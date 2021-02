Een coronaproof versie van de Elfstedentocht? Het kan!

Als ik marathonschaatser zou zijn, was ik ­gisteren gaan wandelen zonder muts. Tegen de ijzige wind in. De door de stormwind tot pegeltjes verworden vlokken zouden mijn oren hebben geteisterd. Mijn voorhoofd zou bevroren zijn. Het zou pijn hebben gedaan. En bij thuiskomst, bij het ontdooien en opgloeien, nog meer.

Ik zou vandaag zijn gaan mountainbiken. Zo hard ik kon. De ijzige lucht zo diep inhalerend dat mijn longen zouden branden. Mijn benen, niet gewend aan ploegen door onregelmatige sneeuwduinen, zouden uit elkaar spatten van het melkzuur. Ik zou het uitschreeuwen. De pijn in mijn lijf zou alles overstemmen.

En dat zou nodig zijn. Want de gedachte dat het eindelijk gaat kunnen, dat de vorst eindelijk lang genoeg aanhoudt, niet alleen voor wedstrijden op opgespoten baantjes in Haaksbergen of Veenoord, maar zelfs voor grote klassiekers over de Weerribben en de Wieden, voor het eerst sinds 2013, en dat dat nu niet mag, die ­gedachte, die zou knagen en zou vreten, die gedachte zou maken dat ik ’s nachts zwetend wakker lag. Overdag zou ik me geen raad weten, behalve dan het radeloze ­gevoel overstemmen, met andere gevoelens, liefst pijn.

Dagelijks de voorspellingen bekijken

Ik zou de ‘pluim’ van Marco Verhoef negeren, de veertiendaagse voorspelling die hij nu dagelijks op Twitter zet. Ik zou niet willen zien dat het tot zeker zondag 21 februari grotendeels blijft vriezen, met in de eerste zeven dagen temperaturen zeer diep onder nul. In de week erna komt het kwik hooguit een handvol uren maximaal twee graden ­boven het vriespunt uit.

Ik zou die pluim dus niet bekijken. Als ik dat kon. Tegelijkertijd zou ik beter weten. Elke marathonschaatser is in de winter ook amateur-meteoroloog. Een tweede natuur is het: dagelijks de voorspellingen bekijken. Want je weet maar nooit. Als ik marathonschaatser was geweest, zou mijn verdriet op dit moment oneindig zijn. Want ­marathonschaatsen op natuurijs is verboden.

Hoe hard het ook gaat vriezen, hoeveel ijs er ook komt, we mogen niet. Vanwege corona. Dat heeft Den Haag besloten. Nu kun je wel zeggen: volgend jaar weer. Een andere keer een nieuwe kans. Dat geldt inderdaad voor heel veel dingen, maar niet voor natuurijs. Dat is zo zeldzaam vandaag de dag. Het kan nog jaren duren voor het weer zo koud wordt. Kun je nagaan: de laatste Nederlands kampioenen op natuurijs, Christijn Groeneveld en Mariska Huisman, zijn dat nu al acht jaar lang.

Elke dag zo’n stok in m'n neus

Ik zou me vastklampen aan Patrick Wouters – nou ja, figuurlijk dan. Hij is de schaatsbubbelman. Hij zorgt er al de hele winter voor dat langebaanschaatsers toernooien rijden. Met bubbels, testen, quarantaine: alles voor de veiligheid. Dat moet op natuurijs toch ook lukken, twitterde hij zaterdag: een marathonbubbel. Ik zou het wel weten. Desnoods stopte ik elke dag zo’n stok in m’n neus en zag ik een maand lang niemand meer.

Het liefst van al zou ik als marathonschaatser het nummer van Mark Rutte hebben. Om hem te smeken en te schmieren, te vertellen dat marathonschaatsen veilig kan. Zonder publiek. Het is toch buiten. En het is zo bijzonder. Denk aan alle mooie plaatjes die het geeft.

Even geen wereldwijde beelden van avondklokrellen of onze laagste vaccinatiegraad, maar van besneeuwde boogbruggen, waaronder schaatsers moeten bukken, van molens in het uitgestrekte witte land. Van kleurige linten mannen en vrouwen, zwierend over de Belterwiede. Wat een vrolijkheid zou het geven. Wat zou ons land er plots anders op staan. En als die wedstrijden allemaal goed gaan, wat zouden we dan dromen van een wereldwijd uitgezonden coronaproof versie van de Elfstedentocht.

Journalist en voormalig profwielrenner Marijn de Vries fietst u elke maandag door het sportweekend. Lees hier eerdere columns terug.