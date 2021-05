Een Britse bondscoach voor Oranje: Relatief onbekende Mark Parsons volgt Sarina Wiegman op bij de Leeuwinnen

Hij heeft nog geen bondscoachervaring en lange tijd was hij bij de KNVB niet eens bekend. Toch is Mark Parsons (34) sinds donderdag officieel de opvolger van Sarina Wiegman bij de Oranje Leeuwinnen. Een opvallende keuze, maar volgens de KNVB is de Brit Parsons een coach die kan werken ‘met gerenommeerde topspeelsters en jonge talenten’.

De KNVB had geen geringe wensenlijst voor de opvolger van de succesvolste Nederlandse coach ooit. Negen maanden lang zocht de bond naar de ideale nieuwe bondscoach, op zoek naar het perfecte plaatje, waarbij het niet uitmaakte of de coach een man of vrouw was. Ze kwamen uit bij Parsons, die weliswaar een van de beste ploegen in de Amerikaanse competitie traint, maar nog geen ervaring heeft als bondscoach en ook nog geen trainingsdiploma heeft voor op het hoogste niveau.

Ervaring in de VS is belangrijk

Toch was Parsons volgens de KNVB de beste keus, ook al was hij niet de eerste die op de zogenoemde longlist van de KNVB kwam te staan. De Brit, zelf ooit begonnen als ‘zeer matige’ centrale middenvelder, begon zijn carrière bij de beloften van Chelsea, dat toen nog niet de topclub was die het nu is. Inmiddels woont en werkt hij al bijna tien jaar in Amerika, de laatste zes jaar bij de Portland Thorns. In 2016 werd hij coach van het jaar. Het is een bonus dat Parsons ervaring meeneemt uit het land dat het beste voetbalteam ter wereld heeft, aldus de KNVB. De komende maanden verkrijgt hij zijn benodigde trainersdiploma.

Parsons stelde zich donderdag, voor hem vroeg in de ochtend, via een Zoomgesprek voor. Hij vertelde dat hij van één speelster een bericht had gekregen, omdat hij jaren geleden een (mislukte) poging ondernam haar naar Portland te halen. Nu komt hij zelf naar Nederland. Parsons gaat in het land wonen, en zijn gezin in Engeland. “Het gezin heeft er al zin in om de fietsen achter op de camper te laden en hier naartoe te rijden.”

Jessica Torny de assistent

Parsons tekent tot en met het WK 2023. Jessica Torny, die 62 interlands speelde, wordt assistent. Torny maakt bij de bond promotie, nadat ze eerder verantwoordelijk was voor de onder 19 en onder 20. Zij is de gedoodverfde kandidaat voor bondscoach op de lange termijn, onderkende Nico-Jan Hoogma van de KNVB. “Er zijn geen afspraken gemaakt, maar er is wel een denkrichting.”

Torny speelt in ieder geval een belangrijke rol in de eerste maanden na de Spelen, als er WK-kwalificatiewedstrijden zijn maar Parsons ook nog de competitie in Amerika moet afronden met zijn eigen team. Parsons: “Mijn wekker zal om 04.00 uur gaan, en ik heb de afgelopen maanden in de coronapariode geleerd om online een goede band op te bouwen.”

De drie P's

Parsons wil de komende maanden zoveel mogelijk een band opbouwen met de speelsters, die hij vooralsnog alleen van video kent. “Dat is mijn motto. Alleen als er cohesie en vertrouwen is, ook in moeilijke omstandigheden, dan is er goede samenwerking mogelijk. Anders werkt het niet.” Het meeste contact is vooralsnog met Torny. Ook heeft hij al met Wiegman gesproken. “Ik heb gezegd dat ik nu vooral fan ben. Pas na de Spelen begint mijn werk.”

Wat dat werk inhoudt, is onder meer proberen wereldkampioen te worden. “Ik wil dat aanvallend voetbal een mantra wordt. Drie woorden zijn voor mij belangrijk: balbezit (possession), positionering, pressie.”

Parsons eerste buitenlandse bondscoach in 43 jaar Parsons komt met zijn aanstelling in een select rijtje. Hij is de 21e niet-Nederlandse bondscoach voor een elftal van Oranje. De laatste was bij de mannen: Ernst Happel in 1977-1978. Happel bereikte destijds de WK-finale met Oranje, een prestatie die ook van Parsons wordt verwacht. De Brit begint na de Spelen. Op dat moment zal er een Engelse coach in Nederland zijn, en een Nederlandse coach in Engeland (Wiegman gaat naar de Engelse bond). Een grappig feit, zag ook zijn dochter. Parsons: “Zij vond het inderdaad een beetje vreemd, vertelde ze toen ik haar gisteren naar bed bracht. Maar dat geeft misschien ook wel aan hoe het de laatste tijd is geweest, nu door corona alles ondersteboven gaat.”

