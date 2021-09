Een festivalsfeer op het circuit van Zandvoort

Het pompje met desinfecterende vloeistof staat er een beetje verloren bij, aan het begin van de rij voor de pitstop challenge – een van de activiteiten op het terrein van de Grand Prix in Zandvoort. Werkloos, afgedankt. Niemand gebruikt het. Een eenzame herinnering aan corona-afspraken die de racefans vergeten lijken. Eromheen vieren mensen hun herwonnen – of genomen – vrijheid. Buitenlucht, iedereen getest, dus waarom niet?

Het is zaterdagmiddag. De dag nadat beelden van mensenmassa’s in de Noord-Hollandse badplaats viraal gingen en kritiek opriepen. De organisatie vond dat de eerste dag van het driedaagse miljoenenfeestje van prins Bernhard junior en de internationale autosportfederatie Fia ‘ordentelijk’ was verlopen, ondanks ‘enkele piekmomenten’ waarop de mensenstroom groter was dan voorzien. Desondanks zei ze wel extra maatregelen te hebben genomen die voor een betere spreiding van de 70.000 bezoekers moesten zorgen.

Een geplaceerd evenement. pic.twitter.com/izUQav5AHN — Elias Mazian (@EliasMazian) 3 september 2021

Daarvan is zaterdag op het circuit weinig te merken. Zo op het oog is het even druk als vrijdag, de stemming even uitgelaten en covid even ver weg. Het belangrijkste verschil tussen beide dagen is het weer: er staat iets meer wind.

Het terrein achter de hoofdtribune is wederom bomvol. Aanvankelijk zocht de organisatie vrijdag de verklaring in haperende kassa’s bij de horecaverkooppunten, maar op datzelfde moment was het op andere plekken ook dringen geblazen. Voor de wc’s bijvoorbeeld en op het plein met activiteiten.

Red Bull's Max Verstappen in Zandvoort. Beeld REUTERS

Zaterdag is het niet anders. Er was beloofd dat vrijwilligers mensen zouden vragen om afstand te houden. Als dat al gebeurt, heeft het weinig effect. De krioelende oranje mensenmassa schuurt langs elkaar. Een reuzenrad verhoogt de kermisstemming. Even verderop proberen deelnemers aan de pitstop challenge zo snel mogelijk banden te verwisselen. Iedere honderdste van een seconde telt. Zo accuraat als daar gewerkt moet worden, zo los is de sfeer verder.

Minister Hugo de Jonge van volksgezondheid herhaalde vrijdag nogmaals dat de regel is dat een geplaceerd evenement kan. Een geplaceerd evenement? Ja, iedereen zit als als Max Verstappen zijn rondjes rijdt, maar daarvoor en daarna is het een loslopend feest in de zon. Waar doet dat aan denken? Precies: een festival.

Willekeur

De entertainmentsector klaagt over willekeur. Toen het sein voor meerdaagse muziekfestivals op rood ging, benadrukte de organisatie van Zandvoort dat de eerste Grand Prix in 36 jaar een sportevenement is en daarom niet onder die regeling valt. De politiek ging daarin mee. De praktijk onderstreept hoe discutabel die scheidslijn is.

En kan dat een verrassing zijn? Eigenlijk niet. Met 70.000 toeschouwers zijn er weliswaar minder bezoekers per dag dan de beoogde 100.000, maar er is geen hogere wiskunde voor nodig om te weten dat het met zovelen op een paar vierkante kilometer druk wordt. Heel druk. Zeker als die mensen ook nog eens allemaal op dezelfde momenten op zoek gaan naar eten, drinken en toiletten. En daarbij door de organisatie zelf verleid worden, met allerlei activiteiten, om van hun stoeltje af te komen.

Bij de Esports-stand staan een twintigtal race-simulatoren. Wie wil zich niet even Verstappen wanen en virtueel over het asfalt van Zandvoort razen? Voor belangstellenden: er zijn nog zo’n zestig wachtenden voor u. Een voorbijganger verbaast zich over de lange rij. Veelzeggend genoeg niet omdat de mensen zeker langer dan een kwartier dicht op elkaar staan, maar omdat het bochtige circuit ook thuis achter de computer afgelegd kan worden.

Kimi Räikkönen positief getest

Notabene uit het kamp van de coureurs komt zaterdag een herinnering dat de pandemie nog niet voorbij is. Kimi Räikkönen, de Finse wereldkampioen van 2007, moet zich na een positieve test terugtrekken uit de competitie.

Om zoveel toeschouwers te kunnen ontvangen, zijn duinen plat geschoven en deels verhard om daarop tribunes te bouwen. Volgens natuurbeschermers is het leefgebied van de zandhagedis en de rugstreeppad daardoor ernstig verstoord. De organisatie koos voor de bouw van extra tribunes om de Formule 1 zo veilig en verantwoord mogelijk te laten verlopen. Dat lijkt niet helemaal gelukt.

Lees ook:

Volg de laatste ontwikkelingen van de Formule 1 in Zandvoort in ons liveblog

‘Max praat in trofeeën. Daar kan hij niks aan doen. Zo is hij opgevoed.’

De racefans die Zandvoort dit weekend overspoelen, komen eigenlijk maar voor één man: Max Verstappen. ‘Deze jongen is geprogrammeerd om te racen.’

Bezoekers Formule 1 Zandvoort: ‘Op de tribune denk ik echt niet: wat jammer voor het hagedisje’