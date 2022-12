Een ding is zeker: het is moeilijk scoren tegen dit jonge Team USA

Wie het succes van het Amerikaanse elftal wil begrijpen, moet terug naar een zomerdag in Zarephath, New Jersey. In 2006 kwamen daar de grootste talenten bij elkaar tijdens een trainingskamp van de Amerikaanse voetbalbond. Maar het ging niet goed. Kinderen waren totaal uitgeput, fysiek overbelast en hadden ook nog eens een kort lontje.

Wat bleek? De talenten speelden meer wedstrijden dan dat ze trainden – geheel conform de mores van Amerikaanse sporten als basketbal en honkbal. “Alsof je meer toetsen dan lessen hebt”, constateerde Sunil Gulati, baas van de Amerikaanse voetbalbond.

De 10.000 uur-regel als heilige graal

Dat moest anders. Team USA, de jonge ploeg met een gemiddelde leeftijd van 24 jaar die het zaterdagmiddag tegen het Nederlands elftal opneemt, is het resultaat van de koerswijziging die na 2006 werd ingezet. De bond begon een Development Academy (DA), volledig los van de ‘traditionele’ benadering van sport in Amerika waar talenten via sterke universiteitsteams hopen door te stromen. De 10.000 uur-regel werd de heilige graal. Die regel stelt dat als je 10.000 uur serieus op iets oefent, je het niveau van een professional bereikt.

Liefst 17 van de huidige 26 Amerikaanse selectiespelers doorliepen de Development Academy, tegenover slechts 1 op het WK van 2014. Die talenten profiteerden in hun ontwikkeling van de dikbetaalde buitenlandse sterren in de MLS (Major League Soccer), de Amerikaanse voetbalcompetitie die pas in 1993 werd opgericht. Hierdoor richtten ook Europese scouts zich op de Amerikaanse markt. Grote talenten, onder wie Christian Pulisic (24, Chelsea), Weston McKennie (24, Juventus) en Timothy Weah (22, Lille) werden al vroeg ontdekt door Europese clubs.

21 van 26 spelers zijn in de VS geboren

“Het is geen toeval dat we nu ineens topspelers over de hele wereld hebben”, zei bondscoach Gregg Berhalter, oud-speler van Sparta en SC Cambuur, na de WK-kwalificatie van Amerika. “De investering in onze jeugdopleidingen is een van de redenen waarom we nu hier zijn gekomen.”

Maar dat is niet het hele verhaal. Slechts 5 van de 26 spelers zijn níét in Amerika geboren (onder wie overigens de in Almere geboren oud-Ajacied Sergiño Dest). Tien jaar geleden bestond het basiselftal van Team USA nog uit spelers die allemaal buiten de Verenigde Staten waren geboren. Ongekend voor een land met driehonderd miljoen inwoners.

Op het veld laat Team USA veel facetten van het moderne voetbal zien. Hoewel de techniek soms nog te wensen overlaat, speelt het elftal met een hoge intensiteit en veel atletisch vermogen. “Hun coach heeft een visie, die spelers willen uitvoeren”, ziet bondscoach Louis van Gaal. “En dat doen ze met overtuiging.” Tegen Wales (1-1), Engeland (0-0) en Iran (1-0) werd een ding zeker: scoren doet Nederland niet zo makkelijk tegen de Verenigde Staten. En, opvallend: het prijzengeld van het WK wordt gedeeld met de nationale vrouwenploeg.

