‘Een derby zonder publiek is geen derby’

Even dreigt het te escaleren, zaterdagavond. Zo’n honderdvijftig FC Twente-fans rukken op naar het stadion van de aartsrivaal om het motto dat Heracles op deze editie van de Derby van het Oosten heeft geplakt (‘Samen vechten’) letterlijk in praktijk te brengen. De politie moet alle zeilen bijzetten om een confrontatie te voorkomen. Kortstondig gaat een aantal ‘rooien’ op de vuist met een minieme zwart-witte afvaardiging. Al snel bedaren de gemoederen. En mogen de spelers het verder uitvechten.

Het is de grote paradox tussen de twee clubs uit Twente. In naam zijn het grote rivalen waarvan de fans elkaars bloed wel kunnen drinken, maar achter de schermen wordt al jarenlang samengewerkt, met name op het gebied van de jeugdopleiding, die vorige zomer verder verstrengeld raakte. “Voorheen was FC Twente daar de grote animator van, ook in financiële zin”, legt Tim Gilissen uit. De technisch directeur van Heracles, geboren en getogen in Enschede, benadrukt dat de inbreng van beide clubs nu fiftyfifty is.

Twents talent

Het gemeenschappelijke doel is niet veranderd: zoveel mogelijk talent uit de Twentse regio signaleren en integreren in de opleiding met als uitgangspunt doorstroming naar het betaalde voetbal. “En als het zover is, en beide clubs tonen interesse, dan mogen ze zelf de keuze maken”, benadrukt Gilissen. “Voorheen kozen talenten als Oosterwolde, Hilgers en Van Leeuwen voor FC Twente omdat vanuit die hoek de meeste aandacht aan de opleiding werd geschonken. Nu wij er ook volwaardig in mee participeren, hopen we dat talenten ook voor Heracles gaan kiezen. Zoals Rohat Agca inmiddels heeft gedaan.”

Sowieso kan het Tukkergehalte bij beide clubs wel een boost gebruiken. Op een avond als deze heeft er slechts één van de 22 basisspelers een Twents accent. Bij ontstentenis van de geblesseerde Heraclied Tim Breukers – met veertien optredens de onbetwiste derbykoning – is FC Twente-speler Jesse Bosch de enige Twent op het veld. “Ja, voor mij is deze wedstrijd heel speciaal”, verwoordt de 21-jarige middenvelder uit De Lutte het derbygevoel. “In de aanloop naar zo’n wedstrijd toe gaan de gesprekken over weinig andere dingen. Als je verliest, hoor je dat maanden later nog. Dat gevoel probeer je natuurlijk ook over te brengen op je teamgenoten. Sommigen spelen hier alweer een tijdje. Die weten wel wat er op het spel staat.”

Niet meeslepend

De door de fans gecreëerde brisante situatie voor de beladen match slaat niet over naar het veld. Meeslepend wordt het geen moment. In de ruim 55-jarige historie van de tweestrijd zal er zelden eentje gezeten hebben die zo gezapig verloopt als editie 38. Het begin is hoopgevend, na vroege goals van Azzaoui (Heracles) en Menig (FC Twente), net als de start van de tweede helft (doelpunten van Vloet en Danilo), maar verder gebeurt er hoegenaamd niets. Slechts één keer nog vindt Burgzorg in een counter een gaatje, maar eenmaal in de buurt van Twente-goalie Drommel schieten zijn voeten in een lockdown. Zodat net als de kosten voor de jeugdopleiding nu ook de punten gelijkelijk verdeeld worden over beide clubs. “Maar schakel ons niet gelijk, hoor”, waarschuwt Gilissen na afloop. “Die rivaliteit moet er altijd blijven.”

Intussen heeft Jesse Bosch wel een verklaring voor de fletsheid van het gebodene. “Het is natuurlijk eeuwig zonde dat deze wedstrijden in zo’n doods decor worden gespeeld. Een derby zonder publiek is eigenlijk geen derby.”

