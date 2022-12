Een collega sterft achter ons, op de ‘rodeo’ van het WK

De perstribunes in de stadions van Qatar zijn zo groot dat je er niets van kunt meekrijgen als een collega tussen ons de dood vindt tijdens een wedstrijd. Grant Wahl had zich nog verwonderd over de vrije trap waarmee Nederland in de elfde minuut van de blessuretijd tegen Argentinië op 2-2 kwam, met het ingenieuze balletje van Teun Koopmeiners op Wout Weghorst. Wahl noemde het op Twitter ‘een ongelooflijk ontworpen kunststukje’. Luttele minuten later zakte hij in elkaar.

Ik las het pas de volgende ochtend, nog liggend in mijn bed. De Amerikaan was overleden. Pas 48 jaar oud. Daar lag ik dan. Op het moment dat wij vol spanning zaten, ons druk maakten over een snel verslag over gemiste kansen, vechtpartijtjes, onsmakelijk gedrag van beledigde ego’s en gemiste penalty’s, vocht een paar rijen hoger een collega de wedstrijd van zijn leven, een oneerlijke wedstrijd die nergens in het schema had gestaan.

Wahl was een grootheid in ons vak. Hij werkte lang voor Sports Illustrated, een mooi Amerikaans sportblad. Dit was al zijn zesde WK voor de mannen, vijf volgde hij er voor de vrouwen. Diverse boeken schreef hij over voetbal, met passie, kennis en een mooie pen.

Hij zag in voetbal ook een platform om de wereld een beetje beter te maken. Oud-tennisster Billie Jean King noemde hem dit weekend ‘een advocaat voor de lbhti-gemeenschap’. In Qatar droeg hij een regenboogshirt in de stadions, in onze perszalen. De eerste keer werd hij er 25 minuten voor vastgehouden door bewakers. Het werd als ‘politiek statement’ gezien. Later kreeg hij er excuses van de Fifa voor. Ook doodsbedreigingen, verkondigde zijn broer zaterdag.

In zijn podcast vertelde Wahl begin vorige week dat hij zich niet goed voelde. Bronchitis zou het zijn geweest. Maar ach, de halve perszaal kuchte, rochelde en snotterde de laatste week. Ik ook. De schommelingen in de temperaturen, de blazende airco’s, het deed ons geen goed. Gezond is het volgen van een WK sowieso niet. Zo’n toernooi is een snelkookpan met een hoge werklast, veel gereis, weinig slaap, onregelmatig en slecht eten en altijd die spanning van deadlines. Dit was zijn zoveelste ‘rodeo’, zei Wahl, hij werd ziek op elk toernooi. Maar deze druk op zijn borst had hij nog nooit gevoeld.

Ik weet niet of het door ons vak komt. Er gaan altijd mensen zomaar ineens dood. Terwijl ik werd opgeslokt door de zenuwslopende penaltyserie lag de snel afgevoerde Wahl in een ambulance richting het Hamad-ziekenhuis. De volgende dag stond zijn foto op de voor hem gereserveerde desk op de perstribune bij Engeland - Frankrijk, met witte bloemen erbij. Vervolgens werd het ‘drama’ van de gemiste strafschop van Harry Kane het verhaal van de avond.

Lees ook:

Arbeidsmigranten identificeren zich met Brazilianen: ‘Ze komen net als wij uit arme families’

De meeste mensen in het cricketstadion waar voetbal wordt gekeken komen uit Bangladesh, Nepal en India. Sommige van hen zitten nog met hun werkoveralls op de tribune, of op het gras. Bijna alleen maar mannen. Het heeft iets van een popfestival maar dan met Neymar, Richarlison en Vinicius Jr. als hoofdacts en zonder bier.