

Lees ook:

Deens ‘sprookje’ eindigt op Wembley, Engeland naar finale EK

Welke voetballer zie je zoveel lachen en genieten als ‘Il dottore’ Giorgio Chiellini?

Engeland speelt geen ‘champagnevoetbal’, maar werd onder Southgate wel een team