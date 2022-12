Een droompodium met Van der Poel en Van Aert dat minder en minder voorkomt

Het was maandag in het Belgische Gavere een podium dat iedere crossorganisatie graag heeft. Mathieu van der Poel op de hoogste trede, geflankeerd door Wout van Aert en wereldkampioen Tom Pidcock. Maar hoe graag de organisatoren het willen, het gebeurt zelden meer. De cross is voor de renners de hoofdzaak niet meer.

Van der Poel, Van Aert en ook Pidcock willen inmiddels veel meer dan alleen door de modder fietsen. Het gaat om de voorjaarsklassiekers op de weg, of de WK’s op de weg. En voor goede resultaten in de Tour, of Giro. Het was pas de derde keer dat ze elkaar dit jaar tegenkwamen.

Vrijspraak in Australië

Van der Poel kwam pas laat terug in de cross (vorige maand in Antwerpen), voordat hij al snel weer op trainingskamp ging. In die trainingsperiode hoorde hij nog dat hij in hoger beroep was vrijgesproken door een rechter in Australië voor het hardhandig aanpakken van twee tienermeiden die hem voorafgaand aan het WK uit zijn slaap hielden. Het was een episode die hemzelf naar eigen zeggen niet meer had beziggehouden, maar de vrijspraak moet hij hoe dan ook goed gevoeld hebben. Na een trainingsblok kwam hij vorige week terug in de sneeuwwedstrijd in Italië, gevolgd door een mindere wedstrijd in Mol.

Ook Wout Van Aert heeft nog amper crossen gereden. De Belg, die op de teampresentatie van Jumbo-Visma afgelopen week nog had geklaagd over het aantal fans dat zich soms voor de voordeur van zijn huis verzamelt, heeft met Jumbo-Visma zijn hele seizoen al uitgestippeld. Dat moet ook wel, nu de ploeg ook Dylan van Baarle heeft gehaald voor het voorjaar en Van Aert als belangrijke pion voor de Tourploeg wordt gezien.

Om die reden is niet elke cross voor Van Aert van groot belang. Zijn hoofddoel ligt in het voorjaar, en dan vooral in de week van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Dáár wil hij dit jaar echt goed zijn, vertelde hij bij de teampresentatie van Jumbo-Visma vorige week.

Spektakel

Als Van der Poel en Van Aert dan eens meedoen in het veldrijden, is het bijna altijd een spektakel. Het gaat vier tot vijf kilometer per uur harder, ‘klaagden’ de concurrenten afgelopen week in Belgische media. Vrijdag won Wout van Aert in Mol, duidelijk voor Van der Poel. Maandag won Van der Poel in Gavere, duidelijk voor Van Aert. Wereldkampioen Pidcock kwam in Gavere ook relatief dichtbij.

Pidcock had namelijk de beste start in de wedstrijd, voordat Van der Poel uiteindelijk overnam. Hij reed zo hard door, dat Van Aert in de voorlaatste ronde het slijm op de kin had hangen. In alles bleek dat hij moeite had de snelheid te volgen die Van der Poel ontwikkelde. Hij kwam tot op vier seconden, maar dichterbij lukte niet. De modder was in die zin eerlijk. Het sloeg op de benen, maakte vermoeid. Van der Poel reed in de laatste ronde onbedreigd naar de zege.

‘Eerlijk parcours’

En ook al is het veldrijden dus niet het hoofddoel van alle drie, het duel zorgde maandag wel weer voor een klein uur aan fraai wielrennen. Van der Poel was uiteraard tevreden, ook al had hij een lekke band aan het einde van de eerste ronde. Bij Sporza: “Ik denk niet dat wij als ploeg ooit gepanikeerd hebben. Ik heb een stelselmatig tempo gereden. Op het eind kwamen pas de grote verschillen.” Later ging Van der Poel er nog op door: “Na de cross in Mol was ik niet tevreden. Ik wilde hier per se winnen, op een eerlijk parcours.”

Begin februari is het WK in Hoogerheide, met een parcours dat door Mathieu van der Poel is uitgetekend. Deze week rijdt het trio nog tegen elkaar in Heusden-Zolder, dinsdag al, woensdag in Diegem en Loenhout op vrijdag. En na het WK, uiteraard, op de weg.

Van Anrooij de beste in de Gaverse modder Vooraf had Shirin van Anrooij al voor zichzelf bepaald hoe moeilijk ze de cross in Gavere vond: extreem lastig. De vele regenval had het hele parcours immers in een modderpoel omgetoverd. Toch was Van Anrooij drie kwartier na de start de beste. Ze bleef Lucinda Brand en Puck Pieterse voor. Pieterse, de grote favoriete vooraf, had last van alle modder, waardoor haar ketting blokkeerde en ze een flink aantal meters moest lopen. Fietsen was door alle vuiligheid niet meer mogelijk. Van Anrooij daarentegen kon goed doorfietsen, vooral na de stukken die direct volgden op de plekken waar de modder te diep was en er gelopen diende te worden. “Ik merk dat ik sterk was met lopen, maar daarna kon ik meteen in eigen tempo door.” Van Anrooij won de dag voor kerst in Mol, en maandag opnieuw. “Ik had vertrouwen in mezelf en ik had een goede dag. Ik durfde er echt in te gaan, en daardoor kon ik dit keer het verschil met de rest maken.”

